Que se passe-t-il après que le feu de forêt de Donnie Creek, maintenant plus grand que l’Île-du-Prince-Édouard, cesse de brûler ?

Le plus grand incendie de forêt jamais enregistré en Colombie-Britannique éclipse désormais l’ensemble de l’Île-du-Prince-Édouard, et les experts disent qu’après avoir brûlé, il pourrait y avoir une ruée commerciale pour le bois brûlé qui pourrait encore aggraver le paysage.

Le feu de forêt de Donnie Creek brûle sur une superficie de 5 715 kilomètres carrés au 2 juillet, selon le BC Wildfire Service.

Mike Flannigan, professeur de feux de forêt à l’Université Thompson Rivers, a déclaré que la quantité de terres brûlées jusqu’à présent est astronomique.

Le feu de forêt de Donnie Creek a carbonisé suffisamment de terres pour être considéré à lui seul comme la cinquième pire saison des incendies de tous les temps dans la province, selon le professeur.

« Il continuera à brûler pendant des semaines et probablement jusqu’à la fin de la saison des incendies. Il peut en fait brûler tout l’hiver, couvant, vous savez, dans des couches organiques plus profondes, puis surgir », a-t-il déclaré à CBC News.

« C’est un morceau énorme et vous pouvez le voir depuis l’espace, à quel point cette zone est grande. »

Un pompier procède à l’extinction des incendies autour du périmètre de l’incendie de Donnie Creek, qui est maintenant plus grand que toute l’Île-du-Prince-Édouard. Les experts disent que le feu géant pourrait avoir des impacts sur son écosystème environnant, y compris pour les animaux. (Service des feux de forêt de la Colombie-Britannique)

L’incendie géant, qui a commencé bien avant La saison traditionnelle des feux de forêt commence en Colombie-Britannique suscite des inquiétudes pour les arbres uniques qui composent la forêt boréale du nord-est de la Colombie-Britannique, ainsi que pour les animaux dont les habitats pourraient être irrévocablement modifiés.

Flannigan a déclaré que la saison historique des incendies de forêt n’aurait pas été possible sans le changement climatique d’origine humaine, car un monde plus chaud provoque plus de coups de foudre – ce qui entraîne environ la moitié de tous les incendies et ceux qui brûlent plus longtemps.

« Plus il fait chaud, plus l’atmosphère est efficace pour aspirer l’humidité des combustibles … sur le sol de la forêt », a-t-il déclaré.

« À moins que nous ne voyions plus de pluie pour compenser cet effet de séchage … il est plus facile pour un incendie de se déclencher, plus facile pour un incendie de se propager, et cela signifie que plus de carburant est disponible pour brûler. »

Flannigan a déclaré que, pour des incendies aussi importants que Donnie Creek, il est préférable de le laisser s’éteindre et de laisser « Mère Nature faire son truc ».

Préoccupation pour les réservoirs de carbone, les animaux

Kevin Smith, responsable du programme boréal de l’organisation environnementale à but non lucratif Canards Illimités, a déclaré que les forêts ont historiquement évolué parallèlement aux incendies de forêt, mais que des incendies gigantesques comme Donnie Creek modifient l’environnement qui les entoure.

« Ces changements de modèles augmentent non seulement la quantité de carbone émise, mais modifient également la végétation qui revient », a-t-il déclaré. « Parce que la partie organique des sols dans ces incendies catastrophiques de plus forte intensité, ils brûlent.

« Ce qui revient après cela est très différent de ce qui existait auparavant. »

Smith a déclaré que les arbres calcinés par l’incendie de Donnie Creek – l’épinette noire, le tremble, le pin et le mélèze laricin – pourraient être remplacés par d’autres végétaux au cours des prochaines décennies.

« La préoccupation est que la forêt boréale dans de nombreuses régions avec un climat beaucoup plus sec et plus chaud pourrait commencer à se déplacer vers plutôt une savane herbeuse , » il a dit.

Jesse Zeman, directeur exécutif de la BC Wildlife Federation, a déclaré que la région du nord-est de la Colombie-Britannique où brûle l’incendie de Donnie Creek abrite probablement de plus petits animaux à fourrure – comme martres et hermine – ainsi que l’orignal.

Plus d’une douzaine d’hélicoptères participent actuellement aux opérations de lutte contre les incendies autour de l’incendie de Donnie Creek. (Service des feux de forêt de la Colombie-Britannique)

Il a dit que les petits animaux n’ont peut-être pas pu échapper à l’incendie, mais qu’il pourrait y avoir une doublure argentée dans l’incendie une fois qu’il sera finalement éteint.

« Nous avons bon espoir et tant que nous gérons correctement le paysage après l’incendie, nous espérons voir une réponse chez les populations d’orignaux dans cette région », a-t-il déclaré.

Cependant, Zeman a déclaré qu’il était préoccupé par « l’exploitation forestière de récupération » – lorsque les industries se déplacent pour chercher du bois brûlé après l’extinction d’un incendie de forêt, le comparant à une mentalité de « ruée vers l’or ».

Zeman a déclaré que la pratique « obsolète » est due à des considérations économiques. Des recherches ont montré que la pourriture du bois après un incendie de forêt réduit la qualité du bois pour l’industrie, les entreprises cherchent donc à récupérer autant de bois fraîchement brûlé que possible avant le début du processus de décomposition pluriannuel. Le bois brûlé peut être utilisé comme combustible ainsi que dans la production de pâtes et papiers.

« L’exploitation forestière de récupération a tendance à apporter beaucoup de routes et de sentiers. Cela apporte beaucoup de mauvaises herbes », a-t-il déclaré. « Vous ne voyez pas la régénération de la forêt aussi rapidement que vous le feriez en laissant ces arbres debout ou en laissant un paysage plus diversifié. »

Smith a déclaré que les décideurs devraient envisager d’évaluer les zones qui stockent de grandes quantités de carbone, comme les forêts boréales, au même niveau que la vie et la propriété lorsqu’ils examinent les politiques de gestion des incendies de forêt et des forêts dans les années à venir.

Vérifier la Tableau de bord climatique de CBC News pour des mises à jour en direct sur la fumée des feux de forêt et les incendies actifs à travers le pays. Définissez votre emplacement pour obtenir des informations sur la qualité de l’air et pour savoir comment les températures d’aujourd’hui se comparent aux tendances historiques.