Que se passe-t-il au Sri Lanka ? Le président et le Premier ministre doivent se retirer après que les manifestants ont pris d’assaut le palais et nagé dans sa piscine | Nouvelles du monde

Le président sri-lankais et l’ensemble de son cabinet démissionneront pour faire place à un gouvernement d’union, a déclaré le bureau du Premier ministre, après que des dizaines de milliers de manifestants ont pris d’assaut les résidences officielles des deux hommes.

Cela fait suite à la dernière d’une longue série de manifestations qui se déroulent dans la nation insulaire de 22 millions d’habitants depuis la fin mars, en raison d’une crise économique qui ne cesse de s’aggraver.

Qu’est-ce qui a conduit à cela?

Sri Lankaqui a obtenu son indépendance du Royaume-Uni en 1948, a émergé d’une guerre civile dévastatrice en 2009, avec un système politique sujet aux luttes intestines et à la corruption, selon les observateurs, et un manque d’investissement à long terme.

En 2019, le pays a été secoué par les attentats du dimanche de Pâques – 250 personnes ont été tuées alors que des attentats-suicides visaient des églises et des hôtels à travers le pays, frappant les recettes touristiques et aggravant l’instabilité politique.

La pandémie de COVID-19 a ensuite anéanti toute industrie touristique restante, qui constitue la cinquième source de revenus étrangers du Sri Lanka.

Le pays a également une dette importante, ce qui a entraîné d’énormes factures car les intérêts doivent être payés en devises étrangères.

Dans le mélange est venu l’impact de la guerre en Ukraine, qui a fait monter en flèche les prix mondiaux des denrées alimentaires et du carburant.

Ces factures de paiement d’intérêts et la hausse des prix signifient que le Sri Lanka ne dispose désormais que de 25 millions de dollars (20 millions de livres sterling) de réserves de change utilisables, ce qui l’empêche d’acheter suffisamment de carburant – qui doit généralement être payé en dollars – pour son peuple.

L’inflation alimentaire est de 60 % par an, certains articles, comme les citrons verts, augmentant en un an de 220 %.

Tout cela a conduit les gens à avoir faim et à ne pas pouvoir utiliser leur véhicule. Dans de nombreux cas, ils sont désespérés.

Image:

Les manifestants se tiennent samedi sur un camion de canon à eau de la police vandalisé à l’entrée de la résidence officielle du président. Photo : AP



Quelle est la dernière ?

Après des mois de protestations, au cours desquels des manifestants avaient exigé la démission du président Gotabaya Rajapaksa et du Premier ministre Ranil Wickremesinghe, qui n’avaient pris leurs fonctions qu’en mai, la situation a dégénéré ce week-end.

Jeudi, la banque centrale du Sri Lanka avait déclaré que la priorité était de faire baisser l’inflation, qui devrait atteindre 70%, et relevé les taux de base au plus haut niveau depuis deux décennies, avertissant que la situation ne s’améliorerait probablement pas avant 2023.

Vendredi, des étudiants ont tenté de marcher sur la maison du président à Colombo avant un rassemblement prévu, mais ont été accueillis par des policiers tirant des gaz lacrymogènes et des canons à eau, avant qu’un couvre-feu ne soit imposé.

Le lendemain, des milliers de personnes se sont rassemblées malgré les restrictions pour l’une des plus grandes marches antigouvernementales du pays touché par la crise cette année, emballant des bus, des trains et des camions alors qu’ils se rendaient dans la capitale pour exprimer leur indignation face à l’incapacité du gouvernement à les protéger. de la ruine économique.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





2:44

À l’intérieur du palais présidentiel du Sri Lanka



En quelques heures, malgré plus de gaz lacrymogènes et de canons à eau, des manifestants sont entrés de force dans la résidence officielle du président Rajapaksa et a pris d’assaut le bâtiment alors qu’il se cachait.

Alors que M. Wickremesinghe tentait de convoquer une réunion d’urgence, des manifestants ont envahi sa maison, puis ont fait de même au secrétariat présidentiel, le bureau officiel du président.

