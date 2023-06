Que se passe-t-il après la rébellion de Wagner contre Poutine ?

Les forces ukrainiennes peuvent chercher à tirer parti de la rébellion armée de courte durée du groupe Wagner, ont déclaré des analystes, la confusion parmi les dirigeants militaires russes devant affaiblir considérablement leur effort de guerre.

Un week-end de chaos a laissé les observateurs de l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par la Russie se demander ce qui pourrait arriver ensuite. La période extraordinaire de 24 heures a posé ce que beaucoup considèrent comme le plus grand défi à l’emprise du président russe Vladimir Poutine sur le pouvoir au cours de ses plus de deux décennies de règne.

Yevgeny Prigozhin, le patron notoire de la milice privée Wagner, a lancé une apparente insurrection au cours du week-end, envoyant un convoi blindé vers la capitale russe.

La rébellion a cependant été brusquement annulée samedi soir, dans le cadre d’un accord négocié par le président biélorusse Alexandre Loukachenko. Prigozhin a accepté de désamorcer la situation et a ordonné à ses combattants avançant sur Moscou de retourner dans leurs bases.

John Barranco, membre principal du US Marine Corps 2021-2022 au Scowcroft Center for Strategy and Security de l’Atlantic Council, a dit la rébellion wagnérienne ne pouvait pas tomber à un meilleur moment pour l’Ukraine.

« Quelles que soient les véritables motivations de Prigozhin, ou le résultat de sa révolte puis de sa volte-face apparente, certaines choses restent claires : une énorme confusion a été semée dans la zone arrière de la Russie, et quelle que soit la confiance que les soldats russes avaient laissée dans leur rang. le leadership a disparu », a-t-il déclaré dans un article de blog.

Un porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères n’était pas immédiatement disponible pour commenter lorsqu’il a été contacté par CNBC.