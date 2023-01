Que savoir sur XBB.1.5, la variante agressive d’Omicron appelée le “kraken”

Un site de test Covid au Tom Bradley International Terminal le lundi 2 janvier 2023. (Gary Coronado / Los Angeles Times via Getty Images)

La variante du coronavirus XBB.1.5 se propage rapidement aux États-Unis – il cause 40% des cas.

Cette variante “kraken” est plus transmissible et échappe mieux au système immunitaire que les autres Omicrons.

Il a une nouvelle mutation appelée F486P, qui a “suralimenté” la variante, a déclaré un expert.

Une variante de coronavirus suralimentée appelée XBB.1.5 se propage rapidement aux États-Unis – et il est suffisamment agressif pour que les scientifiques l’aient surnommé le variante “kraken”.

“C’est probablement, sans doute, en termes de son évasion immunitaire et de sa capacité à bien s’attacher, plus redoutable que n’importe lequel des autres sous-variants actuellement présents”, a déclaré le Dr John Swartzberg, expert en maladies infectieuses et professeur émérite à la faculté de médecine de l’Université de Californie à Berkeley. Santé publique, a déclaré Insider.

Selon Centres pour le Contrôle et la Prévention des catastrophes estimations, XBB.1.5 est désormais responsable de plus de 40% de tous les cas de Covid-19 à l’échelle nationale – une montée spectaculaire par rapport à il y a un mois à peine, alors qu’elle représentait moins de 4% des cas. Dans les États du nord-est, dont le Connecticut et le Vermont, XXB.1.5 a essentiellement pris le relais : il représente plus de 75 % des nouveaux cas.

“Ça marche plutôt bien en ce moment”, a déclaré le biologiste informatique Andy Rothstein à Insider. “Ça double semaine après semaine.”

Rothstein, qui aide à diriger les CDC programme d’essais et de séquençage des aéroports pour Concentrique par Ginkgoune division de biosécurité de la société de biotechnologie basée à Boston Ginkgo Bioworks, a déclaré que la variante XBB.1.5 a maintenant deux choses dans son arsenal qui lui donnent un avantage concurrentiel : elle est plus contagieuse et plus évasive immunitaire que les autres versions d’Omicron.

XBB.1.5 a quelques nouvelles astuces mutationnelles

Le kraken est une créature marine agressive mais totalement mythique. Les astuces de XBB.1.5 sont réelles. (Bibliothèque d’images Mary Evans/Wikimedia)

La variante XBB.1.5 est un descendant de XBB, qui était un mashup de deux versions différentes de BA.2 (ce que les experts en virus appellent une “variante recombinante”). Les experts étaient inquiet pour XBB dès octobre, quand il a bondi à Singapour, mais il a fini par s’éteindre rapidement là-bas et les scientifiques ne savent toujours pas pourquoi.

XBB.1.5 était remarqué pour la première fois dans le nord-est des États-Unis autour de New York et du Connecticut, et il a quelques nouveaux tours mutationnels dans sa manche.

Plus précisément, il possède une nouvelle mutation appelée F486P, qui a “suralimenté” la variante, a déclaré Rothstein, lui permettant de se fixer plus facilement aux récepteurs ACE2 de notre corps. Pratiquement, cela pourrait rendre le virus plus efficace pour nous propager et nous infecter que le XBB d’origine.

On ne sait toujours pas si XBB.1.5 prendra complètement le relais aux États-Unis, comme BA.5 l’a fait Dernier étémais Rothstein a déclaré qu’il y avait beaucoup de signes suggérant que la sous-variante Omicron pourrait devenir responsable d’une grande partie des cas domestiques dans un avenir proche, et, à tout le moins, elle co-circulera probablement pendant un certain temps avec d’autres variantes.

Nous ne savons pas encore si XBB.1.5 causera des maladies plus graves

(Illustration par Steve Taylor/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)

On ne sait toujours pas si XBB.1.5 provoquera des infections plus virulentes, rendant les patients plus malades que les autres variantes d’Omicron que nous avons vues auparavant, a déclaré Swartzberg.

“La preuve préliminaire est que cela ne semble pas nous rendre si malades – ce n’est pas aussi mauvais que Delta était“, a-t-il dit. “C’est plus comme les autres Omicron.”

Le nombre de cas de Covid-19 diminue à la fois globalement aux États-Unis et au nord-est où XBB.1.5 est Le plus répandu. Swartzberg a qualifié cela de “merveilleux choc” compte tenu des vacances et de tous les rassemblements en salle qui se sont déroulés cet hiver. Bien que Covid-19 les taux d’hospitalisation sont en légère hausseces cas graves peuvent ne pas refléter XBB.1.5 – ils sont probablement dus à l’augmentation de la propagation de la maladie que nous avons constatée à la mi-décembre, avant que la variante kraken ne soit très répandue.

“Nous sommes presque victimes de trop de science dans le sens où nous pouvons très bien suivre ces nouvelles variantes, mais nous ne savons vraiment pas très bien les interpréter”, a déclaré Swartzberg.

Les vaccins fonctionnent toujours décemment contre XBB.1.5

Les données préliminaires suggèrent le nouveau, boosters covid bivalents fournir une protection décente contre XBB.1.5.

“Ce n’est pas idéal, mais c’est mieux qu’il n’aurait pu l’être”, a déclaré Swartzberg. “Assez bonne protection contre le XBB en termes d’hospitalisation et de décès. Probablement pas grand-chose pour prévenir l’infection.”

Pour l’instant, les conseils de l’expert en maladies infectieuses restent “les mêmes que toujours”, a-t-il déclaré : Restez à jour sur les vaccinations (les deux grippe et Covid), et portez un masque qui vous va bien comme un N95 ou KN95 chaque fois que vous êtes à l’intérieur dans un lieu public.

“Si vous faites ces deux choses pendant le mois de janvier et pendant une grande partie de février, vous allez non seulement vous protéger contre les ravages de Covid, mais aussi contre les autres virus respiratoires qui circulent”, a-t-il déclaré.

Son propre plan est de continuer à se masquer à l’intérieur en public “jusqu’à ce que le nombre de cas de Covid et d’autres virus respiratoires chute de façon spectaculaire, ce qui, je l’espère, se produira fin février.