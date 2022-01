Que savons-nous jusqu’à présent de la nouvelle souche de coronavirus ?

NeoCoV est le « parent » le plus proche de la variante qui a provoqué des épidémies mortelles en 2015

Des scientifiques chinois ont découvert qu’une souche NeoCoV de coronavirus, le parent le plus proche du coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS-CoV), est capable, sous réserve de mutation, d’infecter des personnes et peut donc être considérée comme « une menace potentielle pour la biosécurité» à l’humanité. Disant cela, ils ont souligné que la nature du NeoCoV «reste énigmatique.”

Voici ce que l’on sait pour le moment sur le mystérieux virus.

Où et comment la souche a-t-elle été découverte ? La souche elle-même était connue des scientifiques bien avant le début de la pandémie de Covid-19, causée par la souche SARS-CoV-2. En 2014, l’American Society for Microbiology a publié une recherche consacrée au MERS-CoV alors émergent, trouvé chez les chameaux et plus tard chez les hérissons. Le journal indique que les scientifiques «déterminé la séquence complète du génome d’un CoV directement à partir de matières fécales obtenues à partir d’une chauve-souris sud-africaine Neoromicia capensis (NeoCoV)» – pour découvrir que 85 % du génome du NeoCoV était identique au MERS-CoV. Ils ont conclu que si deux souches appartenaient à « une espèce virale« , MERS-CoV était apparemment apparu à la suite d’une mutation NeoCoV, transmis des chauves-souris aux chameaux. Plusieurs autres études ont confirmé plus tard que les souches provenaient des chauves-souris.

Le MERS-CoV, désormais identifié par l’Organisation mondiale de la santé comme une cause probable de futures pandémies, a provoqué des épidémies dans 21 pays en 2015.

En quoi le NeoCoV et le SARS-CoV-2 sont-ils différents ? Un article de recherche de 2020, publié par la National Library of Medicine, indique que le NeoCoV est plus proche du MERS-CoV que du SRAS-CoV. Les scientifiques ont également averti que NeoCoV pourrait apparaître »dans les infections d’origine humaine. »

Selon la prépublication explosive, publiée mercredi sur le portail bioRxiv, NeoCoV «peut utiliser efficacement certains types de chauve-souris Enzyme de conversion de l’angiotensine 2 (ACE2) et, moins favorablement, ACE2 humain pour l’entrée.”

Le SRAS-CoV-2 utilise également l’ACE2 pour pénétrer dans le corps humain, ce qui signifie que le mécanisme d’infection des deux souches, malgré leurs différences, pourrait être similaire.

Le NeoCoV représente-t-il une menace imminente pour l’homme ? Selon les auteurs de la prépublication, dont la plupart viennent de la célèbre université de Wuhan, afin de « efficacement” infecter un humain, la souche doit muter d’une manière particulière. Actuellement, NeoCoV ne se propage que chez les chauves-souris.

La capacité des coronavirus à muter et à se transmettre d’animaux à animaux (comme c’était apparemment le cas des chauves-souris et des chameaux) et d’animaux à humains est bien connue : une autre étude récente, également menée par des scientifiques chinois, a montré que « l’ancêtre » de la variante Omicron du Covid-19, désormais dominante dans de nombreux pays, »sauté des humains aux souris, accumula rapidement des mutations propices à l’infection de cet hôte, puis revint chez les humains.”

Dans une interview avec RT, l’immunologiste Vladimir Bolibok a expliqué que les chauves-souris, « étant un réservoir naturel d’une grande variété de variantes de coronavirus« ont, comme les humains, leurs propres coronavirus qui peuvent se transmettre et muter.

« Les mutations peuvent être dangereuses si la structure des protéines de pointe du coronavirus peut acquérir une affinité pour les protéines humaines, » le docteur a dit.

Selon les experts du Centre russe de recherche sur la virologie et les vecteurs biotechnologiques, il n’y a aucune raison de paniquer.

« Pour le moment, on ne parle pas de l’émergence d’un nouveau coronavirus, prêt à se propager activement dans la population humaine. Les risques identifiés par les experts chinois sont de nature potentielle et nécessitent une étude plus approfondie», lit-on dans la déclaration de Vector, citée par RIA Novosti.

À quel point NeoCoV peut-il être dangereux ? Les scientifiques chinois ont mis en garde contre «une menace potentielle pour la biosécurité« du nouveau virus »avec à la fois un taux de mortalité et de transmission élevé.”

Le taux de mortalité du « parent le plus proche » de la souche, le MERS-CoV, s’élève à 34-35 % depuis son émergence en 2012, ce qui est beaucoup plus élevé que le SRAS-CoV-2 avec son taux de 10 %.

Il existe un autre facteur qui pourrait rendre NeoCoV plus dangereux.

« Notamment, l’infection n’a pas pu être neutralisée de manière croisée par des anticorps ciblant le SRAS-CoV-2 ou le MERS-CoV», lit-on dans la prépublication.

Quelles sont les recommandations des scientifiques ? Les auteurs de l’étude soulignent que le NeoCoV reste largement inexploré. D’autres scientifiques conviennent que des recherches supplémentaires sont nécessaires, ainsi qu’une surveillance étroite des chauves-souris et autres animaux touchés par les virus liés au MERS-CoV « pour ne pas rater l’instant.”

« Toute infection qui provient de la nature et passe à l’homme est préoccupante, car avec une telle densité de population, comme dans les villes d’Asie du Sud-Est, en Chine en particulier, dans les villes européennes, américaines, toute infection se propagera comme une traînée de poudre, s’il y a au moins moins une certaine contagiosité pour une personne,», a déclaré Bolibok.