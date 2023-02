Que sait le Congrès sur les ovnis ?

L’abattage mystérieux de trois objets volants non identifiés au cours du week-end a ravivé l’attention sur une question qui intéresse de plus en plus le Congrès ces dernières années : la présence d’ovnis, également connus sous le nom de phénomènes aériens non identifiés (UAP).

Depuis 2020, un chœur croissant de démocrates et de républicains a souligné la nécessité d’étudier et de suivre les UAP, qui peuvent inclure tout, des drones à d’autres objets aériens inconnus, en tant que menace potentielle pour la sécurité nationale. Ces appels n’ont fait que s’intensifier après que l’armée a abattu les derniers objets, qui ont été détectés dans l’espace aérien américain après l’identification d’un ballon de surveillance chinois début février. À ce stade, la Maison Blanche a déclaré qu’elle ne croyait pas que les objets non identifiés aient des origines extraterrestres.

L’examen des PAN par les législateurs a fait irruption dans la vue du public en 2022. En mai dernier, la Chambre a tenu la première audience qu’elle a eue en 50 ans sur la question, avec des témoignages de responsables militaires qui ont présenté des vidéos et des images que les militaires ont capturées de différents objets aériens. . Des rapports antérieurs sur des UAP ont inclus des observations d’objets qui ont des “caractéristiques de vol ou des capacités de performance inhabituelles”, soulevant des questions quant à savoir s’ils pourraient avoir des liens extraterrestres, bien que les responsables disent qu’ils n’ont pas trouvé de preuves de telles connexions.

Au fil du temps, l’accent mis par le Congrès sur les UAP est devenu plus courant alors que des législateurs comme l’ancien chef de la majorité au Sénat, Harry Reid, ont poussé à en faire une priorité. En 2007, Reid a aidé à obtenir un financement de 22 millions de dollars pour un programme du Pentagone visant à étudier les ovnis et les PAN, surnommé le programme avancé d’identification des menaces aérospatiales.

Depuis lors, des législateurs, dont Sens. Kirsten Gillibrand (D-NY), Marco Rubio (R-FL) et Rep. Ruben Gallego (D-AZ) ont mené des politiques qui ont mis en place un nouveau bureau administré par le Département de la Défense et le Bureau du directeur du renseignement national (ODNI) pour renforcer encore cet effort. Désormais, ce bureau – considéré comme le Bureau de résolution des anomalies pour tous les domaines (ARRO) – est chargé de publier un rapport annuel et de fournir aux législateurs deux briefings classifiés par an.

Un rapport non classifié de l’ODNI et de l’AARO a été publié en janvier 2023 et indiquait que le gouvernement américain enquêtait sur plus de 360 ​​nouvelles observations de PAN, dont environ la moitié avaient des explications banales. Ceux-ci comprenaient des objets qui ont été déterminés comme étant des ballons, des débris et des drones. Les fonctionnaires cherchaient toujours dans les objets qui restaient inexpliqués, cependant.

“Je tire la sonnette d’alarme sur cette question depuis que j’ai présidé la première audience publique sur les phénomènes aériens non identifiés en 50 ans”, a déclaré le représentant Andre Carson (D-IN) à Vox dans un communiqué. « En janvier, un rapport non classifié a été rendu public sur la base de ces conclusions. Le principal point à retenir était que nous devons continuer à étudier et à enquêter sur ces observations. »

Le Congrès a demandé plus d’informations sur les PAN ces dernières années

Il y a eu une grande pression du Congrès pour plus d’informations sur les UAP depuis que le Pentagone a publié trois vidéos d’OVNIS se déplaçant rapidement en avril 2020. Ces clips ont été publiés par le New York Times en 2017 et 2018 mais n’ont été vérifiés par le ministère de la Défense que plus tard. .

L’attention des législateurs découle des préoccupations concernant la concurrence et la surveillance d’adversaires étrangers ainsi que d’un intérêt plus large à comprendre la source de ces objets, y compris s’ils pourraient être de nature extraterrestre.

Après la publication des vidéos, le Congrès a demandé un rapport de l’ODNI sur les observations d’UAP. Un rapport publié en juin 2021, examinant les incidents entre 2004 et 2021, a indiqué qu’il y avait 143 cas de phénomènes aériens inexpliqués sur lesquels l’ODNI enquêtait – dont une poignée qui impliquait potentiellement des capacités technologiques uniques.

“Parmi ceux-ci, 21 rapports, impliquant 18 épisodes, ont peut-être démontré un savoir-faire technologique inconnu des États-Unis, comme des objets se déplaçant sans propulsion observable ou avec une accélération rapide qui serait au-delà des capacités de la Russie, de la Chine ou d’autres nations terrestres. », a rapporté Julian E. Barnes du New York Times.

À la suite du rapport de 2021, un groupe composé de responsables de la défense et du renseignement, appelé Airborne Object Identification and Management Synchronization Group (AOIMSG), a été créé pour examiner la présence de tels phénomènes dans «l’espace aérien à usage spécial», qui comprend l’espace aérien à proximité de l’armée. bases. En 2021, le Congrès a approuvé l’amendement établissant un bureau axé sur les PAN et établissant des exigences en matière de rapports dans le cadre du projet de loi annuel sur la défense. Cet organisme, ARRO, a repris le travail de l’AOIMSG et vise à aider à rationaliser le partage d’informations entre le DOD et l’ODNI.

En plus du rapport de janvier 2023, les législateurs ont également reçu des informations classifiées qui ont commencé en mai 2022, qui visent à documenter les progrès réalisés dans la détection et la recherche des origines des PAN. Un sous-comité de la Chambre a également tenu une audience publique historique sur la question en mai dernier.

Lors de cette audience, le directeur adjoint du renseignement naval, Scott Bray, a déclaré que l’armée n’avait encore rien trouvé “d’origine non terrestre” et que, bien que la plupart des rapports sur les PAN puissent finalement être expliqués, il y avait des phénomènes aériens qu’ils essayaient toujours de comprendre. Par exemple, au cours du panel, les responsables ont également partagé des images et des vidéos de certaines des observations, dont celle d’un orbe pris à travers une fenêtre d’avion, pour laquelle ils n’ont pas pu fournir d’explication.

Les développements au Congrès ont rendu les gens, y compris les pilotes et autres membres de l’armée, plus ouverts à discuter des PAN et ont déstigmatisé l’idée de les rapporter.

“Il est important de noter que cet effort a réduit la stigmatisation liée au signalement, permettant aux militaires de se manifester sans avoir à craindre des répercussions négatives sur leur carrière”, a déclaré Gillibrand à Vox dans un communiqué. Dans une interview d’août 2022Gillibrand a également déclaré que le bureau de l’UAP était en train d’accéder aux données d’archives et de travailler avec le secteur privé pour obtenir plus d’informations sur les incidents passés.

De telles mises à jour font suite à des années de Reid appelant le Congrès à se concentrer sur ce sujet. Le bureau qu’il a aidé à financer au Pentagone a étudié des rapports d’objets volants non identifiés, y compris des collisions avec des avions militaires. Il a ensuite été remplacé par un autre groupe de travail, appelé Groupe de travail sur les phénomènes aériens non identifiés, dédié à la question. À l’époque, comme aujourd’hui, les législateurs espèrent encore en apprendre beaucoup sur les UAP, leurs origines et leurs objectifs.

“Il y a encore beaucoup de choses que nous ne comprenons pas”, a écrit Reid dans un éditorial du New York Times de 2021. “Je crois qu’il est crucial de diriger avec la science lors de l’étude des ovnis”