M. Wickremesinghe a ensuite démissionné et a déclaré que le président le ferait également, mais à partir de lundi, malgré la promesse du Premier ministre que le gouvernement démissionnerait pour faire place à un gouvernement d’unité, il n’y a toujours pas eu de mot direct de M. Rajapaksa, qui est issu d’une dynastie politique qui a été au pouvoir à plusieurs reprises au fil des ans.

Lire la suite:

Selfies, pique-niques, jeux de société : à l’intérieur du palais présidentiel du Sri Lanka au lendemain de sa prise d’assaut par des manifestants

Les manifestants nagent dans la piscine du président sri-lankais – et préviennent qu’ils resteront jusqu’à ce qu’il quitte ses fonctions

Les manifestants « sont sur le point de débarrasser le Sri Lanka des Rajapaksas » alors que la maison du président devient le palais du peuple

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





3:01

Comment les Sri Lankais ont occupé le palais présidentiel



Quand les manifestations ont-elles commencé et qu’est-ce qui a conduit à ce point ?

Le 31 mars, des centaines de manifestants ont tenté de prendre d’assaut la maison du président Rajapaksademandant sa démission.

Le 2 avril, des troupes ont été déployées et un couvre-feu national de 36 heures a été imposé. Le lendemain, la quasi-totalité du cabinet sri-lankais a démissionné et un gouvernement intérimaire a été nommésupervisé par le président et le frère du président, Mahinda Rajapaksa, alors Premier ministre.

Trois jours plus tard, le président Rajapaksa a perdu sa majorité parlementaire mais est resté au pouvoir malgré la diminution des réserves de carburant et de devises de son pays.

D’autres manifestations ont éclaté, alimentées par un pénurie de médicaments vitaux. De nombreux manifestants ont reproché à M. Rajapaksa de ne pas avoir suffisamment bien géré la crise – il a été accusé d’avoir emprunté trop d’argent pour financer des projets qui n’avaient pas rapporté suffisamment de bénéfices au Sri Lanka.

Malgré une réticence initiale, le gouvernement s’est finalement adressé au Fonds monétaire international (FMI) – l’organisme mondial mis en place pour gérer les difficultés de balance des paiements et les crises financières internationales – pour un plan de sauvetage, mais le gouvernement a été informé que cela dépendrait de sa restructuration. ses dettes , et les négociations se sont poursuivies, retardant le financement de crise du FMI.

Image:

Un partisan du parti au pouvoir au Sri Lanka tire un membre d’un manifestant anti-gouvernemental par sa chemise lors d’un affrontement entre les deux groupes



Le gouvernement est-il coupable ?

Il ne fait aucun doute que l’impact combiné de la pandémie et de la guerre en Ukraine a frappé le Sri Lanka, mais les experts affirment que la mauvaise gestion a également été un facteur majeur, de nombreux autres pays en développement n’étant pas touchés de la même manière par la double crise.

Les analystes disent que les gouvernements successifs ont dépensé plus qu’ils n’ont gagné, laissant les finances du pays dans un état lamentable.

Ils disent que le Sri Lanka ne produit pas suffisamment le type de biens et de services qui peuvent être vendus à d’autres pays, pour lesquels le gouvernement devrait assumer une partie du blâme.

La situation a été aggravée par les importantes réductions d’impôts introduites par le gouvernement Rajapaksa peu après son entrée en fonction en 2019.

Alors que l’émergence de COVID n’était pas sous son contrôle, le pays s’était fortement appuyé sur le tourisme comme source de revenus et sur les Sri Lankais travaillant à l’étranger qui envoyaient de l’argent chez eux.

La mauvaise gestion économique et l’incapacité du Sri Lanka à rembourser sa dette extérieure ont entraîné une dégradation de sa cote de crédit, ce qui a rendu plus difficile l’emprunt sur les marchés financiers internationaux.

Dans une tentative désespérée de maintenir l’économie à flot, le gouvernement a fortement puisé dans ses réserves de change, les épuisant de plus de 70 % en deux ans.

Comment les Sri Lankais ordinaires ont-ils été affectés ?

Les pénuries de carburant ont entraîné de longues files d’attente dans les stations-service ainsi que des pannes fréquentes, car le pays ne peut pas produire d’électricité.

