Que se passe-t-il à la Juve ? Situation expliquée alors que tout le conseil d’administration du club démissionne

Même sans équipe à la Coupe du monde, le football italien a trouvé le moyen de faire la une des journaux internationaux.

Tard lundi soir – tout comme le but-qui-n’était-pas-un-but de Cristiano Ronaldo (s’ouvre dans un nouvel onglet) faisait débat – un « tremblement de terre » footballistique a éclaté sur la péninsule concernant l’ancien club du capitaine du Portugal.

C’était une terminologie appropriée, car les fondations de l’équipe la plus titrée d’Italie avaient été bel et bien ébranlées ; l’ensemble du conseil d’administration, y compris le président Andrea Agnelli, le vice-président Pavel Nedved et le PDG Maurizio Arrivabene, avaient démissionné.

La nouvelle a été une surprise mais était le résultat d’enquêtes sur leur activité financière qui ne sont pas nouvelles. Laissez-nous vous expliquer…

Que s’est-il passé jusqu’à présent ?

La Juventus a annoncé lundi soir que les 10 membres de son conseil d’administration, dont Agnelli et Nedved, se retiraient au milieu d’une enquête en cours sur la manipulation du marché et la fausse comptabilité.

Un communiqué a déclaré: “Les membres du conseil d’administration, compte tenu de la centralité et de la pertinence des questions juridiques et techniques / comptables en suspens, ont considéré dans le meilleur intérêt de la société que la Juventus se soit dotée d’un nouveau conseil d’administration pour traiter ces questions. .”

Cela a marqué la fin d’une époque à Turin, car Agnelli avait été président de la Juve pendant les 12 dernières années, une période d’immense succès pour le club sur et en dehors du terrain.

Un nouveau PDG, Maurizio Scanavino, a été nommé, même si Arrivabene restera en poste jusqu’à ce qu’une assemblée générale reportée ait lieu le 18 janvier de l’année prochaine.

Tout cela est survenu à la suite d’enquêtes sur les finances du club, et deux mois après que les Bianconeri aient enregistré une perte record italienne de 254 millions d’euros (220 millions de livres sterling) pour l’exercice se terminant le 30 juin.

Pourquoi cela arrive-t-il?

La Juventus fait l’objet d’une enquête sur son activité de transfert depuis l’année dernière, lorsque les “revenus des droits d’enregistrement des joueurs” entre 2019 et 2021 ont été examinés par le procureur de Turin.

Cependant, la nouvelle explosive de lundi est venue à la suite d’une enquête distincte sur les paiements de salaire au plus fort de la pandémie de Covid-19.

La Juve aurait affirmé que 23 joueurs avaient signé des accords pour réduire leur salaire vers mai et juin 2020.

Mais les procureurs enquêtent pour savoir si les joueurs de la Juve n’ont pas renoncé à quatre mois de salaire, comme ils l’ont affirmé, mais seulement un mois, le reste étant payé en privé et hors livres.

Quelle a été la réaction ?

(Crédit image : DeFodi Images via Getty Images)

Alors que plusieurs points de vente ont opté pour la ligne «tremblement de terre», Gazzetta dello Sport l’appelait “La Révolution” et basée à Turin Tutosport’s première page a crié: “New Era Juve”.

Agnelli lui-même a écrit une lettre au staff, disant: “Quand l’équipe n’est pas unie, alors cela ouvre la voie aux adversaires pour vous blesser et cela peut être fatal”.

“A ce moment-là, il faut avoir l’acuité d’esprit pour contenir les dégâts : on est face à un moment délicat en tant que club et cette unité est perdue. Mieux vaut partir tous ensemble en donnant l’opportunité à une nouvelle équipe de renverser ce match.

La Liga est ensuite intervenue mardi, appelant à des “sanctions sportives immédiates” contre la Juve pour de prétendues violations du fair-play financier.

La légende de la Juve, Alessandro Del Piero, était dans le studio BeIn Sports lorsque la nouvelle a été annoncée et on lui a demandé s’il reviendrait au club pour aider.

“Il est tôt pour le dire, j’ai passé près de 20 ans, j’ai décidé de rester malgré la relégation”, a déclaré Del Piero.

“De toute évidence, la relation entre les propriétaires et moi et les fans est assez profonde, très profonde. Nous avons tout traversé. ce grand voyage m’a amené ici avec vous.

“Chaque nouvelle concernant la Juve, pour moi, est très émouvante. Je suis en attente, je vais voir ce qui va se passer. J’étais là cet été pour la tournée à LA où je vis et je les ai tous vus à Lisbonne, je suis un ami de Pavel [Nedved] et tout le monde. Tout d’abord, c’est une situation triste.

Que se passe-t-il maintenant ?

Il y a déjà eu beaucoup de spéculations sur les réseaux sociaux sur la possibilité d’une relégation ou de déductions de points, mais de telles discussions sont prématurées.

Pour que des sanctions sportives soient prononcées, une enquête sportive distincte devrait être ouverte pour envisager les mesures appropriées, ce qui n’a pas encore été fait.

La famille Agnelli gardera le contrôle du club malgré la démission d’Andrea, et leur holding Exor, qui détient une participation majoritaire dans le club, a déjà nommé un remplaçant.

“Exor communique qu’il désignera Gianluca Ferrero pour le rôle de président de la Juventus”, a indiqué la société dans un communiqué.

“En tant que conseiller d’entreprise, auditeur, membre du conseil d’administration et de comités de plusieurs entreprises, M. Ferrero possède une expérience significative et les compétences techniques requises, ainsi qu’une véritable passion pour le club Bianconero, ce qui en fait la personne la plus qualifiée pour remplir ce rôle.”

La prochaine assemblée générale des actionnaires aura lieu le 18 janvier, après avoir été reportée deux fois par rapport à la date initiale du 23 novembre. À partir de cette date, le nouveau PDG Scanavino prendra les commandes.