Que se passe-t-il avec les actions NIO jeudi ? -NIO (NYSE : NIO)

NIO Inc – ADR NIO a vu ses actions bondir de plus de 5,49 % à 5,97 $ depuis l’ouverture de mardi suite à l’annonce d’une importante relance monétaire de la part du Banque populaire de Chine (PBoC).

La PBoC a réduit cette semaine le taux de réserves obligatoires (RRR) pour les banques de 50 points de base à 9,5 %, injectant environ 1 000 milliards de yuans (140 milliards de dollars) dans le système bancaire. Cette décision permet aux banques d’augmenter leurs prêts, ce qui devrait soutenir divers secteurs de l’économie, notamment le marché crucial de l’automobile.

En augmentant le capital disponible pour les prêts, ces mesures pourraient assouplir les conditions de crédit tant pour les entreprises que pour les consommateurs, stimulant potentiellement la demande pour des articles coûteux comme les véhicules électriques.

Lire aussi : Les mesures de relance en Chine suscitent l’optimisme : 3 actions à grande capitalisation avec des notes d’achat d’analystes

Quoi d’autre: Cet assouplissement monétaire coïncide avec des réductions supplémentaires des taux hypothécaires et des taux des pensions à sept et quatorze jours, soulignant un effort coordonné des autorités chinoises pour stimuler la consommation intérieure. NIO, qui s’est positionné comme l’un des leaders sur le marché chinois des véhicules électriques, devrait bénéficier de manière significative de cette injection de liquidités, d’autant plus que la confiance des consommateurs se renforce et que les coûts d’emprunt diminuent.

Le secteur des véhicules électriques, qui fait partie intégrante de la stratégie industrielle à long terme de la Chine, dépend fortement de la demande nationale et internationale. Les mesures de relance de la banque centrale pourraient alléger la pression sur le secteur, permettant à des entreprises comme NIO de maintenir des prix compétitifs, d’offrir des incitations et d’augmenter leur production tout en étant en concurrence avec d’autres acteurs majeurs tels que Tesla Inc. TSLA et Li Auto Inc LI.

Les investisseurs surveillent désormais de près la manière dont NIO tirera parti de cet environnement financier favorable alors que la Chine poursuit sa reprise économique.

L’augmentation des liquidités pourrait également s’avérer cruciale pour les efforts de NIO visant à faire avancer sa transition d’un fabricant de véhicules électriques de luxe à un acteur plus grand public, une décision qui pourrait renforcer davantage son potentiel de croissance à long terme.

Lire aussi : Comment gagner 500 $ par mois grâce aux actions Costco avant les résultats du quatrième trimestre

Comment acheter des actions NIO

En plus de vous rendre sur une plateforme de courtage pour acheter une action – ou une fraction d’action – d’actions, vous pouvez également accéder aux actions soit en achetant un fonds négocié en bourse (ETF) qui détient l’action elle-même, soit en vous affectant à une stratégie dans votre 401(k) qui chercherait à acquérir des actions dans un fonds commun de placement ou un autre instrument.

Par exemple, dans le cas de NIO, il s’agit du secteur de la consommation discrétionnaire. Un ETF détiendra probablement des actions dans de nombreuses grandes sociétés liquides qui aident à suivre ce secteur, permettant à un investisseur de s’exposer aux tendances de ce segment.

Selon les données de BenzingaProNIO a un maximum sur 52 semaines de 9,57 $ et un minimum sur 52 semaines de 3,61 $.