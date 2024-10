Que savoir sur la marée rouge après les ouragans consécutifs en Floride

TALLAHASSEE, Floride — Les résidents de la côte du golfe de Floride qui ont résisté ouragans consécutifs Nous avons maintenant autre chose à surveiller : un éventuel panache d’algues nuisibles dans les eaux au large de la côte sud-ouest de l’État.

Imagerie satellite montre une prolifération d’algues s’étendant le long de la côte ouest de la Floride, près de Tampa, bien que les chercheurs préviennent que les ouragans Helene et Milton ont retardé l’échantillonnage régulier pour confirmer les résultats. Les responsables fédéraux affirment qu’il n’y a actuellement « aucun risque d’irritation respiratoire » dû à la marée rouge en Floride.

Marées rouges se produisent lorsque les algues – des organismes végétaux qui vivent dans l’eau salée et l’eau douce – se développent de manière incontrôlée et produisent des toxines nocives qui peuvent tuer du poisson et les personnes et les animaux malades.

« C’est si dense qu’il décolore l’eau, n’est-ce pas ? D’où le nom de la marée rouge », a déclaré Beth Stauffer, professeur de biologie à l’Université de Louisiane à Lafayette.

Selon les chercheurs, la principale espèce responsable des proliférations le long de la côte du golfe de Floride est Karenia brevis, un organisme unicellulaire qui produit une neurotoxine puissante qui peut être en suspension dans l’air à proximité des plages et rendre les gens malades lorsqu’ils la respirent.

« (Cela) a non seulement un impact sur certains poissons, lamantins et certains autres mammifères marins, mais peut également avoir un impact sur la santé humaine en raison de la toxine aérosolisée et blessant les personnes souffrant de problèmes respiratoires ou auto-immuns », a déclaré Stauffer.

Les scientifiques affirment que les coups consécutifs des ouragans Helene et Milton sur la Floride pourraient alimenter la croissance d’algues toxiques qui étaient déjà présentes avant que les tempêtes ne frappent la côte.

Voici ce qu’il faut savoir sur la marée rouge et comment les ouragans pourraient l’affecter.

Les marées rouges, que les scientifiques appellent proliférations d’algues nocives, se produisent lorsque des micro-organismes aquatiques se développent de manière incontrôlable, produisant des toxines qui peuvent tuer les poissons, rendre les crustacés impropres à la consommation et rendre l’air difficile à respirer.

De nombreux types de micro-organismes provoquent des proliférations toxiques dans les eaux douces et salées du monde entier, mais les chercheurs affirment que le coupable des proliférations cycliques du sud-ouest de la Floride est une espèce connue sous le nom de Karenia brevis.

La Floride connaît généralement une marée rouge au large de la côte sud-ouest de l’État chaque année à la fin de l’été ou au début de l’automne, lorsque les températures plus chaudes et les conditions de vent sont plus favorables à la croissance des algues.

Les experts affirment que de nombreux facteurs peuvent influencer une prolifération d’algues nuisibles, de la disponibilité des nutriments aux conditions de vent en passant par les puissants courants sous-marins qui contribuent à alimenter les chaînes alimentaires de l’océan.

Bien que les chercheurs qui se sont entretenus avec l’Associated Press ne soient pas d’accord sur la question de savoir si les ouragans peuvent perturber la prolifération d’algues nuisibles, ils ont néanmoins affirmé que ces puissantes tempêtes peuvent les aggraver en produisant une eau riche en nutriments qui alimente la croissance des micro-organismes.

« Les ouragans soulèvent des eaux plus profondes dans le golfe du Mexique, qui contiennent plus de nutriments. Ils pourraient également produire beaucoup de pluie. Il y a du ruissellement provenant de la terre, qui ajoute également des nutriments », a déclaré Richard Stumpf, océanographe à la National Oceanic and Atmospheric Administration. « Cela a tendance à intensifier une floraison déjà là. »

Les ouragans peuvent également diriger les fleurs vers le rivage, les poussant même à des centaines de kilomètres le long de la côte, selon Stumpf.

« Nous avons vu un cas extrême avec Katrina, qui bien sûr n’a pas vraiment affecté la Floride, mais c’était une tempête si grosse qu’elle a en fait pris une floraison qui se trouvait au large du sud-ouest de la Floride et l’a déposée sur le Panhandle », a-t-il déclaré.

Les proliférations d’algues nocives peuvent constituer une menace mortelle pour les animaux aquatiques, certaines provoquant des mortalités massives qui étouffent les plages de poissons en décomposition. Les personnes qui respirent les toxines peuvent ressentir symptômes comme de la toux, un essoufflement ou des étourdissements.

« C’est comme un rhume instantané. Descendez à la plage, commencez à tousser au moment où vous traversez la dune, puis les yeux commencent à pleurer et le nez coule », a déclaré Stumpf.

« Une fois que je suis parti et 10 minutes plus tard, je vais bien », a-t-il déclaré. « C’est tellement étrange. »

Les personnes souffrant d’asthme ou d’autres problèmes respiratoires peuvent subir des effets plus graves sur leur santé ou même avoir besoin de soins médicaux. Certains animaux qui ont été en contact avec des algues nuisibles sont tombés gravement malades, voire sont morts.

D’après un suivi des marées rouges carte maintenus par la Florida Fish and Wildlife Conservation Commission, des niveaux moyens et élevés de concentrations de Karenia brevis ont été détectés dans certaines zones côtières près du comté de Pinellas, qui abrite Saint-Pétersbourg, entre le 26 septembre et le 3 octobre – juste au moment où l’ouragan Helene s’écrasait sur le rivage. la région de Big Bend et dans la semaine qui a suivi.

Une NOAA outil de prévision montre qu’il n’y a actuellement « aucun risque d’irritation respiratoire » dû aux algues des marées rouges en Floride.

Les chercheurs affirment que certains efforts de collecte et d’analyse des données ont été retardés en raison des tempêtes.

« Il semble que l’ouragan ait réellement contribué à faciliter ce qui est une marée rouge en évolution le long du littoral », a déclaré Robert Weisberg, professeur émérite d’océanographie physique à l’Université de Floride du Sud. « La mise en garde est que nous ne sommes pas encore allés l’échantillonner, donc nous ne savons pas exactement ce qu’il y a là-bas. »

___ Kate Payne est membre du corps de The Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Rapport pour l’Amérique est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour couvrir des sujets insuffisamment médiatisés.