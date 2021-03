Le PDG de SpaceX et Tesla, Elon Musk, fait les choses à sa manière, et ce n’est un secret pour personne qui a entendu parler du milliardaire. À la manière d’Elon Musk, le PDG de Tesla a proposé de nombreuses désignations originales pour lui-même, son personnel et Tesla. Selon un récent dépôt auprès de la US Securities and Exchange Commission, Elon Musk est le «Technoking» chez Tesla.

Selon les nouvelles désignations annoncées par Tesla dans un dossier de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, Elon Musk est le Technoking, tandis que le nouveau poste de directeur financier Zach Kirkhorn est «Master of Coin». Maintenant, ce ne sont que les noms de leur désignation, et Musk et Kirkhorn continueront à travailler au même titre que le PDG et le directeur financier du constructeur automobile basé à Palo Alto, respectivement. «À compter du 15 mars 2021, les titres d’Elon Musk et de Zach Kirkhorn ont changé respectivement en« Technoking of Tesla »et« Master of Coin ». Elon et Zach conserveront également leurs fonctions respectives de chef de la direction et de directeur financier », indique le dossier.

Elon Musk a également perdu son statut de personne la plus riche de la planète, le cours des actions de Tesla ayant chuté en février. Tesla a connu l’un des rallyes boursiers les plus rapides en 2020, augmentant de plus de 600% tout au long de l’année. Cependant, ces chiffres ont commencé à baisser en 2021. Selon les rapports, les actions de Tesla ont baissé de 14% depuis le début de cette année. De plus, un incendie dans un factor Tesla à Fermont la semaine dernière a également frappé le cours des actions de la société.