Que se passe-t-il après avoir avalé du chewing-gum ? Voici ce que disent les experts

Si vous faites partie des nombreuses personnes qui ont avalé un morceau entier de chewing-gum par accident, une question vous est probablement venue à l’esprit juste après cette sensation surprenante.

Combien de temps la gomme y restera-t-elle ? Il existe une idée répandue selon laquelle il restera dans votre estomac pendant sept ans après avoir été avalé.

Pas vrai.

« C’est une histoire de vieilles femmes », a déclaré Simon Travis, professeur de gastro-entérologie clinique à l’Université d’Oxford au Royaume-Uni. « Je ne sais pas d’où vient ce mythe. Je peux seulement imaginer qu’il a été suggéré parce que quelqu’un voulait empêcher ses enfants de mâcher du chewing-gum. »

Avaler du chewing-gum n’est nocif pour le corps que s’il est fait en excès, a déclaré Travis par e-mail, ce qui est très rare. Il a expliqué qu’avaler trois morceaux de chewing-gum ou plus par jour serait considéré comme excessif.

« Si vous avalez du chewing-gum, il passera par l’estomac, passera dans l’intestin et s’évanouira inchangé à l’autre extrémité », a déclaré Travis. « Il existe des cas où le chewing-gum se loge dans les intestins des nourrissons et même des enfants s’ils ont avalé beaucoup, ce qui provoque alors une obstruction. Mais en plus de 30 ans de pratique spécialisée en gastronomie, je n’ai jamais vu de cas.

Le Dr Aaron Carroll, professeur distingué de pédiatrie et directeur de la santé à l’Université de l’Indiana, a écrit plusieurs livres démystifiant les mythes sur le corps.

Carroll a convenu qu’avaler du chewing-gum ne vous ferait aucun mal, mais il ne l’encouragerait pas activement.

« Cela n’a aucune valeur nutritionnelle », a-t-il déclaré. « La gomme est composée d’édulcorants, d’arômes et de parfums à base de gomme. La gomme base est un mélange d’élastomères, de résines, de graisses, d’émulsifiants et de cires. Donc je ne dirais pas que c’est sain.

Depuis combien de temps les gens mâchent-ils du chewing-gum ?

Avant que la gomme ne soit commercialisée et vendue dans les paquets que nous voyons aujourd’hui, elle était utilisée par les peuples anciens pour apaiser la soif et la faim, selon Jennifer Mathews, professeur d’anthropologie à l’Université Trinity de San Antonio, Texas, et auteur de « Chicle : The Chewing-gum des Amériques, des anciens Mayas à William Wrigley.

Les Mayas mâchaient une substance appelée chicle, qui provient du sapotille répandu dans le sud du Mexique et en Amérique centrale, a déclaré Mathews.

« Le chicle est un latex naturel qui provient de ce qu’on appelle le chico sapotier, ou sapotille », a expliqué Mathews. «Si vous coupez un chico sapotier, le latex commence à suinter comme une forme de protection. Il forme une barrière pour protéger l’arbre. Eh bien, vous pouvez simplement le retirer de l’arbre et commencer à le mâcher.

De même, les Indiens Pima de ce qui est aujourd’hui les États-Unis ont mâché de la sève d’épicéa pendant des milliers d’années avant que les colons européens n’en prennent cette habitude et qu’elle ne soit commercialisée, a déclaré Mathews.

Quand s’inquiéter d’avaler du chewing-gum

À moins que vous n’ayez mal ou que vous ayez avalé beaucoup de chewing-gum, Travis et Carroll ont déclaré que vous n’avez pas besoin d’aller chez le médecin si vous avalez accidentellement un morceau entier.

« C’est un problème théorique », a déclaré Carroll. « En théorie, vous pourriez avoir quelque chose d’assez gros chez un petit enfant pour provoquer un blocage, mais ce n’est pas quelque chose dont les gens ordinaires doivent s’inquiéter. »

Cependant, pour les personnes ayant des problèmes avec leur tractus gastro-intestinal, ou tractus gastro-intestinal, qui est une série d’organes réunis dans un long tube torsadé allant de la bouche à l’anus, l’ingestion de gomme pourrait causer des problèmes.

« Si les choses sont ouvertes et qu’il n’y a pas de blocages, il n’y a pas de rétrécissements, les choses se passeront très bien », a déclaré le Dr Leila Kia, gastro-entérologue universitaire, professeur agrégé de médecine à la Feinberg School of Medicine de l’Université Northwestern à Chicago.

« S’il y a un rétrécissement ou si vous avez une inflammation très grave pour une raison quelconque, ou si vous avez un problème de motilité, où votre estomac ou votre côlon ne se vide pas comme il le devrait, alors mangez certainement quelque chose comme de la gomme ou quelque chose qui peut » « Si le véhicule ne tombe pas en panne, il peut traîner et cela peut en fait causer des problèmes », a déclaré Kia.

La maladie de Crohn est une cause fréquente d’inflammation du tractus gastro-intestinal et peut provoquer son rétrécissement, selon Kia. Elle a déclaré que les médecins recommandent généralement aux patients atteints de la maladie de Crohn un régime pauvre en résidus, qui évite certains aliments comme les fruits et légumes crus, les noix et les graines, le pop-corn et les chewing-gums.

Certains types de cancer et d’interventions chirurgicales peuvent provoquer ce rétrécissement. « Certes, si vous avalez de nombreux morceaux de gomme, cela pourrait devenir un problème si vous n’avez qu’un petit estomac ou si votre anatomie a été réorganisée, ce qui est essentiellement ce qui se produit lorsque vous subissez une chirurgie gastrique », a déclaré Kia.

Pourtant, Kia n’a jamais retiré de gomme du corps de qui que ce soit, même si elle a retiré des prothèses dentaires qui, selon elle, ont été avalées par inadvertance.