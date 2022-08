Que réserve l’avenir? – La vie hollywoodienne

Voir la galerie





Crédit d’image : Everett Collection

Que va-t-il se passer avec Le flash? À l’heure actuelle, l’avenir de ce qui était censé être le lancement d’une franchise massive pour Warner Bros. semble incertain. Au cours de la dernière année, la controverse grandissante autour Ezra Millerqui joue le rôle principal, est devenu extrêmement bruyant.

Le autonome Éclat le film est en préparation depuis des années. L’avenir de l’univers étendu de DC semblait prometteur lorsque Le flash a finalement commencé, le film de super-héros devenant l’un des films les plus attendus. Maintenant, les fans se demandent si le film arrivera même en salles. De la date de sortie actuelle à la situation d’Ezra Miller, HollywoodLa Vie a toutes les dernières nouvelles sur Le flash.

Y a-t-il un avenir pour Le flash Film?

Le flash est actuellement en post-production, mais le film est revenu plusieurs fois à la suite des arrestations et des controverses d’Ezra. Ezra, qui s’identifie comme non binaire et utilise les pronoms ils / eux, a été arrêté en mars 2022 pour conduite désordonnée et harcèlement à Hawaï, selon États-Unis aujourd’hui. Deux jours plus tard, un couple qui vivait avec l’acteur dans une auberge de jeunesse a déposé une ordonnance restrictive contre Ezra. Le couple a allégué qu’Ezra les avait menacés et avait volé un passeport et un portefeuille. L’ordonnance restrictive a été abandonnée en avril.

Ezra a de nouveau été arrêté pour suspicion d’agression après avoir prétendument jeté une chaise sur une femme en avril 2022. L’acteur n’a pas contesté une conduite désordonnée et a été condamné à payer une amende de 500 $. Dans un accord de plaidoyer, les procureurs ont abandonné l’accusation de harcèlement et une accusation de trafic non liée.

En juin 2022, un couple a demandé une ordonnance de protection au nom de leur enfant, Tokata “Gibson” Yeux de Fer. “Ezra utilise la violence, l’intimidation, la menace de violence, la peur, la paranoïa, les délires et la drogue pour dominer un jeune adolescent Tokata”, ont déclaré les parents dans des documents judiciaires. « Ezra a lavé le cerveau de Tokata. Ezra Miller a assuré que Tokata était sans téléphone et a donné sa carte bancaire à un autre de ses employés.

Gibson a publié une déclaration sur Instagram niant les allégations de leurs parents contre Ezra. “Mon père et ses allégations n’ont aucun poids et sont franchement transphobes et basés sur l’idée que je suis en quelque sorte incapable d’avoir une pensée cohérente ou des opinions opposées à celles de mes proches qui s’inquiètent pour mon bien-être”, a écrit Gibson sur Instagram. “Je suis maintenant conscient de la gravité de la manipulation émotionnelle et psychologique que j’ai dû endurer chez mes parents.”

Pierre roulante a rapporté qu’une femme de 25 ans et ses trois jeunes enfants vivaient à la ferme d’Ezra dans le Vermont, et des sources s’inquiètent des conditions de vie. Une source a affirmé qu’un enfant d’un an aurait placé dans sa bouche une balle lâche trouvée sur la propriété. Variété a également rapporté qu’un ancien ami d’Ezra les avait accusés de harcèlement suite à une rencontre dans son appartement de Berlin. Lorsque la femme a dit à Ezra qu’ils ne pouvaient pas fumer chez elle, cela “les a déclenchés”. La femme « Je leur ai demandé de partir environ 20 fois, peut-être plus. Ils ont commencé à m’insulter. Je suis un “morceau de merde transphobe”. Je suis un “nazi”. C’est devenu tellement, tellement stressant pour moi. Ils faisaient le tour de ma maison, regardaient tout, touchaient tout, répandaient des feuilles de tabac sur le sol. C’était dégoûtant et très intrusif », a déclaré la femme. Ezra est parti après que la femme ait appelé la police.

