Que savoir, à quoi surveiller et quand obtiendrons-nous les résultats

L’élection présidentielle et une course compétitive au Sénat américain devraient attirer des hordes de Texans aux urnes le mardi 5 novembre, y compris dans le comté de Tarrant, où les élections très médiatisées et les plus prestigieuses sont associées à des courses aux urnes pour le scrutin. la législature de l’État, les juges et les fonctionnaires du comté.

Des règles du scrutin à qui est sur le bulletin de vote et quand s’attendre aux résultats le soir de l’élection, il y a beaucoup de choses à savoir avant, pendant et après le vote.

Nous l’avons décomposé.

Lisa Meester, résidente du comté de Tarrant, accepte un dépliant de Delandro Payne, un travailleur syndical de General Motors, devant le lieu de vote du sous-palais de justice du comté de Tarrant à Mansfield le mercredi 30 octobre 2024.

Qui est sur le bulletin de vote dans le comté de Tarrant ?

La course la plus connue sur le scrutin est sans aucun doute l’élection présidentielle entre l’ancien président Donald Trump, républicain, et la vice-présidente Kamala Harris, démocrate.

Trump se bat pour battre Harris et remporter son deuxième mandat après avoir perdu les élections de 2020, alors que Harris cherche une promotion à la Maison Blanche. Les deux candidats ont déployé davantage d’efforts pour des États swing comme l’Arizona, la Géorgie, le Michigan, le Nevada, la Caroline du Nord, la Pennsylvanie et le Wisconsin cela pourrait dire l’élection en leur faveur, mais il a fait des visites au Texas en octobre.

Des sondages récents placent Trump à deux points de la victoire. selon la moyenne de 538 enquêtes nationales. Trump est environ 7 points d’avance en moyenne au Texasselon 538 du 30 octobre.

Bien qu’il ait perdu au total, Trump a remporté le Texas en 2020 par 5,58 points. Il a perdu le comté de Tarrant de moins d’un point.

La course au Sénat américain entre le sénateur Ted Cruz, un républicain, et le représentant américain Colin Allred, un démocrate de Dallas, a attiré l’attention nationale alors que les démocrates tentent de garder le contrôle du Sénat à Washington.

En 2018, Cruz a gagné par moins de 3 points de pourcentage contre l’ancien représentant d’El Paso Beto O’Rourke, son adversaire démocrate. Avec Allred à 4 points de Cruz dans les sondages récents, les Texans pourraient connaître un nouveau coup dur ce jour d’élection.

Parmi les autres courses en cours figurent une course au Congrès pour remplacer la représentante américaine sortante Kay Granger de Fort Worth et des courses à la Chambre et au Sénat du Texas alors que les législateurs se préparent pour la prochaine session législative en janvier.

Les électeurs choisiront également qui ils souhaitent occuper le poste de shérif du comté de Tarrant et de deux nouveaux commissaires.

Les électeurs peuvent en savoir plus sur les candidats et leur position sur les questions dans le guide de l’électeur du Star-Telegram.

Une file d’attente se forme à l’extérieur du centre de vote pour le dernier jour de vote anticipé au sous-palais de justice du comté de Tarrant à Mansfield le mercredi 30 octobre 2024.

À surveiller le soir des élections

Tous les regards seront tournés vers la course à la présidentielle et l’alignement des partis au Congrès à la clôture des élections le 5 novembre, mais voici quelques autres éléments à surveiller le soir des élections :

Les démocrates haut de gamme gagnent-ils dans le comté de Tarrant ? Ces dernières années, des démocrates comme Biden et O’Rourke ont remporté le comté historiquement rouge de Tarrant avec des marges étroites. Les électeurs sauront après mardi si cette tendance se poursuit lorsqu’ils verront comment Harris et Allred se comportent dans leurs courses à la présidence et au Sénat américain.

Qui gagne la course au poste de shérif ? Le shérif du comté de Tarrant, Bill Wayborn, un républicain, a remporté sa course de 2020 par environ 5,4 points, mais ces derniers mois, il a été scruté de près pour sa sécurité et les décès dans la prison du comté de Tarrant. Waybourn a servi dans l’armée de l’air et comme chef de la police de Dalworthington Gardens avant de devenir shérif en 2017. Il affronte le démocrate Patrick Moses, qui a occupé plusieurs postes au sein du ministère de la Sécurité intérieure.

