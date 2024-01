Que réserver à l’avance à Paris (+ suggestions de visites guidées)

Dernière mise à jour le 13 septembre 2023 par Sophie Nadeau

Si vous envisagez de visiter la capitale française, vous allez vous régaler. Paris est comme un musée ouvert et vivant où chaque tournant révèle une nouvelle merveille architecturale ou un joyau caché. Bien sûr, ce paysage étonnant fait partie intégrante de son immense popularité et Paris est l’une des villes les plus visitées au monde. Ainsi, afin de ne pas manquer certaines expériences et activités, certaines choses méritent d’être planifiées à l’avance. Voici ce qu’il faut réserver à l’avance à Paris !

Que réserver à l’avance à Paris

Tour Eiffel

Bien entendu, la plupart des visiteurs diraient qu’aucun voyage dans la capitale française ne serait complet sans une ascension de la célèbre Tour Eiffel. Vous pouvez soit atteindre le sommet près du sommet, soit choisir de visiter uniquement le deuxième étage.

Même sans visite guidée, je recommanderais vivement de réserver à l’avance pour plus de flexibilité sur les dates et horaires. 1 ou 2 semaines avant de visiter la tour est probablement un bon moment pour réserver. Réservez votre billet ici à l’avancee

Alternativement, si vous prévoyez une visite guidée, les visites guidées de la Tour Eiffel sont sans aucun doute la première chose que vous voudriez réserver à l’avance lors de la planification d’un voyage à Paris. Ce visite bien notée proposé par GetYourGuide France peut être vendu jusqu’à 1 mois à l’avance en haute saison.

Vous pouvez également opter pour une croisière fluviale avec le guide de la Tour Eiffel pour rendre l’expérience encore plus unique et prendre de superbes photos de la tour depuis le bateau.

Arc de Triomphe

Symbole des Champs Elysées et l’un des sites les plus emblématiques de Paris, l’Arc de Triomphe est situé dans le 8ème arrondissement de Paris. Les photos du monument de l’Arc de Triomphe sont toujours superbes depuis le rond-point ou l’avenue, mais la vue depuis le toit vaut également la peine de monter les escaliers.

Vous pouvez accéder au toit de 11h00 à 23h00 tous les jours. Même si cela ne vous offre pas d’option coupe-file, vous pouvez réservez votre billet d’entrée à l’avance.

De nombreuses visites proposent des visites de l’Arc de Triomphe ainsi que d’autres monuments célèbres de Paris, mais il y en a une qui a particulièrement retenu mon attention, une Autobus amphibie y compris les circuits routiers et les croisières fluviales.

Gardez à l’esprit que cette visite n’a lieu que 3 ou 4 fois par jour du lundi au vendredi, alors assurez-vous de réserver au moins une semaine environ à l’avance pour trouver le créneau qui vous convient le mieux. Réservez cette visite amusante ici à l’avance

la Seine

Déjeuner ou dîner lors d’une croisière à travers Paris est probablement l’une des meilleures façons de vivre une expérience inoubliable lors de votre voyage à Paris. De l’observation de la Tour Eiffel à la célèbre cathédrale Notre-Dame, vous ne manquerez aucun des monuments célèbres situés le long de la Seine.

Je vous recommande de réserver au moins un mois ou deux à l’avance si vous souhaitez garantir une table les jeudis, vendredis et samedis.

Réservez à l’avance pour le déjeuner, à partir de 12h45, visite de 2h

Réservez à l’avance pour le dîner, à partir de 18h15, visite de 75 minutes

Réservez à l’avance pour le dîner, à partir de 20h30, visite de 2h30

Si vous souhaitez quelque chose de plus privé (jusqu’à 6 personnes), des excursions sont également disponibles sur de petits bateaux, très confortables et bien conçus, un guide skipper rendra également l’expérience encore plus divertissante. Je vous recommande de réserver au moins 1 ou 2 semaines à l’avance afin de garantir votre place car il n’y a que 2 à 3 croisières par jour et les samedis sont les premiers à afficher complet.

Réservez à l’avance cette visite à 12h

Réservez à l’avance cette visite plusieurs fois dans la journée

Musée du Louvre

Grâce à son statut de musée parmi les plus visités au monde, il est toujours préférable de pré-réserver ses billets afin d’éviter la file d’attente aux guichets. Cependant, gardez à l’esprit qu’il existe toujours un contrôle de sécurité qui ne peut être évité et qui prolongera votre accès au musée.

Les groupes guidés ne peuvent pas contenir plus de 6 personnes comme c’est une règle générale au sein de ce musée. J’ai présélectionné quelques circuits qui semblent parmi les meilleurs du marché. Je recommanderais personnellement de réserver plusieurs semaines à l’avance pour garantir votre place et avoir suffisamment de flexibilité sur les dates et heures.

Réservez à l’avance la visite des chefs-d’œuvre du Louvre

Réservez une visite guidée de 2 heures à l’avance

Réservez ici à l’avance une visite en petit groupe de 2,5 heures

Alternativement, si vous préférez visiter à votre rythme, vous pouvez également opter pour des billets d’entrée horaires. N’hésitez pas à les réserver au moins quelques semaines à l’avance, et même plus tôt si vous souhaitez avoir la chance de visiter le musée avant 11 heures du matin. Réservez vos billets d’entrée à l’avance

Musée d’Orsay

Plusieurs options différentes pour visiter ce grand musée axé sur l’art impressionniste peuvent être réservées à l’avance. Les billets d’entrée dédiés sont probablement votre meilleure option.

