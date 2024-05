Que savoir sur les piqûres de tiques et les maladies transmises par les tiques

Quelques jours plus tard, une éruption cutanée enflammée est apparue sur son ventre, là où l’arachnide avait atterri. Deux semaines plus tard, il était atteint de la maladie de Lyme. (Il s’est complètement rétabli après avoir pris des antibiotiques.) « J’étais plus malade que jamais », a-t-il déclaré, avec des frissons, de la fièvre, des sueurs nocturnes, de la toux, une perte d’appétit, des maux de tête, une fatigue extrême et des urines sanglantes. «J’ai dormi pendant la majeure partie de la première semaine et je n’étais pas en mesure de manger. La toux était douloureuse et effrayante lorsque je ne pouvais pas respirer. Même l’énergie nécessaire pour aller aux toilettes représentait un effort majeur.