Que savons-nous vraiment de la tache rouge de Jupiter ?

Qu’y a-t-il dans la grande tache rouge de Jupiter

Regarder la Terre depuis la lune ou depuis une autre planète proche de notre système solaire peut être fascinant, mais le «roi» de notre système solaire – Jupiter – n’est pas moins impressionnant. Avec ses magnifiques motifs rayés-ondulés, la boule de gaz géante de notre système solaire ne manque pas d’émerveiller le spectateur. La chose la plus particulière à propos de la planète géante, que vous avez aussi dû ressentir, est la « grande tache rouge » située à 22 degrés au sud de l’équateur.

Qu’est-ce que sur place ?

Selon la NASA, l’endroit est en fait une gigantesque tempête déchaînée pouvant atteindre 643 km/h, soit plus de deux fois la vitesse de la tempête la plus rapide sur Terre. La taille de la tempête est si énorme qu’elle pourrait engloutir entièrement notre planète bleue. La couleur de la tache vient des nuages ​​cramoisis tournant dans la tempête. Les astronomes étudient toujours comment ces nuages ​​​​pourpres se forment et si le rayonnement cosmique et la lumière ultraviolette ont quelque chose à voir avec cela.

L’histoire d’origine

Une tache sur Jupiter a été détectée pour la première fois par Robert Hooke en 1994 et Giovanni Cassini en 1965. La tache de Cassini a été observée jusqu’en 1713 et après cela, il y a une lacune d’observation. En 1813, Samuel Heinrich Schwabe a de nouveau observé une tache sur Jupiter qui est la même que nous observons aujourd’hui. Mais parce que c’est une tempête géante et que les tempêtes changent constamment, on ne peut pas être sûr qu’il s’agisse du même endroit que Cassini a observé.

À propos de la formation initiale de la tempête, les scientifiques pensent que l’atmosphère de Jupiter est composée de gaz chauds en mouvement constant. De tels gaz chauds peuvent former des tempêtes et des tempêtes plus petites peuvent fusionner pour en former une plus grosse, menant finalement à la grande tache rouge que nous voyons sur Jupiter.

La tempête change

Récemment, en utilisant les données d’observation du télescope spatial Hubble, les scientifiques ont appris que la tempête dans la grande tache rouge était en train de changer. Selon les nouvelles découvertes, le mouvement interne de la tempête ralentit tandis que les nuages ​​​​gazeux tournant dans les voies externes du spot s’accélèrent. Sur une période de 11 ans, de 2009 à 2020, la vitesse de la tempête a changé de huit pour cent, soit 2,5 km/h.

Une planète étoilée

Jupiter est principalement composé d’hydrogène et d’hélium, ce qui le rend plus semblable au Soleil que toute autre planète du système solaire. Jupiter aurait été une étoile si elle avait eu la chance d’être plus grande. Profondément sous les sommets gazeux de Jupiter se trouve le plus grand océan de notre système solaire, composé d’hydrogène liquide. Si Jupiter était 13 fois plus grosse qu’elle, elle aurait pu être enflammée pour fusionner l’hydrogène en hélium et devenir la deuxième étoile de notre système solaire.