La composition de la Texas House : Un certain nombre de candidats républicains sortants ont été évincés lors des primaires de mars après avoir été pris pour cible par leurs collègues républicains, le gouverneur Greg Abbott pour sa promotion d’un programme de type bons d’achat et le procureur général Ken Paxton pour sa destitution en 2023. (Paxton a ensuite été acquitté lors d’un procès en destitution au Sénat.)

Une voiture entre sur le site de vote pour le dernier jour de vote anticipé au sous-palais de justice du comté de Tarrant à Mansfield le mercredi 30 octobre 2024.

Quand s’attendre aux résultats des élections dans le comté de Tarrant

Les résultats des élections dans le comté de Tarrant seront publiés par lots le soir du scrutin.

Les résultats du vote anticipé sont attendus à 19h15, suivis de mises à jour à partir de 21h00. Il pourrait être tard dans la nuit ou tôt mercredi matin avant que tous les votes du jour du scrutin ne soient comptabilisés et rapportés dans le comté de Tarrant.

Une remarque : les votes continueront probablement à être comptabilisés après le jour du scrutin. Les bulletins de vote par correspondance peuvent être reçus jusqu’à 17 heures le mercredi 6 novembre. à condition qu’ils portent le cachet de la poste avant la fermeture des bureaux de vote, à 19 heures mardi.

La date limite pour recevoir les bulletins de vote par correspondance est encore plus tardive pour ceux qui viennent de l’étranger et des militaires. Les bulletins de vote provisoires continueront également d’être dépouillés dans les jours qui suivront les élections.

Les résultats des élections pour les courses dans le comté de Tarrant seront publiés sur le Site Web de l’administration électorale. Si une course s’étend sur plusieurs comtés, vérifiez les résultats sur le site Web du secrétaire d’État du Texas.

Un panneau de vote ici indique le site de vote au sous-palais de justice du comté de Tarrant à Mansfield le mercredi 30 octobre 2024.

Quand saurons-nous qui a gagné l’élection présidentielle ?

Le vainqueur de la course entre Trump et Harris pourrait ne pas être connu le soir des élections, à mesure que les votes du collège électoral sont comptés. Cela dit, avoir un gagnant apparent sur la soirée électorale n’est pas hors de question.

Dans la plupart des élections, les candidats sont choisis au suffrage populaire, mais pour l’élection présidentielle, le vainqueur est choisis par le collège électoral. Chaque État dispose d’un certain nombre de votes au collège électoral en fonction de sa population. Il y a 538 électeurs, le Texas en obtenant 40, le deuxième plus grand nombre de tous les États. Le nombre d’électeurs dans chaque État est le même que le nombre de sénateurs et de représentants de la Chambre qu’ils obtiennent au Congrès.

Les électeurs de chaque État se réunissent le 17 décembre pour voter pour le président. Généralement, lorsqu’un candidat à la présidentielle remporte le vote populaire d’un État, ils obtiennent tous les votes du collège électoral de l’État. Pour gagner, un candidat a besoin d’au moins 270 voix.

Les votes électoraux sont certifiés par le Congrès le 6 janvier.

Vérifier votre statut d’inscription sur les listes électorales au Texas

Les électeurs qui ne savent pas s’ils sont inscrits sur les listes électorales peuvent vérifier leur statut d’inscription sur les listes électorales auprès du secrétaire d’État du Texas. Les électeurs peuvent également vérifier leur statut d’inscription et trouver un exemple de bulletin de vote personnalisé sur le site Web des élections du comté de Tarrant.

Où voter dans le comté de Tarrant et à quoi s’attendre

Une liste complète des bureaux de vote du comté de Tarrant le jour du scrutin est disponible sur le Site Web des élections du comté de Tarrant. Les électeurs peuvent se rendre à n’importe quel scrutin de leur choix le jour du scrutin, comme pour le vote anticipé.

