Que se passe-t-il au Gabon et qui est Ali Bongo ? | Nouvelles du monde

Les chefs militaires du Gabon ont annoncé un coup d’État après que le président Ali Bongo a été déclaré vainqueur de l’élection présidentielle du pays.

Le résultat, qui lui donnerait un troisième mandat et prolongerait l’emprise de sa famille sur le pays depuis 55 ans, a été très contesté.

Mais qui est M. Bongo, qui est derrière le coup d’État et que se passe-t-il dans ce pays centrafricain ?

Voici ce que vous devez savoir.

Qui est Ali Bongo ?

La famille d’Ali Bongo est au pouvoir au Gabon depuis 55 ans.

Son père Omar Bongo a été président du pays de 1967 jusqu’à sa mort en 2009.

Ali Bongo, 64 ans, est au pouvoir depuis lors – mais sa prise de pouvoir n’a pas été bien accueillie par de nombreux Gabonais qui pensaient que son succès était dû à ses liens familiaux.

« Un enfant gâté, né au Congo-Brazzaville, élevé en France, sachant à peine parler les langues autochtones et avec des allures de star du hip-hop », c’est ainsi que le décrit le journal burkinabé L’Observateur Paalga.

M. Bongo a fait ses études en France puis a étudié le droit à la Sorbonne à Paris. Après avoir obtenu son diplôme, il entre en politique et rejoint le Parti démocratique gabonais en 1981.

Sous la présidence de son père, M. Bongo a été ministre des Affaires étrangères et ministre de la Défense, et a représenté la ville de Bongoville à l’Assemblée nationale du pays.

La ville, initialement appelée Lewai, a été renommée en l’honneur d’Omar Bongo, qui y est né et l’a massivement agrandie pendant sa présidence.

M. Bongo est né Alain Bernard Bongo mais a changé son nom pour Ali en 1973, lorsque lui et son père se sont convertis à l’islam.

En 1977, il sort un album funk intitulé A Brand New Man, produit par l’ancien manager de James Brown, Charles Bobbit.

M. Bongo a eu un accident vasculaire cérébral en 2018 et a passé des mois à l’étranger pour se rétablir.

Pourquoi y a-t-il eu une tentative de coup d’État ?

Des soldats mutins ont déclaré qu’ils prenaient le pouvoir quelques heures après l’annonce que M. Bongo avait remporté 64 % des voix présidentielles, lui accordant ainsi un troisième mandat.

Les groupes d’opposition ont soutenu que le résultat était frauduleux.

Lors de l’élection, M. Bongo a affronté une coalition d’opposition dirigée par le professeur d’économie et ancien ministre de l’Éducation Albert Ondo Ossa, dont la nomination surprise est intervenue une semaine avant le vote.

Image:

Les militaires gabonais apparaissent à la télévision alors qu’ils annoncent avoir pris le pouvoir





Qui a annoncé le coup d’État ?

Un groupe de près d’une douzaine de hauts responsables militaires ont fait cette annonce sur la chaîne de télévision nationale Gabon 24.

Ils se sont présentés comme membres du Comité de transition et de restauration des institutions et ont déclaré qu’ils représentaient l’ensemble des forces de sécurité et de défense du Gabon.

Les membres du groupe étaient issus de la gendarmerie, de la garde républicaine et d’autres éléments des forces de sécurité.

Que s’est-il passé au Gabon depuis la tentative de coup d’Etat ?

Les chefs militaires ont déclaré que les résultats des élections avaient été annulés, que toutes les frontières avaient été fermées jusqu’à nouvel ordre et que les institutions de l’État avaient été dissoutes.

Des coups de feu ont été signalés mercredi matin à Libreville, la capitale gabonaise, mais il ne semble pas y avoir de signes significatifs de troubles.

Les foules de la capitale sont descendues dans les rues de la ville pour célébrer la fin du règne de M. Bongo, en chantant l’hymne national avec les soldats.

Image:

Un véhicule militaire croise des gens en fête à Port-Gentil après que les soldats ont annoncé un coup d’État. Photo : Gaétan M-Antchouwet/Reuters





Où est M. Bongo maintenant ?

Monsieur Bongo a été assigné à résidence suite au coup d’État.

Quelle est l’histoire des élections et des violences au Gabon ?

Chaque vote organisé au Gabon depuis le retour du pays au multipartisme en 1990 s’est soldé par des violences.

Les affrontements entre les forces gouvernementales et les manifestants après les élections de 2016 ont tué quatre personnes, selon les chiffres officiels, mais les groupes d’opposition ont déclaré que le nombre réel de morts était plus élevé.

Un autre groupe de soldats mutins tentative de coup d’État en janvier 2019, alors que M. Bongo se trouvait au Maroc en convalescence après un accident vasculaire cérébral. Ce soulèvement a été déjoué lorsque deux des putschistes présumés ont été tués et d’autres arrêtés.

Qu’en est-il des autres coups d’État en Afrique ?

La tentative de coup d’État a eu lieu environ un mois après Les soldats du Niger ont pris le pouvoir du gouvernement démocratiquement élu.

Il s’agit du dernier d’une série de coups d’État qui ont mis à l’épreuve les gouvernements ayant des liens avec la France, l’ancien colonisateur de la région.

S’il réussit, le coup d’État du Gabon porterait à huit le nombre de coups d’État en Afrique de l’Ouest et centrale depuis 2020.

Contrairement au Niger et à deux autres pays d’Afrique de l’Ouest dirigés par des juntes militaires, le Gabon n’a pas été ravagé par la violence djihadiste et a été considéré comme relativement stable.

Dans son discours annuel pour la fête de l’Indépendance, le 17 août, M. Bongo a déclaré : « Alors que notre continent a été secoué ces dernières semaines par de violentes crises, soyez assurés que je ne permettrai jamais que vous et notre pays, le Gabon, soyez les otages de tentatives de déstabilisation. Jamais. «

Le coup d’État affectera-t-il l’Europe ?

Le chef de la politique étrangère de l’UE, Josep Borrell, a déclaré que si un coup d’État était confirmé, cela entraînerait davantage d’instabilité en Europe.

S’exprimant lors d’une réunion des ministres de la Défense de l’UE, il a déclaré qu’ils discuteraient de la situation au Gabon.

« Toute la zone, en commençant par la République Centrafricaine, puis le Mali, puis le Burkina Faso, maintenant le Niger, peut-être le Gabon, est dans un état

situation très difficile et les ministres doivent certainement réfléchir profondément à ce qui se passe là-bas et à la manière dont nous pouvons améliorer notre politique à l’égard de ces pays », a-t-il déclaré.

« C’est un problème majeur pour l’Europe », a-t-il ajouté.

La France suit de très près la situation au Gabon, a déclaré mercredi la Première ministre Elisabeth Borne, lors d’une réunion des ambassadeurs à Paris.