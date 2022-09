Que se passe-t-il aux frontières de la Russie alors que les Russes fuient le pays à cause de la mobilisation pour la guerre en Ukraine – et où cela se passe-t-il | Nouvelles du monde

L’annonce de la première mobilisation de masse de la Russie depuis la Seconde Guerre mondiale – l’appel de troupes pour sa guerre en Ukraine – a déclenché une ruée vers ses frontières, suscitant des inquiétudes dans les pays voisins.

De longues files d’attente ont été observées aux points de passage hors de la Russie, dans des pays bordant la longueur et la largeur de l’immense nation.

Officiellement, Moscou affirme que 300 000 soldats sont nécessaires, la priorité étant donnée aux personnes ayant une expérience militaire récente.

Mais deux journaux basés hors de Russie ont rapporté que l’objectif était de mobiliser au moins un million de personnes et il y a eu de la colère car beaucoup de ceux qui n’ont pas servi dans les forces ou qui n’ont pas l’âge de la rédaction ont déjà été appelés à se battre.

Selon certaines rumeurs, la majorité des personnes mobilisées se trouveront en dehors des régions du cœur de la Russie, Moscou et Saint-Pétersbourg, afin de réduire le risque politique pour le Kremlin.

Le nombre exact de personnes qui ont quitté la Russie depuis que le président Vladimir Poutine a annoncé mercredi dernier ce qu’il a appelé une “mobilisation partielle” n’est pas clair, mais des signes d’exode important se font jour.

Voici les pays concernés :

Finlande

Près de 17 000 Russes ont déjà franchi la frontière avec la Finlande depuis l’annonce de mercredi dernier, le nombre ayant fait le voyage le week-end 80 % plus élevé qu’une semaine plus tôt.

Le nombre de passages a ralenti, mais il reste plus fréquenté que d’habitude.

Certains de ceux qui ont fait la traversée ce week-end ont déclaré aux journalistes qu’ils avaient voyagé pendant trois heures en voiture depuis la deuxième plus grande ville de Russie, Saint-Pétersbourg.

Ils ont dit qu’ils partaient par peur d’être enrôlés.

Le gouvernement finlandais a déclaré vendredi qu’il empêcherait tous les Russes d’entrer avec des visas touristiques dans les prochains jours, bien que des exceptions puissent encore s’appliquer pour des raisons humanitaires.

Le pays était jusqu’à récemment déclaré neutre, après avoir mené des guerres passées avec Moscou au-dessus de ses frontières, mais il se lance maintenant dans l’adhésion à l’OTAN en réponse à la guerre en Ukraine.

Géorgie

À un moment donné dimanche, l’attente estimée pour entrer en Géorgie depuis la Russie était de 48 heures, avec plus de 3 000 véhicules faisant la queue pour franchir la frontière, ont rapporté les médias d’État russes, citant des responsables locaux.

Environ 40 000 Russes étaient déjà arrivés dans la capitale géorgienne Tbilissi depuis que Moscou a envahi l’Ukraine le 24 février.

Une famille qui s’est rendue en Géorgie, Dmitry Kuriliyunok, sa femme Irina et sa jeune fille, a traversé la Russie de Krasnodar à Mineralnye Vody dans le Caucase du Nord, puis a engagé un chauffeur local pour les emmener à travers les points de contrôle frontaliers jusqu’à Tbilissi, un voyage de plusieurs jours. .

Interrogé par des journalistes, il a déclaré : “Nous sommes complètement contre cette guerre. Pour nous, comme pour les autres, c’est effrayant. Mourir et tuer les autres, et pour quoi faire ? Par conséquent, nous avons décidé de fuir.”

La Russie a mené une guerre en 2008 avec la Géorgie pour le contrôle des régions séparatistes d’Ossétie du Sud et d’Abkhazie. La Géorgie reste hostile au Kremlin.

Dans la région russe d’Ossétie du Nord, au nord des montagnes du Caucase qui séparent la Géorgie de son voisin, le ministère de l’Intérieur a dit aux gens de ne pas essayer de quitter le pays.

