Que se passe-t-il avec l’économie mondiale ? La guerre en Ukraine, l’inflation et la pandémie ralentissent les choses.

Il n’y a pas que les États-Unis, l’économie mondiale ralentit.

L’inflation dans les pays européens a grimpé en flèche alors que la guerre en Ukraine a fait grimper les prix des produits de première nécessité comme le chauffage, le gaz et la nourriture. Les politiques chinoises «zéro Covid» de verrouillages stricts et de tests de masse continuent de perturber la production de biens. Et partout dans le monde, les banques centrales augmentent les taux d’intérêt pour tenter de maîtriser la hausse des prix en affaiblissant la demande des consommateurs.

Le Fonds monétaire international a abaissé ses perspectives de croissance pour 2023, prévoyant que l’économie mondiale devrait croître de 2,7 % en 2023, contre 3,2 % cette année. Le FMI a déclaré dans un rapport le mois dernier que l’économie mondiale était confrontée à des “défis importants” alors que les perturbations de la chaîne d’approvisionnement liées à la pandémie, la guerre en Ukraine, le ralentissement économique de la Chine et la hausse des taux d’intérêt pèsent sur la croissance.

“En bref, le pire est encore à venir, et pour beaucoup de gens, 2023 ressemblera à une récession”, a déclaré l’organisation dans le rapport.

Aux États-Unis, les craintes de récession se sont accrues et l’inflation reste obstinément élevée. Certains économistes et investisseurs ont exprimé leurs inquiétudes quant aux hausses agressives des taux d’intérêt de la Réserve fédérale et à quel point elles pourraient affaiblir la plus grande économie du monde. En rendant les emprunts plus chers, la banque centrale tente de ralentir la demande des consommateurs, ce qui devrait ralentir la croissance des prix. Mais cela pourrait également déclencher un ralentissement économique si les entreprises ralentissaient considérablement l’embauche ou licenciaient des travailleurs en réponse.

Pourtant, certains économistes affirment que les États-Unis sont en fait dans une meilleure position que de nombreux autres pays. Les pays européens, par exemple, connaissent une crise dramatique parce que leurs approvisionnements énergétiques ont été davantage touchés par la guerre en Ukraine. De nombreux ménages américains disposent encore d’un excédent d’épargne pandémique et le chômage aux États-Unis reste faible.

“Nous augmentons les taux d’intérêt de manière assez agressive et les conditions des marchés financiers se sont resserrées aux États-Unis”, a déclaré Ryan Sweet, économiste en chef américain chez Oxford Economics. « Mais jusqu’à présent, l’économie s’en est raisonnablement bien sortie. L’inflation est élevée aux États-Unis, mais elle est élevée presque partout.

Les banques centrales du monde entier ont relevé les taux d’intérêt pour lutter contre la flambée des prix. La Banque centrale européenne a commencé à relever ses taux plus tôt cette année, et les responsables ont récemment signalé qu’ils n’avaient pas encore terminé. La Banque d’Angleterre a également relevé ses taux à plusieurs reprises cette année.

Plusieurs facteurs contribuent à l’instabilité économique dans le monde, allant de la guerre en Ukraine aux politiques strictes de la Chine en matière de Covid et à l’affaiblissement du secteur immobilier.

La guerre en Ukraine

La guerre en Ukraine a déclenché une crise énergétique en Europe, entraînant une flambée des prix. Les pays qui dépendaient davantage des importations d’énergie en provenance de Russie – comme l’Allemagne et l’Italie – ont été particulièrement touchés par la restriction de l’approvisionnement en gaz naturel.

L’inflation dans la zone euro a augmenté de 10,6% en octobre par rapport à l’année précédente, contre 9,9% le mois précédent. L’inflation au Royaume-Uni a également augmenté en raison de la montée en flèche des factures d’énergie. En octobre, les prix à la consommation en Grande-Bretagne ont grimpé de 11,1% par rapport à l’année précédente.

La guerre a également perturbé les exportations de denrées alimentaires telles que le blé, l’huile de tournesol et d’autres produits, mettant à rude épreuve l’approvisionnement alimentaire mondial et faisant encore augmenter l’inflation.

Ces augmentations de prix pourraient entraîner un ralentissement économique douloureux, car des biens comme la nourriture et l’essence sont généralement des achats nécessaires pour les ménages. Si les consommateurs européens consacrent une plus grande partie de leur budget à ces articles, ils ont moins d’argent à dépenser pour d’autres biens et services, a déclaré Raghuram Rajan, professeur à l’Université de Chicago Booth School et ancien économiste en chef au FMI.

“L’énergie et la nourriture sont une partie essentielle du budget de votre ménage”, a déclaré Rajan. “Plus vous dépensez pour l’essentiel, moins vous avez d’articles discrétionnaires, vous devez donc réduire ces dépenses.”

Pierre Lafourcade, économiste mondial chez UBS, a déclaré que les ménages européens n’avaient pas non plus accumulé autant d’épargne excédentaire que les Américains. Plus tôt dans la pandémie, les législateurs américains ont adopté davantage de mesures de relance et envoyé des chèques directs aux consommateurs, ce qui a entraîné des économies plus solides qui ont contribué à amortir les budgets des ménages.

