Que révèlent des documents classifiés trouvés à l’arrêt de bus Kent sur la confrontation avec la Russie ?

Une enquête gouvernementale est en cours après la découverte de documents du ministère de la Défense (MoD) contenant des détails sur le voyage controversé d’un navire de guerre britannique au large des côtes de Crimée à un arrêt de bus dans le Kent.

Le fichier de 50 pages contenant des détails sur l’opération de la mer Noire a été découvert mardi dans un « tas détrempé » derrière un arrêt de bus dans le Kent par un membre du public, selon la BBC.

Le ministère de la Défense a déclaré avoir été informé la semaine dernière que des « documents de défense sensibles » avaient été récupérés par un passant et partagés avec le radiodiffuseur public. Le ministère a lancé une enquête.

La Russie a déjà saisi la bévue embarrassante. La porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Maria Zakharova, s’est moquée du gouvernement en déclarant : « 007 (James Bond) n’est plus le même. »

« Et maintenant, une question de type énigme pour le parlement britannique, pourquoi avons-nous besoin de » hackers russes » s’il y a des arrêts de bus britanniques ? » a-t-elle demandé sur la plate-forme de médias sociaux Telegram.

Alors, que contiennent exactement les documents et que révèlent-ils sur la stratégie du gouvernement face à la Russie et ses revendications sur la péninsule de Crimée ?

Certains des e-mails et des présentations PowerPoint dans les documents concernent les plans de pré-opération du navire de guerre britannique HMS Defender, qui a navigué la semaine dernière dans les eaux au large de la Crimée – une région annexée par la Russie à l’Ukraine en 2014 malgré la condamnation internationale.

Les documents partagés avec la BBC semblent montrer que la mission de la semaine dernière – surnommée « Op Ditroite » – a été menée en sachant que la Russie pourrait réagir de manière agressive.

« Que comprenons-nous de l’éventuelle « fête de bienvenue »… ? » un responsable avait demandé sur le plan de traverser les eaux ukrainiennes juste au large des côtes de Crimée.

Un document de présentation prévenait : « Suite à la transition d’une activité d’engagement de défense à une activité opérationnelle, il est fort probable que les interactions RFN (marine russe) et VKS (force aérienne russe) deviendront plus fréquentes et plus affirmées.

Trois réponses possibles de Moscou au voyage du HMS Defender ont été évaluées – de « sûr et professionnel » à « ni sûr ni professionnel ».

Les documents révèlent également que les chefs militaires ont également envisagé une route moins risquée à travers les eaux ukrainiennes, beaucoup plus loin des eaux contestées.

Mais les documents de présentation ont également averti que la Russie verrait l’utilisation d’une route moins risquée comme une preuve que le Royaume-Uni « a peur » – permettant au Kremlin d’affirmer que le Royaume-Uni a désormais accepté sa revendication sur les eaux territoriales autour de la Crimée.

Le HMS Defender arrive au port d’Odessa sur la mer Noire (Reuters)

Bien conscients de la guerre des spins à venir, les responsables ont également discuté de la façon dont l’opération serait perçue. « Nous avons un récit fort et légitime », ont-ils déclaré – soulignant le fait que la BBC et Courrier quotidien les journalistes à bord aideraient à fournir « une vérification indépendante de l’action du HMS Defender ».

En l’occurrence, le HMS Defender a navigué à environ 12 milles au large des côtes de Crimée le 23 juin. La Russie a en effet offert une réponse hostile – en envoyant des jets bourdonner au-dessus et des navires pour menacer le navire de guerre britannique.

Le ministère russe de la Défense a également affirmé que des coups de semonce avaient été tirés et qu’une bombe avait été larguée sur le chemin du HMS Defender – bien que le ministère de la Défense ait tenté de minimiser les coups de feu tirés au loin dans le cadre d’un « exercice d’artillerie ».

Alors que Downing Street tentait de présenter l’expédition comme un voyage de routine – et les alliés soutenaient l’idée que le navire naviguait dans les eaux ukrainiennes – certains ministres se seraient dits mécontents de la nature conflictuelle de la mission.

Le ministre des Affaires étrangères Dominic Raab avait averti le ministère de la Défense que naviguer sur un navire de guerre si près de la Crimée serait considéré comme trop agressif, selon Les temps.

On pense qu’un document séparé trouvé dans le tas détrempé du Kent contenait des recommandations pour l’empreinte militaire du Royaume-Uni en Afghanistan après le départ des forces de l’Otan du pays.

Le parti travailliste a déclaré que la découverte des documents par un membre du public était « aussi embarrassante qu’inquiétante pour les ministres ».

Le ministre fantôme de la Défense, John Healey, a déclaré que le secrétaire à la Défense, Ben Wallace, devait confirmer que la sécurité nationale n’avait pas été compromise et que des procédures étaient en place « pour garantir que rien de tel ne se reproduise ».

M. Wallace devra effectuer ses enquêtes depuis chez lui. Le ministre et au moins six des plus hauts responsables militaires britanniques se sont auto-isolés après que le général Sir Nick Carter, chef des forces armées, a été testé positif pour Covid-19.

M. Healey s’est vu accorder une question urgente aux Communes aujourd’hui dans le but de forcer les ministres de la Défense à donner plus de détails sur la manière dont la bévue en matière de sécurité s’est produite.