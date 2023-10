Alors que les manifestations sanctionnées par l’État font rage dans le monde arabe après l’explosion meurtrière de l’hôpital Al Ahli à Gaza, l’Égypte ne fait pas exception.

Le président Abdel Fattah el-Sissi a appelé la population à manifester en faveur de la cause palestinienne et de l’ouverture du poste frontière de Rafah au transfert de l’aide – bien loin de son approche disciplinaire habituellement autoritaire face aux troubles civils.

Alors qu’un calendrier est partagé pour une journée complète de manifestations à l’échelle nationale vendredi, une manifestation plus petite se déroule à un carrefour critique.

Les chauffeurs de camion se font dire « aujourd’hui ou demain » depuis cinq jours

Les volontaires chargés d’acheminer l’aide humanitaire indispensable dans la bande de Gaza depuis l’Égypte organisent un sit-in au Poste frontière de Rafah.

Devant les portes, des jeunes hommes vêtus de noir brandissent une pancarte sur laquelle sont écrits les mots « stationnés jusqu’à la relève ». La journée passe pendant qu’ils attendent le feu vert – même en priant au soleil alors que la guerre fait rage au-delà du mur.

Alors que les camions s’alignent sur les bords de la longue route qui mène directement à Gaza, ils appellent les coordinateurs de l’aide au Caire qui partagent leur frustration.

L’une d’elles est Heba Rashed, la PDG de la Fondation Mersal. Son organisation a été autorisée à envoyer des camions transportant des médicaments de soins intensifs, du matériel chirurgical, du lait pour bébé et des sacs mortuaires à Gaza.

Les jours ont passé et rien n’est passé.

Heba dit qu’elle regarde des vidéos d’hôpitaux remplis de blessés et qu’elle pleure chaque nuit sachant que l’aide est bloquée à la frontière.

Image:

Des camions transportant de l’aide humanitaire provenant d’associations caritatives égyptiennes au terminal de Rafah





« Il existe des sentiments mitigés de colère, de handicap, de chagrin et de dévastation. C’est un sentiment meurtrier de ne pas pouvoir atteindre les personnes qui ont besoin d’aide », déclare Heba.

« Nous voulons qu’il s’ouvre immédiatement, qu’il s’ouvre maintenant. »

Cela fait maintenant cinq jours que les coordinateurs de l’aide et les chauffeurs de camions sont informés « aujourd’hui ou demain ».

Israël ne veut pas que le Hamas accède à l’aide

Pendant Visite du président Biden en Israël, le Premier ministre Benjamin Netanyahu a déclaré qu’il ne contrecarrerait pas l’acheminement de nourriture, d’eau et de médicaments en provenance d’Egypte pour les civils de Gaza tant que cette aide « n’atteindra pas le Hamas ». C’est là que résident les conditions imposées par Israël pour l’ouverture d’un couloir humanitaire – des conditions d’accès à l’aide qui sont très difficiles à surveiller ou à garantir.

Lors de son vol de retour en provenance de Tel Aviv, le président Biden a déclaré avoir reçu un appel de son homologue égyptien, qui a accepté d’ouvrir le terminal de Rafah et d’autoriser environ 20 camions transportant de l’aide humanitaire à Gaza. L’Egypte a confirmé que son président avait accepté de fournir une aide à Gaza « de manière durable ».

Lundi, le ministre égyptien des Affaires étrangères a déclaré qu’Israël n’autorisait pas l’aide humanitaire à entrer à Gaza, alors que des informations circulaient selon lesquelles Israël voulait fouiller les camions qui entreraient.

Les heures ont passé et l’impasse diplomatique dans laquelle se trouvait les États-Unis était évidente. Les problèmes de confiance historiques entre l’Égypte et Israël ont refait surface au même point de passage frontalier qui était autrefois une route clé pour la contrebande. Au cours de la dernière décennie, Israël a poussé l’Égypte à sévir contre les systèmes de tunnels qui transportaient des personnes, des voitures et des armes vers Gaza depuis des années.

Le poste frontière de Rafah a depuis été aseptisé à mesure que l’Égypte militarisait la région du Sinaï, mais une fois de plus, il ressemble à un autre front dans ce conflit.

Alors que l’aide humanitaire augmentait mardi, une frappe aérienne israélienne a frappé le point de passage – la quatrième frappe aérienne près des portes frontalières depuis le début de la guerre.

Image:

Des Palestiniens attendent de passer du côté égyptien à la frontière de Rafah, dans la bande de Gaza. Photo : AP





« La mort est partout »

À Gaza, Mohamed Rantisi, universitaire et enseignant de Caux, et sa famille sont pris entre le danger du passage controversé et les frappes aériennes qui frappent le quartier sud de Rafah. Il a évacué sa maison dans le nord sur ordre d’Israël et affirme qu’une bombe a explosé dans son salon peu de temps après.

« Vivre à Gaza est une horreur où la mort est partout », dit Mohamed. « Du sud au nord, chaque endroit est visé de manière si lourde et sauvage. »

Mohamed et sa famille de neuf personnes vivent dans un appartement de trois chambres de 120 mètres carrés avec 31 autres personnes. Ils restent le plus près possible de la frontière égyptienne dans l’espoir de pouvoir évacuer. La sortie en toute sécurité des ressortissants étrangers de la bande de Gaza est actuellement négociée par les diplomates, mais en tant que ressortissant palestinien, le sort de Mohamed est incertain.

« Quitter la maison est la pire chose qui puisse arriver à un être humain dans sa vie. C’est quitter l’amour, la sécurité et les souvenirs », dit-il.

Image:

Mohamed et sa famille sur une plage de Gaza





L’inquiétude grandit en Égypte face aux informations selon lesquelles des pressions seraient exercées sur le pays pour qu’il réinstalle les Palestiniens dans la région du Sinaï.

Il s’agit d’un projet que le président égyptien a publiquement dénoncé, mais qui est également rejeté par les Palestiniens, qui y voient une deuxième « Nakba », lorsque 750 000 Palestiniens ont été déplacés de force lors de la formation d’Israël en 1948.

Pour Mohamed, la sécurité de sa famille est primordiale. Il souhaite évacuer avec ses enfants et petits-enfants et n’a pas l’intention de rester en Égypte. Il a deux enfants adultes en Europe et espère s’installer avec eux. Il doit garder le moral des enfants en danger avec lui.

« Je dis à mes enfants d’être humains et de ne pas être affectés par cet horrible et insensé massacre sauvage », dit-il.

« Pour garder leur humanité et être forts afin que nous puissions sortir sains et saufs de cette guerre et revenir pour aider notre peuple à reconstruire ses maisons et à prendre soin des orphelins résultant de cette guerre. »