Image:

Une file de voitures est vue au poste de contrôle de Zemo Larsi/Verkhny Lars à la frontière russo-géorgienne la semaine dernière



Biélorussie

De manière peut-être surprenante, compte tenu du soutien de Minsk à la guerre en Ukraine, il a été rapporté que certaines personnes avaient quitté la Russie en entrant en Biélorussie.

Cependant, ce n’était peut-être pas la voie la plus sûre, car le journal Nasha Niva a rapporté que les services de sécurité biélorusses avaient reçu l’ordre de retrouver les Russes fuyant la conscription en passant au peigne fin les hôtels et les logements locatifs et en les signalant aux autorités russes.

Lundi, le président autoritaire biélorusse, Alexandre Loukachenko, l’un des rares proches alliés de M. Poutine sur la scène mondiale, s’est rendu à l’improviste dans la station balnéaire de Sotchi, sur la mer Noire, pour des entretiens avec le président russe.

M. Poutine a déclaré qu’ils discuteraient de sécurité et d’économie, ajoutant: “Nous avons encore un éventail assez large de problèmes dont nous devons discuter.”

Lors de l’Assemblée générale des Nations Unies ce week-end, la Biélorussie a offert un soutien clair à son voisin, le ministre des Affaires étrangères Vladimir Makei déclarant que “c’est précisément l’Occident qui a rendu ce conflit inévitable”.

Kazakhstan

Les passages frontaliers vers l’ancien État soviétique du Kazakhstan faisaient également partie de ceux qui ont vu les gens faire la queue pendant des heures pour quitter la Russie.

Bien qu’il soit un partenaire proche de Moscou, en raison de leurs liens historiques, le gouvernement d’Astana a déclaré qu’il ne reconnaîtrait pas l’éventuelle annexion des régions orientales de l’Ukraine si la Russie utilisait les résultats des référendums qui y étaient organisés comme prétexte pour le faire.

L’Occident dit voter dans les régions ukrainiennes de Louhansk, Donetsk, Kherson et Zaporizhzhia est une violation du droit international qui vise à donner à Moscou une excuse pour s’emparer illégitimement de certaines parties de l’Ukraine.

Le porte-parole du gouvernement kazakh, Aibek Smadiyarov, a déclaré : “En ce qui concerne la tenue de référendums… Le Kazakhstan procède des principes d’intégrité territoriale des États, de leur équivalence souveraine et de la coexistence pacifique”.

Mongolie

Il y a eu un tollé parmi les minorités ethniques dans les régions reculées et pauvres de la Sibérie, d’où une grande partie des forces armées professionnelles russes ont été tirées dans le passé.

Cela a conduit de nombreuses personnes à se diriger vers la frontière avec la Mongolie.

Samedi, l’ancien président mongol Tsakhia Elbegdorj, l’actuel chef de la Fédération mongole mondiale, a déclaré que toute personne fuyant la conscription recevrait un accueil chaleureux dans son pays.

Il a appelé M. Poutine à mettre fin à la guerre en déclarant : “Les Mongols bouriates, les Mongols touva et les Mongols kalmouks ont été… utilisés comme rien de plus que de la chair à canon.

“Aujourd’hui, vous fuyez la brutalité, la cruauté et probablement la mort. Demain, vous commencerez à libérer votre pays de la dictature.”

Vendredi, le gouverneur de la région russe de Bouriatie a admis que certains avaient reçu des papiers par erreur et a déclaré que ceux qui n’avaient pas servi dans l’armée ou qui avaient des exemptions médicales ne seraient pas appelés.

La région est à la frontière mongole et abrite une minorité ethnique mongole.

Ouzbékistan

En Ouzbékistan, une autre ancienne république soviétique d’Asie centrale, la plus haute autorité religieuse a exhorté les Ouzbeks à ne pas s’impliquer dans le conflit en Ukraine, affirmant que cela était contraire à la foi islamique.

Il est intervenu après que la Russie a offert la citoyenneté accélérée aux étrangers qui rejoignent son armée.

Un grand nombre d’hommes ouzbeks passent parfois de nombreuses années de leur vie à travailler en Russie pour aider leur famille à la maison.

Comme les autres anciens États soviétiques d’Asie centrale, le pays abrite également une importante minorité ethnique russe – un héritage de la politique de l’ère soviétique consistant à transporter les gens à travers le vaste pays pour travailler.

