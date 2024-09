Que se passe-t-il avec l’économie ?

Si vous demandez aux Américains quels sont les enjeux qui auront le plus d’impact sur leurs votes en novembre prochain, la première réponse est l’économie. La deuxième réponse est l’inflation. [Wait … isn’t inflation part of the economy?]

Mais ne vous inquiétez pas ! Le fait est que nous nous préoccupons de l’argent. Si vous êtes le « dimanche matin » qui vous fait prendre conscience de la réalité, vous risquez d’être un peu confus, car la plupart des chiffres économiques semblent plutôt bons !

Nos taux de chômage sont près d’un plus bas de 50 ans …

Taux d’intérêt ont chutéet la Réserve fédérale dit cela fera baisser encore plus le taux d’intérêt préférentiel ce mois-ci…

Les salaires, le revenu disponible et la richesse personnelle sont tous en hausse !

La pandémie a déclenché une spirale inflationniste, de sorte que de nombreux prix sont encore beaucoup plus élevés qu’il y a quelques années. Mais aujourd’hui, l’inflation a ralenti presque entièrement revenu au niveau où il était avant la pandémie ; il est de 2,9 %.

L’inflation ralentit, mais de nombreux Américains affirment vivre d’un chèque de paie à l’autre

Alors, si tous ces indicateurs économiques sont si bons, pourquoi tant d’Américains ont-ils le sentiment que l’économie va mal ?

Justin Wolfers, professeur d’économie à l’Université du Michigan, a déclaré : « Ce qui est vraiment intéressant, c’est que si vous demandez aux Américains comment ils se portent, ils vous répondent plutôt bien. Si vous leur demandez comment les choses se passent, ils vous diront qu’ils vont plutôt bien. économie se porte, disent-ils, terriblement.

« Ce qu’ils disent aux sondeurs, c’est qu’ils n’aiment pas l’économie. Mais regardons ce qu’ils disent réellement. faireIl faut être vraiment optimiste quant à l’état de l’économie pour dépenser davantage, plutôt que d’économiser pour les mauvais jours. Les gens font ça.

« Les nouvelles entreprises démarrent à travers le toitLes stocks sont à un record de tous les temps« À maintes reprises, lorsque vous regardez ce que font les gens, ils font des choix comme s’ils croyaient en l’avenir de cette économie », a déclaré Wolfers.

Alors, comment se situe notre pays par rapport au reste du monde ?

« Il s’avère que si les Jeux olympiques économiques ont lieu, les États-Unis vont remporter l’or », a déclaré Wolfers. « Nous nous rétablissons plus rapidement, nous créons plus d’emplois et notre PIB augmente, et notre inflation baisse plus vite – revient à la normale – que presque n’importe quel autre pays. »

Cela ne veut pas dire que le prix des produits alimentaires ne soit pas un coup dur ces jours-ci, ou que tout le monde se porte bien. est disant que les choses sont pour la plupart revenues à la normale, et qu’elles deviennent de plus en plus normales avec le temps.

Article réalisé par David Rothman. Rédacteur en chef : Mike Levine.

