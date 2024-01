Que se passe-t-il à Gaza ? Une crise humanitaire désespérée

Le Croissant-Rouge palestinien fournit-il des soins médicaux à Gaza ?

Les équipes d’ambulances du Croissant-Rouge palestinien, notamment des ambulanciers paramédicaux, des chauffeurs et des premiers intervenants, risquent leur vie chaque jour pour en sauver d’autres dans la bande de Gaza et en Cisjordanie.

Ils sont confrontés à des difficultés croissantes pour atteindre ceux qui en ont besoin en raison des graves dégâts causés aux infrastructures. TLes combats ont également perturbé les ambulances et les ambulanciers du Croissant-Rouge palestinien, entravant leur capacité à administrer une aide médicale vitale et des soins d’urgence.

Depuis l’escalade du conflit le 7 octobre, de nombreux agents humanitaires et sanitaires, dont huit membres du Croissant-Rouge palestinien, ont été tragiquement tués dans l’exercice de leurs fonctions.

Nous sommes aux côtés de nos collègues qui ont risqué et perdu leur vie. Nous réaffirmons aujourd’hui et chaque jour que les travailleurs humanitaires ne sont pas une cible.

Que fait la Croix-Rouge britannique pour Gaza ?

La Croix-Rouge britannique soutient directement ses partenaires du Mouvement – ​​notamment la Société du Croissant-Rouge palestinien – pour répondre à ces besoins urgents, en leur fournissant des fonds ainsi que du personnel expert.

Nous avons déployé neuf volontaires psychosociaux à Tel Aviv, au Caire et à Chypre aux côtés du ministère des Affaires étrangères, du Commonwealth et du Développement pour soutenir les ressortissants britanniques en Israël et dans les territoires palestiniens occupés.

Et nous avons également déployé du personnel logistique et de gestion dans la région pour soutenir la livraison et la distribution de l’aide et de l’assistance humanitaire.

Nous ferons tout notre possible pour soutenir les populations des deux côtés du conflit aussi longtemps que nous en aurons besoin.

Que demande la Croix-Rouge à Gaza ?

Lors d’une récente visite à Gaza, la présidente du CICR, Mirjana Spoljaric, a clairement indiqué que l’aide à elle seule ne mettrait pas fin à cette crise.

Elle a réitéré une fois de plus qu’il doit y avoir des solutions politiques :

« Le CICR appelle les parties et tous ceux qui ont une influence à désamorcer la situation et à « trouver des solutions autres que militaires à ce qui constitue une immense souffrance pour les populations des deux côtés ».

Qu’est-ce que le territoire palestinien occupé ?

Le territoire palestinien occupé ou TPO est une description internationalement acceptée, utilisée par les Nations Unies. Il fait référence à la bande de Gaza et à la Cisjordanie (y compris Jérusalem-Est). Avec la référence à Israël dans notre appel, il couvre tous les domaines touchés par la crise actuelle.

Qu’est-ce que la bande de Gaza ?

La bande de Gaza fait partie du territoire palestinien occupé. Il s’agit d’une enclave de 25 milles de long et 6 milles de large délimitée par la mer Méditerranée, Israël et l’Égypte.