Après la première arrestation d’Ezra en mars 2022, les dirigeants de Warner Bros. et de DC ont tenu une “réunion impromptue d’urgence” pour discuter de l’avenir de l’acteur avec le studio, Pierre roulante signalé. Selon une source, le “consensus dans la salle était de faire une pause sur tout projet futur impliquant Miller, y compris d’éventuelles apparitions dans l’univers étendu de DC”.

Le point de vente a rapporté qu’un initié a affirmé qu’Ezra avait des “effondrements fréquents” pendant la production sur Le flash et ont dit qu’ils “le perdaient”. La source a ajouté: “Ezra aurait une pensée dans [their] tête et dire: ‘Je ne sais pas ce que je fais.'”

En juin 2022, Date limite a rapporté que le studio avait “essayé d’obtenir de l’aide” pour Ezra en tant que PDG de Warner Bros. Discover David Zaslav pèse ce qu’il faut faire de l’acteur et Le flash. “Il n’y a pas de victoire là-dedans pour Warner Bros”, a déclaré une source du studio au point de vente. « C’est un problème hérité de Zaslav. L’espoir est que le scandale restera à un niveau bas avant la sortie du film, et j’espère que le meilleur se déroulera.

À l’époque, des sources ont déclaré que le studio ne garderait probablement pas Ezra dans le rôle de The Flash dans les futurs films de DC. Cependant, Warner Bros. Discovery n’a pas encore commenté officiellement les allégations. Beaucoup roulait déjà Le flash concernant l’univers étendu de DC, et maintenant l’avenir du DCEU semble plus incertain que jamais.

Quand est Le flash Date de sortie à partir de maintenant ?

Le flash devrait actuellement sortir le 23 juin 2023. Cependant, la date de sortie pourrait changer en fonction de la voie que Warner Bros. décide de prendre concernant le film au milieu de la controverse Ezra. Le flash pourrait s’en tenir à son calendrier et sortir en salles, mais le film pourrait également passer à un déploiement en double théâtre et HBO Max.

La date de sortie originale était en fait le 23 mars 2018. Quand Andy Muschietti signé pour diriger Le flashle film a reçu une nouvelle date de sortie le 1er juillet 2022, suivi du 3 juin 2022. En raison de la pandémie de COVID-19, Le flash a été initialement reporté au 4 novembre 2022. Les Flash’s la date de sortie a de nouveau été déplacée au 23 juin 2023, lorsque Warner Bros. a de nouveau modifié son calendrier de sortie.

Le tournage a commencé le 19 avril 2021 en Angleterre. La production s’est terminée le 18 octobre 2021.

Qu’est-ce que Le flash Le film est-il censé parler ?

Warner Bros. n’a pas publié de synopsis officiel pour Le flashmais directeur Andy Muschietti a donné son propre aperçu du film. “C’est une histoire de voyage dans le temps : Flash revient pour essayer de sauver sa mère. C’est un film d’action spectaculaire mais il a un grand cœur”, a-t-il révélé à la radio argentine. Métro 95.1 en 2020. Il a également taquiné ThatHashtagShow que The Flash montrera une “version différente de Point de rupture que ce à quoi vous vous attendiez.

La relation entre Barry et de Ben Affleck Bruce Wayne sera un élément clé de Le flash. “Il est une partie très importante de l’impact émotionnel du film. L’interaction et la relation entre Barry et Wayne d’Affleck apporteront un niveau émotionnel que nous n’avons jamais vu auparavant », a déclaré le réalisateur. Salon de la vanité. “C’est le film de Barry, c’est l’histoire de Barry, mais leurs personnages sont plus liés qu’on ne le pense. Ils ont tous deux perdu leur mère dans un meurtre, et c’est l’un des vaisseaux émotionnels du film. C’est là que l’Affleck Batman entre en jeu. »

Alors que le multivers de Marvel Cinematic Universe prend le relais, Warner Bros. tente de lancer son propre multivers. Le flash le film est censé être le film qui initie le multivers DC, reliant les films DC et les projets télévisés ensemble. C’est pourquoi nous obtenons à la fois les Batman de Keaton et d’Affleck dans le film. Le film est inspiré du scénario de DC Comics Point de rupturedans lequel Barry se retrouve dans un autre univers DC.

