Que savoir, comment regarder l’émission de dimanche

Les « MTV Movie & TV Awards » sont de retour!

Alors que le pays était profondément en proie à une pandémie l’année dernière, les fans de l’émission annuelle de prix de la culture pop de MTV ont dû se contenter de l’édition de 90 minutes, remplie de mémoire, « MTV Movie & TV Awards: Greatest of All Time ».

Mais en 2021, la cérémonie de remise des prix toujours bruyante et en direct est de retour dimanche pour distribuer les trophées Golden Popcorn votés par les fans – qui ont pesé dans 25 catégories non sexistes pour des prix tels que le meilleur baiser, la performance révolutionnaire et le meilleur spectacle.

Le 29e spectacle annuel sera légèrement différent, avec un format de deux nuits se poursuivant lundi. Avec des stars comme Tom Hiddleston et Anthony Mackie présentant au Palladium de Los Angeles, la soirée ne manquera pas de fournir sa part habituelle de surprises, de moments émotionnels et de divertissements étoilés.

Voici à quoi s’attendre.

À quelle heure sont les MTV Movie & TV Awards et qui les héberge?

Les « MTV Movie & TV Awards » de deux heures 2021 sont diffusés en direct sur MTV, avec la star de « SNL » Leslie Jones animée le dimanche 16 mai du Palladium à Los Angeles à 21 h HE / PT.

Le soir suivant, l’humoriste Nikki Glaser animera « MTV Movie & TV Awards: Unscripted », diffusé le lundi 17 mai à 21 h HE / PT. La toute première émission « Unscripted » sera enregistrée avant, honorant les favoris des fans de la télé-réalité.

Comment regarder les MTV Movie & TV Awards?

L’émission sera diffusée sur le réseau MTV et diffusera également sur Paramount +. Les téléspectateurs peuvent regarder sur les services de streaming qui offrent des options de télévision, tels que AT&T TV, Hulu + Live TV, Roku et YouTube TV.

Quelles stars présenteront des récompenses?

Les trophées Golden Popcorn seront remis par des stars telles que Hiddleston, Mackie, Mandy Moore, Justin Hartley, Henry Golding, Taylour Paige, Addison Rae, Riley Keough et Jacob Elordi.

Qui est nominé pour un MTV Movie & TV Awards?

«WandaVision», «Emily in Paris» et «RuPaul’s Drag Race» sont en tête des nominations pour la télévision cette année. Pour le meilleur spectacle, les prétendants sont «The Boys», «Bridgerton», «Cobra Kai», «Emily in Paris» et «WandaVision».

« Judas and the Black Messiah » (avec deux hochements de tête) et « Borat Subsequent Moviefilm: Delivery of Prodigious Bribe to American Regime for Make Benefit Once Glorious Nation of Kazakhstan » (avec trois) mènent les nominations pour les films.

Les deux films sont nominés pour le meilleur film contre « Promising Young Woman », « Soul » et « To All the Boys: Always and Forever ».

Chadwick Boseman, qui a perdu l’Oscar du meilleur acteur en avril, est en lice pour la meilleure performance dans un film pour « Ma Rainey’s Black Bottom » contre Sacha Baron Cohen (« Le procès du Chicago 7″), Daniel Kaluuya ( » Judas et le Messie noir « ), Carey Mulligan ( » Jeune femme prometteuse « ) et Zendaya ( » Malcolm et Marie « ).

Des stars ont-elles déjà remporté un MTV Award?

Scarlett Johansson recevra le Generation Award et Sacha Baron Cohen, la star de la suite de « Borat », rentrera certainement à la maison avec du matériel. L’acteur sera honoré du prix Comedic Genius.

Le trophée rend hommage à un interprète qui a influencé la comédie et est déjà allé à Melissa McCarthy en 2016, Kevin Hart en 2015 et Will Ferrell en 2013.

Y aura-t-il un tapis rouge des MTV Movie & TV Awards?

Les stars déambuleront sur un petit tapis rouge au Palladium. Bien que ce ne soit pas épique, cela donnera certainement un aperçu des célébrités et de leur mode.