“Vous n’aviez pas l’équivalent dans la zone euro”, a déclaré Lafourcade. “Dans la zone euro et au Royaume-Uni, ils n’ont jamais eu d’épargne excédentaire pour commencer.”

Les économistes d’UBS ont prédit que l’économie mondiale connaîtra une croissance de 2,1% l’année prochaine, le taux le plus bas depuis 1993. Sur 32 économies, UBS s’attend à ce que 13 d’entre elles se contractent pendant au moins deux trimestres, ce qui, selon leurs économistes, s’apparente à une récession mondiale.

Bien que la guerre en Ukraine ait exacerbé l’inflation mondiale, les prix à la consommation étaient déjà en hausse dans le monde avant l’invasion russe. Les travailleurs testés positifs pour Covid ont entraîné des fermetures d’usines et une demande accrue de biens parmi les consommateurs américains a fait grimper les prix de nombreux biens. Le FMI prévoit que l’inflation mondiale passera de 4,7 % en 2021 à 8,8 % en 2022, bien que l’agence s’attende à ce que les hausses globales des prix tombent à 6,5 % en 2023.

Toutefois, les principaux facteurs qui font grimper l’inflation aux États-Unis diffèrent de ceux des pays d’Europe.

Karen Dynan, professeur d’économie à l’Université de Harvard et chercheur principal non résident au Peterson Institute for International Economics, a déclaré que l’inflation aux États-Unis avait affecté un plus large éventail de biens et de services par rapport à d’autres pays, en partie à cause de la forte demande des consommateurs. Plus tôt dans la pandémie, les personnes coincées à la maison ont augmenté leurs dépenses pour des articles comme les vélos d’exercice et l’équipement de travail à domicile. Les perturbations de la chaîne d’approvisionnement ont également rendu plus difficile la production et le transport de marchandises dans le monde, entraînant une flambée des prix.

L’inflation en Europe a été principalement alimentée par la hausse des coûts de l’énergie et des denrées alimentaires à la suite de la guerre en Ukraine, a déclaré Dynan. Si les coûts de l’énergie et des aliments diminuaient, cela aiderait considérablement à atténuer la hausse des prix dans les pays européens, mais cela aurait moins d’impact sur la réduction de l’inflation globale en Amérique, a-t-elle déclaré.

“Aux États-Unis, cela ne suffit pas pour résoudre notre problème d’inflation car notre inflation est plus large”, a déclaré Dynan.

Le ralentissement économique de la Chine

La Chine est soumise à une “contrainte extrême” en raison de ses politiques strictes de Covid et de l’affaiblissement de l’industrie immobilière, a déclaré Kenneth Rogoff, professeur d’économie à l’Université de Harvard et ancien économiste en chef au FMI.

L’économie chinoise – la deuxième en importance au monde – a fait des ravages en raison de ses tentatives d’éradiquer les épidémies de Covid grâce à des verrouillages étendus et à des efforts de tests de masse. Bien que les économistes s’attendent à ce que la croissance de l’économie chinoise rebondisse l’année prochaine alors que les restrictions pourraient s’assouplir, l’approche «zéro-Covid» a déjà perturbé la production de biens, affaibli les dépenses de consommation et conduit à des protestations croissantes contre les politiques.

Le secteur immobilier du pays, qui représente environ un cinquième de l’activité économique en Chine, s’est également considérablement affaibli. Pendant des années, l’industrie du logement en Chine a connu une hausse des ventes et des prix de l’immobilier. Mais les emprunts excessifs auprès des promoteurs ont entraîné des retards de construction et une chute des prix des maisons au cours de l’année écoulée, suscitant la colère des propriétaires chinois. Le gouvernement chinois a publié plusieurs directives au début du mois pour stimuler son industrie immobilière, mais les économistes affirment que le secteur ne devrait pas connaître un rebond rapide.

Bien que M. Rogoff ait déclaré que l’économie des États-Unis était “nettement en meilleure forme en ce moment” par rapport aux pays européens et à la Chine, il a déclaré qu’une économie mondiale plus faible avait de nombreuses implications négatives pour les consommateurs américains. Si les consommateurs d’autres pays ne peuvent pas se permettre d’acheter autant de produits américains, cela peut nuire aux entreprises américaines et à leurs exportations. Si les entreprises ayant de grandes opérations à l’étranger réalisent moins de bénéfices dans ces pays, cela pourrait se traduire par une baisse des salaires de leurs travailleurs en Amérique, a déclaré Rogoff.

Et même si l’économie américaine se maintient maintenant, le pays pourrait encore connaître un ralentissement douloureux dans les mois à venir alors que la Fed continue d’augmenter les taux d’intérêt.

“Si nous resserrons trop, nous ferons probablement pire que l’Asie”, a déclaré Rogoff. “Que nous ferons pire que l’Europe, c’est une barre basse.”