Le Conseil musulman d’Ouzbékistan a déclaré que des membres de certaines “organisations terroristes” recrutaient des musulmans pour combattre dans le conflit ukrainien sous prétexte de “djihad” ou de guerre sainte.

Ils ont dit qu’il n’était permis à un musulman de participer à une action militaire que s’il défendait sa patrie.

Les procureurs de l’État ouzbek ont ​​également déclaré que les citoyens combattant dans des guerres étrangères feront l’objet de poursuites pénales en vertu de la loi ouzbèke.

Entre-temps, le traitement des paiements effectués à l’aide d’un système de paiement par carte russe a été suspendu en Ouzbékistan.

L’organisation UZCARD du pays, qui permet aux Ouzbeks de payer des biens et des services et de retirer de l’argent, a déclaré qu’elle n’autoriserait pas les paiements à l’aide du système de carte Mir, qui est l’alternative russe à Visa et MasterCard.

L’UZCARD a déclaré que la décision n’avait rien à voir avec des sanctions mais que “des procédures de maintenance technique sont en cours”.

La Russie a promu Mir comme une alternative à Visa et MasterCard, qui ont décidé de ne plus travailler avec les réseaux russes en raison de l’invasion de l’Ukraine par Moscou en février.

La semaine dernière, les États-Unis ont imposé des sanctions contre le directeur général de l’opérateur Mir NSPK, Vladimir Komlev. Peu de temps après, les banques turques Denizbank et Isbank ont ​​cessé d’autoriser les paiements via le système Mir.

Lettonie, Lituanie, Estonie, Pologne

Outre la Finlande, quatre autres pays de l’UE partagent une frontière terrestre avec la Russie – deux entourant l’enclave de Kaliningrad et les autres jouxtant le continent.

Les quatre pays ont récemment décidé de refuser les touristes russes, limitant ainsi les chances des Russes en fuite de les utiliser comme itinéraire de sortie.

L’UE avait déjà interdit les vols directs entre ses 27 États membres et la Russie et a récemment accepté de limiter la délivrance de visas Schengen, permettant la libre circulation dans une grande partie de l’Europe, aux citoyens russes.

Certains responsables européens considèrent les Russes fuyant le pays comme un risque potentiel pour la sécurité, en raison de la possibilité qu’ils soient des espions ou des agents militaires.

Ils espèrent également qu’en gardant leurs frontières fermées, cela ajoutera à la pression sur M. Poutine chez lui.

Le ministre letton des Affaires étrangères, Edgars Rinkevics, a déclaré jeudi que beaucoup de ceux qui fuyaient “étaient d’accord pour tuer des Ukrainiens. Ils n’ont pas protesté à ce moment-là. Il n’est pas juste de les considérer comme des objecteurs de conscience”.

Turquie, Arménie, Azerbaïdjan, Serbie

Des dizaines de vols emmènent des Russes dans des pays pour lesquels ils n’ont pas besoin de visa pour entrer.

De nombreux sièges dans les avions ont été vendus à des prix exorbitants, en raison de l’augmentation de la demande ces derniers jours.

Parmi ceux qui sont arrivés en Turquie se trouvait Yevgeny, 41 ans, qui a déclaré qu’il se dirigeait vers Israël.

Il a déclaré à l’agence de presse AP : “Je suis contre cette guerre, et je ne vais pas en faire partie. Je ne vais pas être un meurtrier. Je ne vais pas tuer des gens.”

Allemagne

Cependant, tous les pays européens ne sont pas réticents à accueillir des émigrés russes.

Les responsables du gouvernement allemand ont déclaré qu’ils aideraient les hommes russes qui ont refusé de se battre et ont appelé à une solution européenne.

Le ministère allemand de l’Intérieur a déclaré que quiconque “courageusement” s’oppose au régime de M. Poutine et “se met en grand danger peut demander l’asile en Allemagne au motif de persécution politique”.

Un porte-parole du ministère, Maximilian Kall, a déclaré que les déserteurs et ceux qui refusent d’être enrôlés recevraient le statut de réfugié en Allemagne s’ils sont à risque, bien que chaque cas soit examiné individuellement.

Se rendre en Allemagne, qui n’a pas de frontière terrestre avec la Russie, peut cependant être difficile.