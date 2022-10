Que reste-t-il lorsque les lacs disparaissent

À mesure que les lacs disparaissent, ils laissent derrière eux une foule de problèmes : déclin de la faune; le tourisme reflue ; les gens sont déplacés et les moyens de subsistance en souffrent ; les conditions météorologiques sont modifiées ; et l’eau se raréfie, ce qui à son tour affecte l’agriculture et l’approvisionnement alimentaire locaux .

Le problème avec le Mer de Salton de 340 milles carrés – dont le nom est impropre, car il s’agit en fait du plus grand lac de Californie – est qu’il rétrécit. C’est un sort auquel sont confrontés une poignée d’autres lacs à travers le pays et dans le monde – le résultat des détournements d’eau en amont, du réchauffement climatique, de la mauvaise gestion humaine et d’autres facteurs.

Dans la plupart des cas, réduire une maladie à une seule cause est difficile, voire impossible. Mais dans le cas de la vallée orientale de Coachella, un coupable se profile : la mer de Salton à proximité. “C’est certainement l’un des principaux contributeurs à la qualité de l’air dans la région, et donc des symptômes”, explique Loera.

Deux fois par mois, Mariela Loera fait du porte-à-porte dans la vallée orientale de Coachella, en Californie. Une partie de son travail, en tant que défenseur des politiques avec l’organisation à but non lucratif Conseillère de direction pour la justice et la responsabilité est d’offrir une oreille attentive aux membres de la communauté, dont beaucoup travaillent dans les fermes luxuriantes de la région cultivant des agrumes, des dattes et d’autres cultures d’hiver.

Ses impacts sur la santé humaine sont également graves. Au fur et à mesure que l’eau disparaît, elle expose le lit du lac, ou playa – qui peut rapidement se dessécher pour former une couche de sédiments et de poussière, explique Michael Cohen du Institut du Pacifique, un groupe de réflexion basé à Oakland, en Californie, qui se concentre sur les problèmes d’eau. À Salton Sea, par exemple, plus de 18 000 acres de rivage est exposé depuis le début des années 2000.

Lorsque les vents soulèvent cette poussière, les particules fines “sont en suspension dans l’air et entraînées dans l’air”, explique Cohen, qui étudie la mer de Salton depuis plus de 2 décennies. Les particules “peuvent voyager sur de longues distances et peuvent être inhalées par les gens”. Respirer ces particules peut enflammer les poumons, explique Kent Pinkerton, PhD, professeur de pathologie pulmonaire à l’Université de Californie à Davis. “L’inflammation n’est pas toujours mauvaise, c’est un processus naturel qui aide à l’élimination des particules.” Mais quand il y a trop de poussière, “vous commencez à voir des blessures, des dommages et la mort des cellules pulmonaires”, dit-il. “Lorsque les particules pénètrent dans les cellules pulmonaires profondes qui tapissent les alvéoles, où nous avons des échanges gazeux et c’est extrêmement délicat… cela peut être extrêmement problématique.” Il en résulte des problèmes respiratoires tels que l’asthme, les allergies et les infections chroniques des sinus. Les jeunes enfants, dont le système immunitaire et les poumons se développent encoresont particulièrement vulnérables. Environ un enfant sur cinq souffrez d’asthme dans le comté d’Imperial, au sud de la mer de Salton, qui enregistre également les taux les plus élevés d’hospitalisation pour asthme chez les enfants et de visites aux urgences (le double de la moyenne nationale).