Que savoir alors que la guerre entre Israël et les militants du Hamas fait rage pour le quatrième jour

JERUSALEM (AP) — L’armée israélienne a déclaré mardi qu’elle avait repris le contrôle effectif du sud et de la frontière avec la bande de Gaza, quatre jours après que les combattants du Hamas ont fait irruption dans le pays et provoqué des échanges de tirs dans les rues pour la première fois depuis des décennies.

Cette déclaration intervient alors que les Forces de défense israéliennes cherchent à honorer la promesse du gouvernement de traquer les militants et d’intensifier l’assaut contre la bande de Gaza densément peuplée, le territoire palestinien dirigé par le Hamas et abritant 2 millions d’habitants.

Le conflit a déjà fait des centaines de morts des deux côtés. L’armée israélienne a déclaré que plus de 900 personnes étaient mortes en Israël depuis l’incursion de samedi. À Gaza et en Cisjordanie, 765 personnes ont été tuées, selon les autorités locales.

En Israël et au-delà, les familles de plus de 150 personnes kidnappées par le Hamas et d’autres groupes militants craignaient pour la vie de leurs proches. La branche armée du Hamas a prévenu qu’elle tuerait l’un des otages chaque fois que l’armée israélienne bombarderait sans avertissement des cibles civiles à Gaza.

Voici quelques points clés à retenir de la guerre :

QUE SE PASSE-T-IL SUR LE TERRAIN ?

Israël a étendu mardi sa mobilisation de réservistes militaires à 360 000 personnes, selon les médias du pays. Le porte-parole militaire en chef a souligné le caractère sans précédent de la campagne actuelle contre le Hamas, affirmant que « toutes les options sont sur la table ».

L’armée a déclaré avoir frappé des centaines de cibles du Hamas dans la nuit à Gaza. Des dizaines de milliers d’habitants ont fui leurs maisons alors que les frappes aériennes incessantes ont rasé des bâtiments, notamment dans le quartier résidentiel et commercial de Rimal, dans la ville de Gaza.

En plus de bombarder le centre-ville de Gaza, les frappes aériennes israéliennes ont également ciblé le passage entre l’Égypte et la ville de Rafah, dans le sud de Gaza, le seul passage hors du territoire.

Plus de 137 000 Palestiniens ont été entassés dans des abris des Nations Unies, et l’Organisation mondiale de la santé a signalé que les fournitures médicales qu’elle avait prépositionnées dans sept hôpitaux de Gaza étaient déjà épuisées.

Le chef de Médecins sans frontières pour les territoires palestiniens a déclaré qu’il craignait que l’équipe médicale humanitaire à Gaza ne soit bientôt à court de fournitures médicales maintenant que les frontières de l’enclave sont fermées.

Leo Cans a déclaré à l’Associated Press qu’il était particulièrement préoccupé par la fourniture de matériel chirurgical, de bandages, d’antibiotiques et de carburant.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a déclaré lundi dans une annonce télévisée que l’offensive contre le Hamas dans la bande de Gaza « ne fait que commencer ».

« Ce que nous ferons à nos ennemis dans les prochains jours se répercutera sur eux pendant des générations », a-t-il déclaré.

Les dirigeants du Hamas n’ont pas dit publiquement s’ils anticipaient les féroces représailles d’Israël – et le risque potentiel de perdre une grande partie de l’infrastructure gouvernementale du groupe – lorsqu’ils ont lancé l’attaque du week-end.

QUELLE A ÉTÉ LA RÉPONSE DES ÉTATS-UNIS ET DES AUTRES PAYS ?

Les États-Unis livrent à Israël des munitions et des équipements militaires indispensables, et le Pentagone examine ses stocks pour voir ce qui peut être envoyé rapidement pour renforcer son allié dans la guerre contre le Hamas, a déclaré lundi un haut responsable du ministère de la Défense.

Le responsable a informé les journalistes sous couvert d’anonymat pour discuter des expéditions sensibles. Le mouvement en faveur des armes est intervenu alors que le président Joe Biden a annoncé que le bilan américain de la guerre était passé à 11.

La guerre menaçait de retarder ou de faire dérailler une action diplomatique pays par pays menée par les États-Unis pour améliorer les relations entre Israël et ses voisins arabes. Les attaques du Hamas en Israël et une grande partie de la réponse du monde arabe ont soulevé la question de savoir si les ambitions palestiniennes de souveraineté pourraient être mises de côté pendant la soi-disant poussée de normalisation.

Les gouvernements étrangers ont tenté de déterminer combien de leurs citoyens étaient morts, portés disparus ou avaient besoin d’une aide médicale ou d’un vol de retour en provenance d’Israël. Le plus haut porte-parole du gouvernement japonais s’est engagé à faire tout son possible pour protéger la sécurité d’un petit nombre de citoyens japonais dans la zone de conflit.

Selon les rapports des employeurs, dix-huit Thaïlandais seraient morts, a déclaré mardi le porte-parole du ministère thaïlandais des Affaires étrangères, Kanchana Patarachoke. Un premier groupe de 15 évacués devait embarquer jeudi sur un vol pour arriver en Thaïlande.