Les agriculteurs qui auraient dû planter leurs cultures au début de la saison des pluies n’ont pas pu le faire, car ils ne peuvent pas se permettre – ou souvent même trouver – le carburant nécessaire aux tracteurs et aux motoculteurs pour retourner le sol, ce qui a encore aggravé la hausse des prix des denrées alimentaires.

Le gouvernement n’a pas eu assez de devises étrangères pour importer bon nombre des produits les plus élémentaires qui doivent être achetés à l’étranger, comme le lait, le gaz de cuisine et le papier hygiénique.

Parce que c’est dans la zone tropicale, il devrait être facile pour les gens de cultiver de la nourriture, mais le Programme alimentaire mondial des Nations Unies (PAM) dit que les gens ont faim. Près de neuf familles sur 10 sautent des repas ou réduisent la taille de leurs portions pour étirer leur nourriture, selon le PAM, tandis que trois millions de personnes reçoivent une aide d’urgence.

Les médecins ont dû utiliser les médias sociaux dans une tentative désespérée d’obtenir l’équipement et les médicaments dont ils ont besoin pour soigner leurs patients et un nombre croissant de Sri Lankais essaient de partir à l’étranger à la recherche de travail.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





1:01

Ruines carbonisées de la maison du PM



Est-ce un coup d’état ou une révolution ?

Ce n’est ni l’un ni l’autre encore.

Un coup d’État ne se produit que lorsque l’armée prend le relais. Jusqu’à présent, cela ne s’est pas produit, mais les partis d’opposition ont exprimé leur inquiétude face aux chefs militaires faisant des déclarations sur la sécurité publique en l’absence d’une administration civile.

Le chef militaire, le général Shavendra Silva, a déclaré dans un communiqué ce week-end que le peuple devrait coopérer pour maintenir la loi et l’ordre.

Bien qu’on puisse dire qu’elle s’apparente à une révolution, dans la mesure où la prise du palais présidentiel a conduit la direction politique à démissionner, la plupart des éléments de l’État sont toujours en activité et un gouvernement alternatif est à l’étude.

Le pays fonctionne-t-il ?

Actuellement, il existe un vide politique avec des dirigeants de l’opposition qui doivent encore s’entendre sur qui devrait remplacer ses dirigeants carrément rejetés.

Si le président et le Premier ministre ne sont plus au pouvoir, la constitution stipule que le pouvoir est transféré au président du Parlement Mahinda Yapa Abeywardena, en tant que président par intérim. C’est M. Abeywardena qui a déclaré que M. Rajapaksa se retirerait mercredi.

Néanmoins, M. Wickremesinghe a réitéré lundi qu’il resterait jusqu’à ce qu’un nouveau gouvernement soit en place parce qu’il veut travailler dans le cadre de la constitution.

Le gouverneur de la banque centrale, qui est chargé de mener les négociations avec le FMI qui pourraient mettre un terme à la crise, a indiqué qu’il resterait en poste bien qu’il ait déclaré en mai qu’il pourrait démissionner s’il n’y avait pas de stabilité politique.

Y a-t-il un moyen d’en sortir?

Si les dirigeants politiques sont en mesure de conclure un accord avec le FMI, un financement à court terme pourrait être mis à disposition pour lui permettre d’acheter les fournitures essentielles dont il a besoin, afin que l’économie puisse se remettre en marche. Mais ce ne sera pas facile.

Anit Mukherjee, chercheur en politique et économiste au Center for Global Development à Washington, a déclaré que toute aide du FMI ou de la Banque mondiale devrait être assortie de conditions strictes pour s’assurer que l’aide n’est pas mal gérée.

Pourtant, M. Mukherjee a déclaré qu’il était important de se rappeler que le Sri Lanka se trouve sur l’une des voies de navigation les plus fréquentées au monde, donc laisser un pays d’une telle importance stratégique s’effondrer n’était pas une option.

Tout cela dépendra de la volonté du Sri Lanka de céder une partie du contrôle au FMI, ce qui oblige généralement les gouvernements à s’assurer qu’ils travailleront avec son personnel et assureront la transparence financière.

L’Inde a également fourni un soutien financier, mais très peu de pays ont les coffres financiers du FMI.