Les températures ont de nouveau grimpé près de 40 ° C dans le nord-ouest de l’Espagne aujourd’hui, rendant encore plus difficile la lutte contre les incendies de forêt qui ont ravagé la région.

Une trentaine d’incendies brûlent encore à travers le pays.

Des dizaines de milliers d’hectares de terres ont brûlé jusqu’à présent et des milliers de personnes ont été évacuées, en particulier des petits villages et villes répartis dans la région montagneuse de Galice.

Les pompiers ont déclaré à Sky News que le changement climatique aggravait considérablement la saison des incendies, avec des épisodes de chaleur prolongée et de sécheresse alimentant des flammes d’une intensité extraordinaire.

Le chef des pompiers de Castilla Y Leon, Jose Gutierrez, a déclaré: “Bien sûr, cela ne fait aucun doute.

“Je travaille depuis 22 ans et nous n’avons jamais vu de telles conditions d’incendie. C’est complètement nouveau pour nous.”

Sur les deux décès signalés à la suite des incendies, l’un était un pompier qui a été pris au piège alors qu’il luttait pour contenir un incendie.

Dans certaines régions de Galice, les gens sont désormais autorisés à rentrer chez eux.

Nous avons visité le petit village d’O Barrio, où même l’église en pierre n’a pas survécu indemne.

Image:

Le chef des pompiers de Castille et Leon, Jose Gutierrez.



La résidente Amparo Corcoba est revenue pour voir ce qu’il reste de sa vie.

Sa maison fume encore et il n’est pas sûr d’y entrer.

“C’est très triste, très triste”, a-t-elle déclaré.

“Mon mari a hérité cette maison de ses parents et il a construit ce morceau de ses propres mains quand il était jeune, pour l’agrandir.

Suivez le podcast Quotidien sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou Spreaker

“Donc pour mon mari, ça lui fait vraiment mal, et ça me fait mal aussi.”

Quelques minutes après la fin du tournage, le plafond grinçant entre son rez-de-chaussée et le deuxième étage s’effondre avec un énorme bang.

Il y a une crise à surmonter dans cette partie de l’Espagne, mais un problème de plus en plus important à considérer : s’il est sûr ou non de rester dans certaines de ces communautés vulnérables à mesure que le changement climatique s’aggrave.

Image:

Lila Rodriguez vit dans le village voisin de A Veiga de Cascalla



Dans le village voisin de A Veiga de Cascalla, Lila Rodriguez m’a dit qu’elle en avait assez.

“C’est la maison que mon beau-père a construite et c’est notre maison familiale, mais notre intention est de la vendre”, a-t-elle déclaré.

“C’est dommage, c’est dommage.”

Mais d’autres comme le résident Roberto Rodriquez sont plus philosophiques.

Bien qu’il ait été évacué de son domicile alors que les flammes descendaient, il a déclaré à Sky News : “Comme tout a déjà brûlé, que reste-t-il à brûler ?

Image:

Roberto Rodriguez est également de A Vieja de Cascalla





« Je suis vieux et retraité, où dois-je aller ?

“J’ai encore une belle maison.”

Pour le moment, c’est vrai.

D’autres n’ont pas eu autant de chance et doivent maintenant recoller les morceaux, face à un avenir incertain alors que le danger posé par le changement climatique grandit.