Généralement, réserver ce type de billets quelques jours à l’avance vous laisse suffisamment de temps pour être sûr d’obtenir le créneau horaire qui vous convient le mieux. Y compris une entrée tardive possible tous les jeudis jusqu’à 19h30 (le musée ferme à 21h30 ce jour-là). Réservez vos billets d’entrée à l’avance

Vous pouvez également vous rendre directement sur le site du musée afin de réserver des billets d’entrée et des expositions supplémentaires pour accéder à d’autres parties du musée. Attention, l’entrée est gratuite pour tous le premier dimanche de chaque mois, mais vous devez réserver vos billets un mois à l’avance (ex : les billets seront disponibles à partir du lundi 4 septembre pour le dimanche 1er octobre 2023).

Si vous préférez visiter avec un guide, puis cette visite guidée est très bien noté et il peut être assez pratique de pouvoir le rendre semi-privé ou même d’ajouter un déjeuner gastronomique à la visite, il faudra réserver celui-ci au moins 2-3 semaines à l’avance pour être sûr de trouver le bon créneau cela fonctionne avec votre voyage chargé à Paris !

Cette visite guidée privée a des critiques étonnantes et dure un peu plus longtemps, d’où le prix plus élevé. Cependant, si vous souhaitez plonger plus profondément dans le musée, cela vaut certainement l’argent supplémentaire.

Tour Montparnasse

Même si vous n’êtes pas un grand fan de l’architecture de la Tour Montparnasse (et vous ne seriez pas seul – la tour est tellement détestée que des lois ont été votées après sa construction pour empêcher la construction de nouveaux gratte-ciel à Paris), vous devez admettre que la vue du haut de cette tour est tout simplement époustouflante.

Assurez-vous de réserver vos billets à l’avance car il peut y avoir une file d’attente assez longue en bas. Réservez les billets à l’avance

Catacombes de Paris

Le complexe souterrain le plus célèbre de Paris est probablement les tunnels et les anciennes carrières de calcaire, collectivement connus sous le nom de catacombes de Paris.

Ce réseau souterrain raconte l’histoire secrète de Paris : celle des résistants de la Seconde Guerre mondiale, de ceux qui cultivent des champignons dans les profondeurs de la ville et bien sûr, d’une ville souterraine de morts.

Visite VIP à accès restreint avec accès coupe-file – cette tournée sonne plutôt bien même si elle est un peu plus chère. Les critiques sont tout simplement exceptionnelles, notamment parce que vous pouvez également accéder à certaines parties fermées au grand public. Cependant, le principal problème est que cette visite peut se vendre jusqu’à 2 mois à l’avance et doit donc être réservée longtemps à l’avance…

Ce Visite guidée coupe-file et l’accès spécial est similaire à la visite à accès restreint mais doit également être réservé un certain temps à l’avance (au moins 2 mois ou plus).

Si vous préférez visiter à votre propre prix et souhaitez éviter la file d’attente, assurez-vous de réserver vos billets à l’avance. Gardez à l’esprit que la disponibilité est en général assez faible.

En effet, vous pouvez trouver billets plus à l’avance sur GetYourGuide (audioguide inclus) ce qui explique probablement la différence de prix. Ou vous pouvez aussi aller sur le Site des Catacombes mais la réservation directement sur le site n’est possible que jusqu’à 7 jours à l’avance (apparemment à cause d’une fraude).

Sainte-Chapelle

Veuillez noter que la réservation d’une visite à la Sainte Chapelle n’est généralement disponible que pour les 7 prochains jours, même sur les sites de revendeurs certifiés. Ce monument de l’Île de la Cité est l’un des endroits les plus populaires à visiter à Paris, c’est pourquoi vous devriez vous en assurer pour réserver vos billets à l’avance.

Il est également possible d’ajouter la visite de la Conciergerie voisine (où Marie-Antoinette fut détenue pendant la Révolution française) dans un billet combiné.

L’avantage de ce type de billet est que l’on peut réserver plus longtemps à l’avance, pour un prix qui n’est pas forcément beaucoup plus élevé. Même s’il y a plus de disponibilité sur celui-ci, assurez-vous réserver à l’avance pour pouvoir trouver le créneau qui vous convient le mieux.

Panthéon

Vous pouvez pré-réserver vos billets afin d’éviter les files d’attente. Même s’il y a généralement suffisamment de disponibilité le jour même, il est probablement préférable d’arriver avec le vôtre en main. Réservez à l’avance vos billets d’entrée. Cela étant dit, les visites du dôme (plateforme d’observation) affichent souvent complet avant le jour même et doivent donc être réservées au moins une semaine à l’avance.

Les Invalides : Tombeau de Napoléon et Musée de l’Armée

Tout comme le Paris Panthéon, ce n’est pas l’endroit le plus fréquenté de Paris et vous pouvez donc souvent réserver vos billets à la dernière minute le jour même en les achetant en ligne ou même en billetterie à votre arrivée. Cependant, si vous êtes le genre de voyageur qui préfère réserver à l’avance, vous pouvez toujours réservez vos billets à l’avance et ayez-les tous dans la même application.

Opéra Garnier

A prévoir quelques jours à l’avance si vous préférez visiter le Palais Garnier plus tôt dans la journée (avant midi) car ce sont les premiers créneaux vendus. Réservez vos billets à l’avance

château de Versailles

C’est le seul point de repère de ce livre à l’avance qui n’est pas situé à Paris même mais à quelques minutes en train. Néanmoins, la distance ne décourage pas des millions de touristes de s’y rendre chaque année.

La haute saison (c’est-à-dire l’été) est définitivement le moment où vous devriez penser à…