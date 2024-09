Que se passe-t-il avec l’action Rivian (RIVN) ? – Rivian Automotive (NASDAQ:RIVN)

Rivian Automotive Inc RIVN Les actions de la société ont chuté de 7,5 % à 12,17 dollars au cours de la séance de vendredi. L’action évolue à la baisse alors que les principaux indices reculent après une récente hausse.

Ce qui s’est passé cette semaine : Le Réserve fédérale décision inattendue mercredi de réduire les taux d’intérêt de 50 points de base à son niveau de septembre Comité fédéral de l’open market (FOMC) La réunion a vu les marchés boursiers Rivian et les marchés plus larges progresser fortement jeudi.

La baisse des taux abaisse le taux des fonds fédéraux à une fourchette de 4,75 % à 5 %, marquant la première baisse depuis plus de quatre ans et signalant un cycle d’assouplissement monétaire plus agressif que prévu.

Ce changement de politique a des implications majeures pour Rivian, l’un des principaux fabricants de véhicules électriques (VE), et ses investisseurs, qui ont des raisons d’être plus optimistes quant aux perspectives financières et au potentiel de croissance de l’entreprise.

Quoi d’autre: Rivian, malgré son potentiel et sa forte présence sur le marché des véhicules électriques, reste en phase de croissance et n’a pas encore généré de bénéfices. Si la baisse des taux de la Fed réduit les coûts d’emprunt, les investisseurs ont probablement réévalué l’importante consommation de trésorerie de l’entreprise et son chemin plus long vers la rentabilité.

Même avec des taux d’intérêt plus bas, Rivian doit toujours faire face à des dépenses d’investissement importantes liées à l’expansion de la production, aux améliorations de la chaîne d’approvisionnement et à la R&D, en particulier dans le secteur concurrentiel des véhicules électriques.

La Réserve fédérale Résumé des projections économiques Les taux de chômage ont été révisés à la hausse jusqu’en 2025, ce qui laisse présager un ralentissement économique potentiel à venir.

Les investisseurs peuvent craindre qu’un ralentissement de la croissance économique puisse freiner la demande des consommateurs pour des véhicules électriques de luxe plus chers comme celui de Rivian. R1T camion et R1S SUV, créant des vents contraires pour la croissance des revenus malgré des conditions de financement favorables.

RIVN est-elle une bonne action à acheter ?

Les analystes de Wall Street considèrent Rivian Automotive comme un titre globalement surperformant, compte tenu de l’historique de la couverture médiatique au cours des trois derniers mois. Colin Langan de Wells Fargo chez Rivian Automotive est le plus optimiste, s’attendant à une hausse de 80,0 % du titre au cours de l’année à venir.

Mais si l’on considère l’opinion du marché dans son ensemble, on peut se référer à l’évolution historique des cours pour savoir si les investisseurs ont une opinion forte sur l’action d’une manière ou d’une autre. Au cours des trois derniers mois, Rivian Automotive a augmenté de 19,48 %, ce qui indique que l’opinion s’est améliorée sur l’entreprise et sur son attrait à détenir en fonction du cours de son action ou de ses fondamentaux sous-jacents, comme le chiffre d’affaires, qui a augmenté de 3,3 % au cours de l’année écoulée.

RIVN a un sommet sur 52 semaines de 24,87 $ et un creux sur 52 semaines de 8,26 $.