Les bureaux de vote sont ouverts de 7h00 à 19h00. Les électeurs qui font la queue à 19h00 doivent le rester, car ils sont toujours autorisés à voter.

Le comté de Tarrant utilise un système de vote une combinaison d’électronique et de papier. Les travailleurs électoraux impriment un bulletin de vote papier qui est inséré dans une machine dotée d’un écran où les électeurs pourront sélectionner leurs candidats. Une fois les choix effectués, un bulletin de vote papier est imprimé et l’électeur doit le consulter.

Ce papier est ensuite inséré dans une autre machine qui compte les votes.

Quoi apporter (et ne pas) pour se rendre aux urnes

Quand tu arriveras aux urnesayez une pièce d’identité à portée de main. Les formes acceptées de pièce d’identité d’électeur sont :

Permis de conduire texan

Certificat d’identification pour les élections au Texas

Carte d’identité personnelle du Texas

Permis d’arme de poing du Texas

Carte d’identité militaire américaine contenant la photographie de la personne

Certificat de citoyenneté américaine contenant la photographie de la personne

Passeport américain (livre ou carte)

Les électeurs sans l’une des formes d’identification ci-dessus peuvent soumettre une déclaration d’empêchement raisonnable ainsi qu’une autre forme d’identification, telle qu’une facture de services publics, un chèque de paie original, un relevé bancaire, un chèque du gouvernement ou un certificat d’inscription des électeurs.

Il y a plusieurs choses ne pas amener aux urnes quand vous allez voter, selon le bureau du secrétaire d’État.

Les électeurs ne peuvent pas porter les vêtements liés à un candidat, à une mesure électorale ou à un parti politique (même s’ils ne figurent pas sur le bulletin de vote) à moins de 100 pieds d’un lieu de vote.

Les téléphones portables, appareils photo, tablettes, ordinateurs portables et enregistreurs audio ne peuvent pas être utilisés à moins de 100 pieds d’un bureau de vote.

Seuls les agents de la paix agréés peuvent porter des armes de poing dans les lieux de vote.

Problèmes de vote et accommodements

L’American with Disabilities Act exige que ces personnes handicapées aient « une chance complète et égale de voter », selon le bureau électoral du comté de Tarrant.

Le bureau indique qu’il existe des systèmes dans chaque bureau de vote du comté de Tarrant pour aider les personnes aveugles, ayant une vision limitée ou ayant une dextérité limitée pour voter.

Le vote en bordure de rue est une option pour ceux qui ont du mal à marcher ou à rester debout pendant une période prolongée.

Les électeurs sont également autorisés à se faire assister par quelqu’un pour voter ou faire appel à un interprète, si nécessaire, bien qu’il existe des règles concernant les personnes qui peuvent les aider. L’assistant ne peut pas être l’employeur de l’électeur, un agent de son employeur ou un dirigeant ou agent de son syndicat, selon VoteTexas.gov.

Les questions concernant le vote ou les problèmes liés au processus peuvent être signalées au bureau électoral du comté de Tarrant à l’adresse suivante : 817-831-8683. De plus, d’éventuels problèmes de droits de vote peuvent être signalés au bureau du secrétaire d’État du Texas à l’adresse suivante : 1-800-252-8683. Les plaintes concernant l’intégrité électorale peuvent être soumis au bureau du shérif en ligne ou à 817-884-1213.

Pour en savoir plus sur les droits des électeurs, consultez votetexas.gov/your-rights.

Vote par correspondance dans le comté de Tarrant

La date limite pour demander un vote par correspondance est déjà dépassée pour les élections générales du 5 novembre.

Ceux qui ont postulé et sont éligibles pour voter par correspondance doivent envoyer leurs bulletins de vote remplis à PO Box 961011, Fort Worth, TX, 76161-0011.

Ils peuvent également être livrés en personne aux élections du comté de Tarrant au 2700 Premier St., Fort Worth, Texas, 76111-3011.

Les candidatures doivent être reçues avant 19 heures le jour du scrutin si le bulletin de vote ne porte pas le cachet de la poste. Si le cachet de la poste est fixé avant 19 heures le jour du scrutin, la date limite pour recevoir le bulletin de vote est 17 heures le mercredi 6 novembre.