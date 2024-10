Que savoir, comment s’en débarrasser

À mesure que les températures et les feuilles chutent, vous remarquerez peut-être une créature embêtante accrochée aux coins de votre maison ou même errant à l’intérieur : la coccinelle asiatique est de retour.

Attendez, je pensais que les coccinelles apparaissaient pendant les mois chauds ?

Vous vous demandez probablement : « Qu’est-ce qui donne ?

Il semblait que les coccinelles – les rouges familières originaires des États-Unis – étaient également actives en été. Alors que les coccinelles rouges sont considérées comme inoffensives et bénéfiques pour les jardins, la coccinelle asiatique multicolore, qui est une espèce différente et apparaît souvent orange, est considérée comme une nuisance.

Les deux hibernent pendant l’hiver et réapparaissent au printemps, ce qui en fait également une période courante d’infestation. À l’automne, ils sont attirés par la chaleur et la lumière, d’où leur présence dans votre maison, selon Université d’État de l’Iowa.

Les coccinelles asiatiques sont-elles nocives ?

Les coléoptères ne se nourrissent pas et ne se reproduisent pas à l’intérieur, a déclaré l’Université d’État de l’Iowa, et ils ne peuvent pas attaquer la structure, les meubles ou les tissus de la maison.

Ils ne vous piqueront pas non plus et ne seront pas porteurs de maladies. Les coccinelles ne se nourrissent pas des humains, même si elles peuvent pincer la peau exposée. Ils peuvent également laisser une trace visqueuse et dégager une odeur distincte lorsqu’ils sont écrasés.

Les coccinelles asiatiques suivent leur instinct et volent vers des surfaces ensoleillées et exposées lorsqu’elles se préparent à hiberner pendant l’hiver. Les bâtiments et les murs de couleur claire en plein soleil attireront les créatures.

Alors, comment puis-je me débarrasser des coccinelles asiatiques ?

Sceller les interstices extérieurs et les fissures autour des fenêtres, des portes et autres points d’entrée avant l’apparition des coléoptères peut empêcher toute entrée indésirable, a noté l’Université d’État de l’Iowa.

Mais l’expérience suggère malheureusement qu’une lutte antiparasitaire complète prend du temps, est souvent peu pratique et n’est généralement pas efficace à 100 %. L’État de l’Iowa a déclaré que la pulvérisation d’insecticides pyréthrinoïdes tels que la perméthrine ou l’esfenvalérate à l’extérieur des bâtiments lorsque les coléoptères apparaissent peut aider à empêcher l’entrée des ravageurs, en particulier en cas d’infestations importantes.

Pour résoudre les problèmes à long terme, plantez des arbres qui pousseront pour ombrager les côtés sud et ouest de la maison. Le contrôle le plus pratique pour les coléoptères déjà à l’intérieur consiste à les aspirer ou à les balayer et à les jeter.

Extension de l’Université d’État de l’Ohio a une conception simple pour les pièges lumineux, ce qui peut être pratique pour ceux qui ne pourraient jamais blesser un insecte. Cela ne tuera pas le coléoptère, mais permet de l’éliminer.

Victoria Reyna-Rodriguez est journaliste générale pour le Register. Contactez-la à [email protected] ou suivez-la sur Twitter @VictoriaReynaR.

Cet article a été initialement publié sur Des Moines Register : Il y a des coccinelles asiatiques à l’intérieur ? Voici comment s’en débarrasser.