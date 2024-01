Que se passe-t-il à la Fashion Week masculine de Paris cette saison

Ciao Milan, bonjour la Fashion Week de Paris. Après quatre jours de luxe haut de gamme, de savoir-faire et de créativité sans faille, Milan nous a offert beaucoup de choses et nous sommes prêts à en faire encore plus. Nous avons de grands noms cette saison, dont un autre défilé Louis Vuitton de Pharrell, Rick Owens, Dior Homme, LOEWE, Givenchy et bien d’autres encore. Consultez le calendrier des spectacles pour vous enthousiasmer ci-dessous.

Louis Vuitton – 16/01 (20h00 CET / 19h00 GMT)

Louis Vuitton ©

C’est celui que tout le monde attend avec impatience. Pharrell a pratiquement fermé Paris lors de sa dernière Louis Vuitton show, et comme les enjeux sont colossaux, on n’en attend pas moins pour cette saison. On va voir des célébrités, c’est sûr (et Louis Pisano pris à son Twitter pour nous donner le feu vert, renverser ça Swae Lee est prêt à performer), mais la vraie question est : allons-nous à nouveau avoir des vêtements pixelisés ?

BOTTER – 17/01 (10h00 CET / 09h00 GMT)

BOTTIER ©

MEILLEUR revient à la Fashion Week de Paris, après une offre SS24 qui a fait tourner de nombreuses têtes avec ses tubes de perles en plastique utilisés aussi bien pour les hauts, les bas et les accessoires. Avec BOTTER, nous avons appris à nous attendre à l’inattendu, et nous ne savons toujours pas ce que nous allons voir de la marque parisienne cette semaine.

Givenchy – 17/01 (14h30 CET / 13h30 GMT)

Givenchy ©

En tant que Maison entre Directeurs Créatifs, suite Matthew M. Williams‘ départ de Givenchy en décembre de l’année dernière, son défilé FW24 sera conçu en interne par son studio de design. S’agira-t-il d’un retour aux racines de la marque, ou assistera-t-on à une toute nouvelle orientation, peut-être révélatrice de l’avenir de la Maison ?

Wales Bonner – 17/01 (18h30 CET / 17h30 GMT)

Pays de Galles Bonner ©

Pays de Galles Bonner présentera sa collection Automne/Hiver 2024 tout juste issue de la plus grande « Campagne Marathon », qui s’intéressait à la beauté, à la force et à la résilience du coureur de fond. Wales Bonner va-t-elle poursuivre dans sa démarche d’inspiration sportswear ? Nous l’espérons bien.

Rick Owens – 18/01 (10h00 CET / 09h00 GMT)

Rick Owens ©

Le Seigneur des Ténèbres, alias Rick Owens, sortira de son cercueil (nous supposons que c’est l’endroit préféré de Rick pour dormir) pour montrer sa collection de vêtements pour hommes FW24. Comme toujours, Rick Owens foulera les marches colossales du Palais de Tokyo pour son défilé qui comportera au minimum 80 % de vêtements entièrement noirs.

Issey Miyake – 18/01 (12h30 CET / 11h30 GMT)

Issey Miyake ©

Issey Miyaké est le maître du mouvement. Désormais dirigée par Satoshi Kondo, la marque continue de capturer son essence à travers des vêtements plissés qui se montrent mieux non pas à travers un défilé de mode régulier, mais plutôt à travers une performance. Issey Miyake est toujours là pour briser la répétitivité de la fashion week, en évoquant un défilé hybride danse et mode.

Yohji Yamamoto – 18/01 (17h30 CET / 16h30 GMT)

Yohji Yamamoto ©

L’icône éternelle de la mode japonaise, Yohji Yamamoto, n’est qu’à quelques jours de présenter sa collection homme FW24, et nous ne pouvons pas arrêter d’y penser. Avec Yohji, vous pouvez vous attendre à voir de longs pardessus qui nourriront notre époque hivernale de Bob Dylan, des superpositions de tissus aux tons neutres et des couvre-chefs funky.

Junya Watanabe – 19/01 (10h00 CET / 09h00 GMT)

Junya Watanabe ©

La saison dernière, Junya Watanabe a gagné notre cœur (et celui de nos gorpy boys) avec son Palais collaboration. Le résultat de ce rapprochement s’est présenté sous la forme d’une veste en nylon robuste qui s’est vendue presque aussi rapidement qu’elle a été commercialisée. Voici une autre collaboration très réussie.

Dior – 19/01 (15h00 CET / 14h00 GMT)

Dior ©

Kim Jones a pris la branche vêtements pour hommes du Dior et l’a emmenée dans une autre stratosphère, une où les collaborations règnent en maître et où les vêtements inspirés du style urbain remplissent le défilé. Même si nous avons vu le créateur britannique se sentir plus à l’aise avec la marque au fil des saisons et des collaborations, c’est toujours un jeu amusant de deviner qui Kim Jones fera appel cette fois-ci.

KENZO – 19/01 (20h30 CET / 19h30 GMT)

KENZO ©

Le NIGO-la marque continue de présenter une perspective entre l’Orient et l’Occident, avec les racines japonaises de la marque et du créateur imprégnées de style parisien classique. Avec NIGO, nous avons constaté une forte concentration sur le KENZO monogramme et autres détails graphiques, injectant des éléments de jeunesse dans le mélange. On se demande quel élément graphique sera central dans cette collection KENZO…

Kiko Kostadinov – 20/01 (10h30 CET / 09h30 GMT)

Kiko Kostadinov ©

Le monde de Kiko Kostadinov vaut toujours la peine de s’y plonger. Rempli de représentations vestimentaires subtiles et difficiles à manquer ASICS Collabs, un défilé Kiko offre toujours une perspective alternative sur la mode masculine, à travers les designers qui sont toujours en quête d’expérimentation et d’exploration stylistique. On peut dire sans risque de se tromper que c’est certainement quelque chose à attendre avec impatience.

LOEWE – 20/01 (12h00 CET / 11h00 GMT)

LOEWE ©

Jonathan Anderson ne dort pas pendant la Fashion Week, avec son marque éponyme après avoir présenté à Milan une collection mélangeant les genres et mettant en vedette des pulls en forme de chat. Pour Paris, le récent lauréat du prix du Designer de l’année aux British Fashion Awards présentera sa dernière collection pour LOEWE. On s’attend à beaucoup de folie à la Anderson, avec un style sans compromis qui inondera les éditoriaux dans trois mois.

Kidsuper – 20/01 (16h30 CET / 15h30 GMT)

Kidsuper ©

Le point fort anticonformiste de la Mode Parisienne, Colm Dillane est de retour pour un autre Kidsuper montrer. Avec celle-ci, tous les paris sont impossibles : une pièce de théâtre ? Déjà fait. Une vente aux enchères ? C’était au printemps/été 2023. Le spectacle de cette saison peut aller d’un spectacle de style vide-grenier à un opéra à part entière. Quoi qu’il en soit, nous surveillerons.

Crédit image principale : @pharrell ©

En savoir plus sur Culted

Voir : Les audacieux, les courageux et les beaux : un récapitulatif de la Fashion Week masculine de Milan

Voir : Loro Piana met les voiles sur la Giraglia Regatta