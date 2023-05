Que se passe-t-il à Plaid Cymru ?

Pourquoi Plaid Cymru a-t-il commandé un rapport sur la culture du parti ?

Pendant des mois, Plaid a été harcelé par des allégations de culture toxique, et il est apparu en novembre dernier que une allégation d’agression sexuelle avait été portée contre un cadre supérieur du personnel. En décembre, le parti a demandé à l’ancien membre de Plaid Senedd, Nerys Evans, d’examiner l’ampleur et la portée des problèmes.

Que disait le rapport ?

rapport d’Evans, Prosiect Pawb (Projet de chacun), ont trouvé une culture de harcèlement sexuel, d’intimidation et de misogynie. Les victimes ont déclaré qu’elles estimaient qu’il était inutile de signaler un comportement inacceptable de la part d’élus, car il avait été toléré pendant si longtemps. Le rapport, publié le 3 mai, dénonce un manque de leadership qui, selon lui, signifie que les problèmes se sont aggravés au cours des dernières années. Il a formulé 82 recommandations nécessaires pour « détoxifier » le parti.

Pourquoi Adam Price n’a-t-il pas démissionné immédiatement de la direction ?

Price a déclaré en public qu’il était profondément désolé et a dit à la hiérarchie du parti qu’il se sentait « moralement obligé » de démissionner. Mais Evans, ainsi que le président du parti, Marc Jones, et sa chef de Westminster, Liz Saville Roberts, ont déclaré qu’il était le mieux placé pour conduire le changement et qu’il devrait rester. Il a convenu que partir serait une « abdication de responsabilité » et a prévu de rester.

Qu’est ce qui a changé?

Tous les membres Plaid du Senedd n’étaient pas d’accord pour que Price reste. Dans sa lettre de démission, Price a déclaré: « Il est maintenant clair que je n’ai plus le soutien uni de mes collègues. » Il a démissionné mercredi, une semaine après la publication du rapport. Saville Roberts a déclaré que les discussions autour de lui étaient devenues une distraction.

Qu’est-ce que Price a réalisé ?

Considéré par beaucoup à Plaid comme un politicien «une fois dans une génération», Price est devenu chef en 2018 après avoir évincé Leanne Wood. Il avait déjà fait sa marque dans la politique britannique lorsque, en tant que député, il a dirigé une tentative infructueuse de destitution du Premier ministre de l’époque, Tony Blair, pour des allégations selon lesquelles le régime de Saddam Hussein en Irak possédait des armes de destruction massive.

Lorsqu’il est revenu à la politique galloise, l’un de ses tracts de campagne l’a appelé « mab darogan » – le fils de la prophétie. Il a mis l’indépendance galloise au premier plan. Price a également conduit son parti à conclure un accord de coopération avec le gouvernement dirigé par les travaillistes, qui a abouti à un engagement à fournir des repas scolaires gratuits à tous les enfants du primaireet a entraîné des changements «radicaux» des règles concernant les résidences secondaires, un problème épineux dans de nombreuses régions où Plaid est traditionnellement fort, comme le nord-ouest du Pays de Galles.

A-t-il réalisé les gains électoraux qu’il espérait ?

Non – Plaid a remporté quatre sièges à Westminster lors des élections générales de 2019. Un des députés élu sur un ticket Plaid, Jonathan Edwards, a été suspendu après avoir été averti par la police pour avoir agressé sa femme et siège maintenant en tant qu’indépendant. Plaid est la troisième plus grande fête au Senedd avec 12 des 60 membres. Les sondages d’opinion ne suggèrent pas qu’il a fait des gains ces derniers mois.

Qui prendra la relève en tant que leader ?

Parmi les personnalités présentées comme le prochain leader possible, il y a Rhun ap Iorwerth, le député d’Ynys Môn (Anglesey), mais il devait se présenter comme député et le leader Plaid doit être membre du Senedd. Delyth Joyau, qui représente South Wales East, est un autre candidat possible. Llyr Gruffydd, qui prendra la relève en tant que chef par intérim, ne participera pas à la course à la direction. C’est un travail énorme qui impliquera de jongler avec la mise en œuvre des 82 recommandations de Prosiect Pawb tout en dirigeant Plaid vers les prochaines élections générales.

Cela a-t-il des implications plus larges ?

Oui. L’accord de coopération a donné de la stabilité au gouvernement dirigé par les travaillistes. Il sera inquiet si un nouveau leader ne partage pas l’enthousiasme de Price pour lui. Le premier ministre, Mark Drakeford, a déclaré jeudi: «L’accord de coopération est un accord entre le gouvernement gallois et Plaid Cymru – pas entre des individus. Il y aura des discussions sur l’accord à la lumière des développements récents.