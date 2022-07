Que se passe-t-il après votre mort ? Les gens qui sont revenus d’entre les morts partagent

La mort est l’un des plus grands mystères de la civilisation humaine. Les scientifiques se demandent depuis longtemps ce qui se passe lorsque nous mourons et ont mené plusieurs études pour comprendre la même chose. Alors que les théories ont été conçues en abondance, il n’y a aucune preuve concrète pour expliquer les moments après que la personne a rendu son dernier souffle.

La preuve précise la plus proche peut être les personnes qui ont été déclarées cliniquement mortes mais qui ont été ramenées à la vie. Un ancien fil Reddit refait surface posant une question à ces personnes a rassemblé une pléthore d’expériences que différentes personnes ont vécues alors qu’elles étaient proches de la mort. Les réponses, bien qu’à prendre avec des pincettes, sont assez intéressantes et ne manqueront pas de susciter la curiosité dans l’esprit.

La question partagée sur Reddit se lisait comme suit : “Redditors qui ont été cliniquement morts puis ressuscités/ressuscités : à quoi ressemblait la mort ? Avez-vous vu quelque chose en passant ? La question a reçu des centaines de réponses dans lesquelles les gens ont expliqué ce que c’était que d’être « cliniquement mort ».

Un utilisateur a écrit comment son “monde est devenu doux et brumeux et tout est devenu noir”. «Je faisais une angiographie, bien éveillé en regardant l’écran et en parlant au médecin. Les alarmes ont commencé à sonner et tout le monde a paniqué. Mon monde est devenu doux et brumeux et tout est devenu noir », a-t-il écrit. Il a ajouté que la prochaine chose dont il se souvenait était qu’il avait ouvert les yeux et entendu “nous l’avons récupéré”. L’utilisateur l’a qualifié de “sentiment paisible”.

Un autre a partagé son expérience qui l’a amené à s’effondrer et à entrer dans un coma médicalement provoqué. “Mon dernier souvenir enregistré remonte à environ une heure avant l’incident et mon souvenir suivant remonte à deux jours plus tard”, a-t-il écrit. L’utilisateur avait oublié tout ce qui lui était arrivé pendant ce temps.

Une personne a affirmé avoir vécu une expérience hors du corps après s’être noyée dans la piscine. L’utilisateur a déclaré que revenir à la vie était comme être “tué par un canon”.

