Au milieu de tout le brouillard du Brexit, deux choses sont certaines – que quitter l’UE appauvrira le pays et que Boris Johnson ne l’admettra jamais, jamais.

Ses conditions de sortie difficiles en granit signifient que les entreprises – et les pauvres du Kent, qui deviendra bientôt le parc de camions de l’Angleterre – font face à d’énormes retards et perturbations, qu’un accord commercial soit conclu ou non.