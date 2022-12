Que savez-vous des plus grands événements mondiaux de cette année ? Répondez à notre quiz exceptionnel 2022

Dans quelle mesure êtes-vous au courant du monde de l’actualité sportive, politique, du divertissement, des célébrités et de la technologie de cette année ?

Répondez à ce quiz pour découvrir le niveau d’attention que vous avez porté en 2022.

Le jubilé de platine de la reine était l’actualité préférée de 2022 1 crédit

Cela survient alors que les moments d’actualité préférés de la Grande-Bretagne en 2022 incluent le jubilé de platine de la reine, les lionnes remportant l’euro et la gifle de Will Smith et Chris Rock.

Une étude portant sur 2 000 adultes a révélé que 20 % étaient accros à la lecture de la concession constante des premiers ministres.

Alors que 17% ont été choqués, le Royaume-Uni est arrivé deuxième au concours de l’Eurovision et 11% n’arrivaient pas à croire que Matt Hancock soit entré dans la jungle “Je suis une célébrité”.

Parmi les autres moments les plus marquants, citons Liz Truss qui a survécu à une laitue (20%), David Beckham faisant la queue pour voir le cercueil de la reine (17%) et le chien qui s’est transformé en poste de police après avoir été effrayé par des feux d’artifice (14%) .

La recherche, commandée par le magazine numérique et l’application de journal Readly, qui a créé le Quiz Readly de l’année 2022, a révélé que 71 % des adultes pensent que 2022 a été une année particulièrement mémorable en termes d’actualités.

Chris Couchman, responsable du contenu chez Readly, a déclaré: “2022 a certainement été une année de hauts et de bas avec la guerre, la reprise covid, l’inflation et maintenant les grèves.

“Nous avons pleuré certains des personnages les plus populaires du pays tout en remportant l’un des meilleurs tournois du monde.

« L’inquiétude autour du COVID-19 a été supplantée par la crise du coût de la vie.

“Si on nous disait que nous verrions trois premiers ministres cette année et que le règne de notre monarque prendrait fin, vous ne le croiriez pas, mais il semble qu’aucune nouvelle ne soit surprenante ces jours-ci.”

Au cours d’un mois typique cette année, 11 % des répondants ont eu 10 conversations ou plus sur des événements mémorables avec des amis, des membres de leur famille et des collègues.

Un peu plus de sept personnes sur 10 (71 %) se considèrent au courant de l’actualité.

Avec les émissions d’information à la télévision (46 %), les journaux (34 %) et la radio sont les moyens les plus courants d’obtenir ce type d’information.

De nos jours, cependant, les Britanniques aiment également obtenir leurs informations sous d’autres formes, 42 % d’entre eux déclarant écouter des podcasts et 14 % les obtenant via des magazines numériques.

L’affaire du cheval de Troie (16 %), BBC Good Food avec Tom Kerridge (14 %) et Desert Island Dishes (12 %) figuraient parmi les podcasts les plus populaires écoutés par les répondants.

L’étude OnePoll a également révélé que Love Island (38%), Prince Harry et Meghan Markle (36%) et I’m a Celebrity (34%) sont les sujets dont les adultes ne veulent plus entendre parler.

Viennent ensuite les personnalités de YouTube (32%), Cristiano Ronaldo (31%) et les crypto-monnaies (29%).

La reine est arrivée en tête comme la mort la plus choquante de l’année (37%), avec Dame Olivia Newton John (20%) et Robbie Coltrane (19%) juste derrière.

Sur les 10 dernières années, 2022 et 2020 ont été élues les plus mémorables pour les événements d’actualité par 12 % des répondants.

La recherche a également révélé que les sports (31 %), la politique (31 %) et le divertissement (29 %) sont les sujets sur lesquels les gens préfèrent lire le plus.

Et 74% des personnes ont déclaré qu’elles ne pouvaient pas tout à fait croire certaines des histoires rapportées dans les médias et 25% supplémentaires se retrouvent souvent à «doomscroller» leurs réseaux sociaux.

En ce qui concerne l’année à venir, 27 % pensent qu’il y aura plus de nouvelles positives en 2023 que cette année.

Chris Crouchman, de Readly, qui a vu 286 000 numéros numériques lus 146 millions de fois sur la plate-forme cette année, a déclaré: «Certaines des nouvelles de cette année ont été difficiles à assimiler, mais cela s’est accompagné d’événements heureux et réconfortants qui ont uni la nation et nous avons vu beaucoup d’appétit pour l’ensemble de notre portefeuille de magazines et de journaux numériques.

« Nos informations sur les données montrent que la lecture a augmenté dans des catégories telles que l’actualité et la politique, l’artisanat et le bricolage et la télévision, le film et le cinéma cette année.

“Alors que la célébrité, l’automobile et le style de vie étaient les principales catégories de lecture au Royaume-Uni, les gens lisent également davantage sur les mariages, les voyages et les loisirs créatifs cette année.

“Il sera intéressant de voir ce que 2023 apportera, espérons que ce sera moins pessimiste et plus optimiste et des nouvelles positives que nous pouvons tous attendre avec impatience.”

NOUVELLES PRÉFÉRÉES DE 2022 : 1. Le jubilé de platine de la reine 2. Les Lionnes remportent l’Euro 3. Avoir trois premiers ministres en un an 4. Liz Truss se fait survivre par une laitue 5. L’Ukraine remporte l’Eurovision – le Royaume-Uni arrive deuxième 6. David Beckham faisant la queue pour voir le cercueil de la reine 7. La Coupe du monde de football se déroule au Qatar 8. Le chien qui s’est transformé en poste de police après avoir été effrayé par des feux d’artifice 9. Running Up That Hill de Kate Bush devient la chanson populaire dans le monde 10. La claque de Will Smith et Chris Rock 11. La NASA réussit à écraser un vaisseau spatial sur un astéroïde 12. Affaire de diffamation entre Johnny Depp et Amber Heard 13. Matt Hancock dans “Je suis une célébrité” 14. David Tennant devient le “nouveau” Doctor Who 15. Elon Musk rachète Twitter 16. Liverpool annoncé comme hôte du concours Eurovision de la chanson 2023 17. Le procès Wagatha Christie – Rebecca Vardy contre Coleen Rooney 18. Retour de Glastonbury – titré par Paul McCartney 19. Les voisins se terminent – ​​et sont ensuite ramenés par Amazon 20. La sortie de Top Gun : Maverick 21. Holly et Phil sautent dans la file d’attente 22. Des Nigels du monde entier se rassemblent dans un pub du Worcestershire après l’extinction officielle du nom 23. La nouvelle série de Stranger Things 24. L’interview de Ronaldo avec Piers Morgan 25. Kanye se fait larguer par Balenciaga et Adidas 26. Joe Lycett semble déchiqueter 10 000 £ d’argent en ligne sur l’accord de David Beckham avec le Qatar 27. La résidence de concert virtuelle ABBA Voyage 28. Les militants de Just Stop Oil jettent de la soupe sur le tableau de Van Gogh 29. Le panneau indiquant Cock Bridge, un village d’Écosse, a été volé tant de fois que des panneaux “inviolables” ont été érigés 30. La montée de TikTok