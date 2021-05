Que savoir avant votre coup

Jason Wallace (C), directeur de la Commission du district de Columbia sur les pères, les hommes et les garçons, reçoit un peu de soutien émotionnel du directeur du bureau de la vie nocturne et de la culture de DC Shawn Townsend (à gauche) et au maire adjoint John Falcicchio (à droite) à mesure qu’il obtient une photo du vaccin contre le coronavirus Johnson & Johnson de l’infirmière de la santé de DC Kendria Brown lors d’une clinique sans rendez-vous au John F.Kennedy Center for the Performing Arts ‘outdoor Reach area le 6 mai 2021 à Washington, DC.

Plus de la moitié des adultes aux États-Unis ont reçu au moins une dose d’un vaccin Covid-19. Avec l’arrivée de secondes doses et des millions d’autres bientôt vaccinés, beaucoup se demandent s’il est sûr de célébrer leur injection de Covid avec une injection d’alcool.

Les fumeurs de marijuana qui utilisent la plante comme analgésique et anxiété peuvent également se tourner vers l’herbe comme traitement des effets secondaires.

Les bars à travers le pays offrent de la bière gratuite si les clients fournissent une preuve d’immunisation, certains bars du New Jersey offrant même une bière sur place pendant l’inoculation.

«Un verre de vin ou une bière, c’est bien, mais une forte consommation d’alcool peut affaiblir votre système immunitaire et doit être évitée en général. Comme toujours, la modération est la clé», Katherine Yang, professeur clinique de pharmacie à l’Université de Californie à San Francisco a déclaré à CNBC.

Le Dr Anne Liu, médecin spécialiste des maladies infectieuses à Stanford Health, a déclaré à CNBC qu’un verre ou deux pour célébrer est tout à fait acceptable et que cela ne fait aucune différence si vous buvez le jour du vaccin ou une semaine plus tard.

« Certes, lorsque les gens boivent suffisamment pour affecter leur foie, cela peut affecter leur système immunitaire », a déclaré Liu. « Le foie est un organe très important pour avoir une réponse immunitaire normale, et les personnes qui ont une fonction hépatique médiocre pour diverses raisons peuvent ne pas bien répondre au vaccin et sont en général probablement plus à risque de complication due à Covid », at-elle mentionné.

Quant à la marijuana, cela dépend de la forme de consommation. La marijuana peut être consommée de différentes manières, des aliments à la vapeur, en passant par la fumée et plus encore. Les fumeurs de cigarettes sont particulièrement à risque de complications avec Covid-19.

«Le tabagisme a des effets spécifiques sur les vaisseaux sanguins et le système cardiovasculaire», a déclaré Liu. « Ce qui n’est pas nécessairement le cas avec d’autres virus respiratoires et ce qui a clairement été le cas avec Covid, c’est que les personnes souffrant de troubles des vaisseaux sanguins et du système cardiovasculaire courent un risque beaucoup plus élevé de complications avec Covid, c’est pourquoi les fumeurs étaient une priorité élevée dans certains des endroits pour se faire vacciner », a-t-elle déclaré.

Consommer de la marijuana autrement que de fumer est probablement très bien: « Bien qu’il n’y ait aucune étude sur l’effet de la marijuana et du vaccin Covid, il est peu probable qu’il affecte la réponse immunitaire au vaccin », a déclaré Yang. « Il est cependant possible que la marijuana ou le vin aggravent les effets secondaires du vaccin tels que maux de tête, nausées ou courbatures, c’est donc quelque chose à surveiller. »

Quant aux drogues plus dures comme la cocaïne ou l’ecstasy, Liu a dit que nous n’en savons probablement pas assez pour pouvoir dire si elles sont sûres ou non.

« Il est peu probable que tout ce qui contient de petites quantités de ces substances altère considérablement votre système immunitaire … mais cela devient beaucoup moins prévisible. Si c’est quelque chose que vous utilisez à des fins récréatives, peut-être simplement l’ignorer ce jour-là, obtenir un vaccin est une célébration suffisante », a-t-elle déclaré .

Le consensus général parmi les experts est que lorsqu’il s’agit de consommer de la marijuana ou de l’alcool, la modération est la clé. Si une personne consomme déjà ces substances régulièrement, en verser une ou en enrouler une le jour de votre vaccination, c’est probablement bien.