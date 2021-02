Que se passe-t-il avec les prix de réservation d’hôtel au Texas?

Les camions de service Pike Electric s’alignent après une tempête de neige le 16 février 2021 à Fort Worth, au Texas. | Ron Jenkins / Getty Images

Les prix des hôtels au Texas montent en flèche, mais la réalité est plus compliquée que les prix excessifs.

Des millions de Texans ont passé des jours dans leurs maisons sans accès constant à l’électricité et à l’eau par temps extrêmement froid. Certains ont eu recours à des hôtels pour le chauffage et l’électricité, et des groupes d’entraide ont également œuvré pour relocaliser des résidents vulnérables ou sans abri dans des hôtels voisins.

Au cours des derniers jours, les médias locaux et les utilisateurs des médias sociaux ont remarqué des prix de réservation extrêmement élevés sur les sites d’hôtels comme des pics de demande, ce qui pourrait être le signe d’une augmentation des prix. L’affilié de NBC, KXAN, a reçu des e-mails de téléspectateurs indiquant que les chambres coûtaient entre 500 et 999 dollars par nuit à South Austin. Sur Twitter, des utilisateurs de tout l’État ont affirmé avoir vu tarifs entre 400 $ et 700 $ par nuit sur les sites de réservation. La hausse des prix pendant et après une catastrophe est illégale en vertu de la loi de l’État du Texas, et les autorités ont encouragé les résidents à signaler les cas au bureau du procureur général.

Cependant, les hôtels affirment que les prix élevés sur les sites tiers ne reflètent pas leurs tarifs actuels mais une réponse temporaire à la flambée de la demande. «Nous croyons comprendre que les augmentations temporaires de tarifs observées en ligne étaient le résultat du travail effectué par l’établissement pour clôturer son inventaire alors qu’il gérait la perte d’électricité et d’autres services publics», a déclaré un porte-parole de Wyndham Hotels & Resorts à KXAN. Les clients actuels du Ramada by Wyndham à South Austin peuvent prolonger leur séjour sans frais supplémentaires, a ajouté le porte-parole.

Un porte-parole de Travis Walk Associates, l’opérateur de franchise de l’hôtel, a déclaré à KXAN qu’il était courant pour les hôtels d’augmenter temporairement les tarifs des chambres pendant les périodes d’occupation élevées pour dissuader les gens de réserver, mais a reconnu qu’un tel tarif n’aurait pas dû être laissé en place depuis longtemps. .

Gestionnaire des revenus de l’hôtel ici – c’est probablement le résultat de leur logiciel de tarification détectant une demande extrême, il est très peu probable qu’un humain l’ait fait. Peut-être qu’ils n’ont plus de chambres ou que les chambres qu’ils ont laissées sont sales. Il s’agit d’un système confus faisant grimper la demande, pas d’un taux réel – K (@tchoupawhat) 16 février 2021

Indépendamment du fait que ces tarifs soient réellement facturés aux clients, les résidents ont trouvé les prix exorbitants inacceptables, surtout lorsque le logement est si limité. Et même si les abus de prix importants sont interdits, il est probable que les prix des hôtels augmenteront pendant les crises.

Bruce Rosenberg de HotelPlanner a déclaré au Washington Post que les prix de l’hébergement «vont augmenter» après chaque tempête. «C’est une question de [the] le caractère raisonnable des augmentations de prix », a-t-il déclaré. Les utilisateurs de médias sociaux partagent des captures d’écran de salles qui coûtent généralement 100 $ à 200 € par nuit avec les prix plus de 300 $ – qui pourrait être considérée comme une augmentation «raisonnable», selon à qui vous demandez. Pourtant, la plupart des Texans sont frustrés par la manière dont les fournisseurs de services essentiels, des hôtels aux fournisseurs d’énergie, peuvent tirer profit de la crise, tandis que les résidents sont obligés de dormir dans des voitures ou de brûler des vêtements et des meubles pour se réchauffer.

Certaines organisations s’efforcent de connecter les résidents dans le besoin à des endroits comme les abris et les églises qui offrent des logements temporaires gratuits, plutôt que de dépendre des hôtels. Noirbnb, une plateforme de location à court terme qui s’adresse aux voyageurs noirs, est abri pratiquement coordonné pour ceux qui vivent dans les régions de Dallas et de Houston et le crowdsourcing aide au transport. Les responsables encouragent ceux qui ont besoin d’un abri à se rendre dans les centres de réchauffement locaux.

Les Texans doivent s’inquiéter non seulement de la hausse des prix des hôtels: l’Agence fédérale de gestion des urgences (FEMA) est avertir les résidents se méfier des escroqueries dans les hôtels, en particulier celles qui prétendent que la FEMA couvrira les frais d’hôtel des résidents.