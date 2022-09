Que se passe-t-il avec la centrale nucléaire ukrainienne menacée ?

La centrale nucléaire ukrainienne de Zaporizhzhia, construite à l’époque soviétique et l’une des 10 plus grandes au monde, a été engloutie par les combats entre les troupes russes et ukrainiennes ces dernières semaines, alimentant les craintes d’une catastrophe nucléaire.

Voici un aperçu de la situation actuelle :

QU’EST CE QU’IL SE PASSE MAINTENANT

La centrale compte six réacteurs, dont un seul était opérationnel lundi.

Jusqu’à présent, le bombardement n’a pas endommagé les réacteurs de la centrale ni le stockage de combustible nucléaire usé, mais a frappé à plusieurs reprises certains équipements auxiliaires.

Lundi, l’usine a été coupée du réseau électrique ukrainien après que sa dernière ligne de transmission a été déconnectée en raison d’un incendie provoqué par des bombardements.

En attendant les réparations, le seul réacteur opérationnel de la centrale produisait l’énergie dont la centrale avait besoin pour sa propre sécurité en mode dit “îloté”.

Deux inspecteurs du chien de garde atomique de l’ONU sont restés à l’usine après la visite d’une équipe plus nombreuse la semaine dernière.

QUELLES SONT LES MENACES POTENTIELLES

Les combats près de la centrale ont alimenté les craintes d’une catastrophe comme celle de Tchernobyl, où un réacteur a explosé et craché des radiations mortelles, contaminant une vaste zone dans le pire accident nucléaire au monde.

Les experts nucléaires affirment que si les bâtiments abritant les réacteurs de Zaporizhzhia sont protégés par du béton armé qui pourrait résister à un obus ou à une fusée errante, une interruption de l’alimentation électrique pourrait mettre hors service les systèmes de refroidissement essentiels à la sécurité des réacteurs. Les générateurs diesel d’urgence peuvent ne pas être fiables.

“Si l’électricité est perdue dans le brouillard de la guerre, alors nous sommes en territoire inconnu”, déclare Paul Dorfman, expert en sécurité nucléaire à l’Université du Sussex en Angleterre.

QU’EST-CE QUE LE “MODE ÎLE”

Le fonctionnement en « mode îloté » alimente l’évacuation de la chaleur résiduelle des cœurs des réacteurs et des piscines de désactivation.

Les experts disent que c’est très peu fiable.

Mycle Schneider, consultant politique indépendant et coordinateur du World Nuclear Industry Status Report, a déclaré que si les générateurs diesel tombaient en panne, une fusion du cœur pourrait se produire en quelques heures.

Si le réacteur est déjà arrêté, le risque dépend du temps écoulé depuis l’arrêt. Moins le temps s’est écoulé, plus le refroidissement est nécessaire, a déclaré Schneider.

Bien que la piscine contenant le combustible usé de Zaphorizhzha soit située à l’intérieur de la zone de confinement de la centrale, un grave accident de réacteur affecterait probablement également la piscine.

“Le combustible irradié surchauffe et s’enflamme spontanément s’il est exposé à l’air et n’est plus refroidi”, a déclaré Schneider.

The Associated Press