Le premier teaser a été révélé lors de DC FanDome en 2021 mais n’a pas encore été rendu public. de Michael Keaton une voix se fait entendre demandant à Flash pourquoi il veut sauver ce monde. “Vous changez l’avenir et vous changez le passé”, déclare Batman de Keaton. Le Flash, avec un autre Flash et Supergirl, apparaît dans la Batcave. Batman arrive dans son costume signature. « Es-tu dedans ? » Le Flash demande à Batman.

Qui est l’équipe créative ?

Andy Muschietti dirige Le flash. Il est surtout connu pour diriger Ce et Ça : Chapitre 2qui étaient tous deux des mastodontes au box-office de Warner Bros. Le scénario a été écrit par Christina Hodsonqui a notamment écrit Bourdon et Oiseaux de proie.

Qui est dans la distribution restante ?

Ron Livingstone comme Henry Allen : Ron remplace Billy Crudup qui jouait auparavant le personnage dans le DCEU.

comme Henry Allen : Ron remplace qui jouait auparavant le personnage dans le DCEU. Michel Keaton comme Bruce Wayne/Batman : Michael reprend le rôle qu’il a joué dans Homme chauve-souris et Le retour de Batman.

comme Bruce Wayne/Batman : Michael reprend le rôle qu’il a joué dans Homme chauve-souris et Le retour de Batman. Ben Affleck comme Bruce Wayne/Batman : Ben a joué Batman dans Batman v Superman : L’aube de la justice et Ligue des Justiciers.

comme Bruce Wayne/Batman : Ben a joué Batman dans Batman v Superman : L’aube de la justice et Ligue des Justiciers. Kiersey Clemons comme Iris West

comme Iris West Michel Shannon en tant que général Zod

en tant que général Zod Antje Traue comme Faora-Ul

comme Faora-Ul Sasha Calle comme Supergirl

comme Supergirl Maribel Verdu comme Nora Allen

Grant Gustin a joué Barry Allen/The Flash dans la série The CW Le flash depuis 2014. Le spectacle a été récemment renouvelé pour sa neuvième et dernière saison. Ezra est apparu dans la série en tant que version de The Flash lors de l’émission Crise sur des terres infinies événement croisé, qui a suscité des spéculations selon lesquelles Grant pourrait apparaître dans Le flash film. Grant ferait une apparition dans Le flash film, d’après Illuminerdi. Cependant, cela n’a pas été confirmé par Warner Bros.

Demande des fans pour Elliot Page

À la suite de la controverse entourant Ezra, les fans ont commencé à réclamer Elliot Page pour remplacer Ezra dans le rôle de Barry Allen / The Flash. “Je veux juste prendre ce moment pour dire qu’Elliot Page ferait un grand Barry Allen, au cas où il y aurait un jour besoin, vous savez, de lancer un nouveau Flash, pour une raison quelconque”, a déclaré l’éditeur de télévision. Lissete Lanuza Sáenz tweetéqui a maintenant été aimé plus de 60 000 fois.

Elliot joue actuellement le rôle de Viktor Hargreeves dans la série à succès Netflix L’Académie des Parapluies. La troisième saison a été acclamée par la critique pour la façon dont elle a géré la transition de Viktor, reflétant la transition réelle d’Elliot. Le nominé aux Oscars, qui utilise des pronoms il/ils, s’est révélé publiquement transgenre en décembre 2020.