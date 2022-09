Que savez-vous des ours ? – Nouvelles de la capitale de Kelowna

Une grande partie de la Colombie-Britannique est le pays des ours, et des images de ces animaux peuvent être trouvées dans toute la province.

Pendant l’automne, les ours affamés à la recherche de nourriture peuvent être trouvés dans les vergers et dans les zones peuplées alors qu’ils se préparent à l’hibernation. Les gens sont priés de prendre des mesures pour ne pas laisser de déchets ou d’autres attractifs pour les ours.

Que savez-vous vraiment des ours ? Mettez vos connaissances à l’épreuve avec ces 10 questions sur les ours réels et fictifs.

Bonne chance.

Les ours sont une image courante de la Colombie-Britannique. Quelle espèce d’ours est le mammifère officiel de la Colombie-Britannique ? (photo d’archive de la presse noire)