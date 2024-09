Que se passe-t-il avec le documentaire d’Oprah ?

Photo : MICHAEL TRAN/AFP via Getty Images

N’aimeriez-vous pas simplement voir un documentaire vraiment approfondi sur Oprah Winfrey ? Eh bien, la bonne nouvelle est qu’il en existe un, et la mauvaise nouvelle est qu’Oprah ne veut pas que vous le voyiez. Selon un rapport de « Page six » le magnat des médias a racheté les droits de son documentaire à Apple TV+ et le garde en rayon.

Le documentaire, réalisé par le cinéaste Kevin Macdonald, est terminé mais ne semble pas plaire à Oprah Winfrey. « Kevin a fait le film, mais Oprah Winfrey ne l’a pas aimé et il a refusé de le modifier, et Oprah Winfrey a remboursé ses honoraires à Apple », a déclaré une source à « Page Six ». Je pense que le sujet du documentaire ne devrait pas être autorisé à faire ça, mais ce n’est que l’opinion d’une femme.

Un représentant d’Oprah a réfuté ce récit, déclarant au média que même si elle était « reconnaissante du temps et de l’énergie » consacrés au projet, elle avait décidé que ce n’était pas « le bon moment pour faire un documentaire ».

Hmmm. Je me demande ce que cela signifie. Devons-nous prendre cela au pied de la lettre et croire qu’Oprah veut attendre le moment idéal pour partager son histoire via un documentaire ? Ou pensons-nous qu’il y avait peut-être quelque chose dans le documentaire auquel Oprah s’opposait, et qu’elle a pensé qu’il était plus facile de le racheter pour empêcher le public de le voir ? On lui a promis une hagiographie et on lui a donné, Dieu nous en préserve, un documentaire vraiment approfondi ? Si c’est le cas, que ne veut-elle pas que nous sachions ? Stedman a-t-elle révélé trop de choses ?