L’ambassadeur en Israël Pannabha Chandraramya a déclaré que l’ambassade thaïlandaise était en contact avec les autorités israéliennes au sujet des ressortissants thaïlandais enlevés par des groupes militants, mais qu’elle n’avait pas été informée de leurs conditions ni du lieu où ils se trouvaient.

Le gouvernement autrichien a déclaré que trois doubles citoyens austro-israéliens pourraient figurer parmi les personnes kidnappées par le Hamas lors de son attaque contre Israël. Le ministre italien des Affaires étrangères a déclaré qu’un couple italo-israélien vivant dans le kibboutz Be’eri avait disparu depuis l’incursion et avait été « probablement pris en otage ».

Les ministres arabes des Affaires étrangères prévoyaient de se réunir mercredi au Caire à la demande des Palestiniens. Le secrétaire général adjoint de la Ligue arabe, Hossam Zaki, a déclaré que les ministres discuteraient des efforts arabes pour « mettre fin à l’agression israélienne » contre Gaza.

QUELS ONT ÉTÉ CERTAINS DES EFFETS D’ENTRAÎNEMENT DE LA GUERRE ?

Les principales compagnies aériennes ont suspendu leurs vols à destination et en provenance d’Israël. De nombreux vols à l’arrivée et au départ de l’aéroport international Ben Gourion de Tel Aviv ont été annulés ou retardés, selon le tableau de bord en ligne de l’aéroport, qui montre également un afflux constant de vols. La plupart étaient exploités par la compagnie aérienne nationale israélienne El Al, ainsi que d’autres par des transporteurs régionaux tels que la compagnie turque Pegasus Airlines et la compagnie grecque Blue Bird Airways.

La compagnie finlandaise Finnair a suivi mardi American Airlines, United Airlines, Delta Air Lines et la compagnie aérienne allemande Lufthansa en suspendant ses services à destination et en provenance d’Israël.

Le dirigeant de Hong Kong, John Lee, a déclaré que le gouvernement avait émis une alerte rouge aux voyages à l’étranger pour Israël, devenant ainsi le dernier gouvernement à demander à ses citoyens d’éviter tout voyage non essentiel vers le pays.

La multinationale espagnole de vêtements Inditex, propriétaire de Zara, Massimo Dutti et d’autres marques de mode, a annoncé qu’elle fermait temporairement ses 84 magasins franchisés en Israël pour des raisons de sécurité.

POURQUOI L’ATTAQUE A-T-ELLE PRIS ISRAËL PAR SURPRISE ?

Les yeux d’Israël semblaient avoir été fermés avant l’attaque du Hamas, qui a détruit les barrières frontalières israéliennes et envoyé des centaines de militants en Israël.

« C’est un échec majeur », a déclaré Yaakov Amidror, ancien conseiller à la sécurité nationale du Premier ministre Benjamin Netanyahu. « Cette opération prouve en réalité que les capacités (du renseignement) à Gaza n’étaient pas bonnes. »

Amidror a refusé de donner une explication à cet échec, affirmant que des leçons devaient être tirées une fois la poussière retombée.

Le contre-amiral Daniel Hagari, porte-parole militaire en chef, a reconnu que l’armée devait une explication au public. Mais il a dit que ce n’était pas le moment. « D’abord, nous nous battons. Ensuite, nous enquêtons », a-t-il déclaré.

Certains disent qu’il est trop tôt pour imputer la faute uniquement à une erreur de renseignement. Ils soulignent une vague de violence de faible niveau en Cisjordanie qui a déplacé certaines ressources militaires là-bas et le chaos politique qui secoue Israël suite aux mesures prises par le gouvernement d’extrême droite de Netanyahu pour remanier le système judiciaire. Ce plan controversé menace la cohésion de la puissante armée du pays.

QU’EST-CE QUI A PROVOQUÉ L’ATTAQUE ?

Les responsables du Hamas ont évoqué des tensions latentes depuis longtemps, notamment un différend concernant la sensible mosquée Al-Aqsa, sacrée à la fois pour les musulmans et les juifs. Des revendications concurrentes sur le site, connu des Juifs sous le nom de Mont du Temple, ont déjà débouché sur des violences, notamment une guerre sanglante de 11 jours entre Israël et le Hamas en 2021.

Ces dernières années, les nationalistes religieux israéliens – comme Itamar Ben-Gvir, le ministre de la Sécurité nationale – ont augmenté leurs visites dans l’enceinte. La semaine dernière, pendant la fête juive des récoltes de Souccot, des centaines de Juifs ultra-orthodoxes et de militants israéliens ont visité le site, ce qui a suscité la condamnation du Hamas et des accusations selon lesquelles les Juifs y priaient en violation de l’accord de statu quo.

Le Hamas a également cité l’expansion des colonies juives sur les terres que les Palestiniens réclament pour un futur État et les efforts de Ben-Gvir pour durcir les restrictions sur les prisonniers palestiniens en Israël.

Les tensions se sont intensifiées avec les récentes violentes manifestations palestiniennes. Lors des négociations avec le Qatar, l’Égypte et les Nations Unies, le Hamas a fait pression pour obtenir des concessions israéliennes qui pourraient assouplir le blocus imposé à l’enclave depuis 17 ans et contribuer à mettre un terme à une crise financière qui s’aggrave.

Isabel Debré, Associated Press