Le Brexit Grande-Bretagne a déroulé le tapis rouge pour le président américain sortant, Donald Trump, car il était impatient de conclure un accord commercial post-Brexit. Premier ministre, Boris Johnson, a même salué Trump comme « un négociateur », affirmant que cela pourrait être « une bonne chose pour la Grande-Bretagne ». Mais maintenant, la perspective de tout accord entre les deux nations est entre les mains du successeur de Trump, Joe Biden, qui sera inauguré le 20 janvier.

Un début difficile

Pour Biden, le Brexit n’était rien à célébrer. Il a parlé très clairement de la frontière irlandaise, disant qu’il ne voulait pas que la paix en Irlande du Nord devienne une « victime » du Brexit. Nul doute que cela avait beaucoup à voir avec son héritage irlandais. Mais tout accord commercial avec les États-Unis, avant la frontière presque invisible entre l’Irlande et l’Irlande du Nord, a été catégoriquement refusé par la Présidente américaine Nancy Pelosi. Elle a réitéré le sentiment de Biden en disant qu’il n’y avait « aucune chance » qu’un accord commercial passe par le Congrès américain si le Royaume-Uni violait les accords internationaux portant atteinte à l’accord du Vendredi saint.

Joe Biden et son équipe ont également connu l’hostilité des Brexiteers lorsque Barack Obama a pesé dans le débat, affirmant qu’il serait préférable que le Royaume-Uni reste membre de l’UE. Boris Johnson a suggéré que l’ancien président en partie kényan avait une aversion ancestrale pour l’Empire britannique. Brett Bruen, qui travaillait auparavant pour l’administration Obama et est diplomate américain, dit que pour aggraver les choses, «certaines des critiques envers le président pour lequel j’ai travaillé, Barack Obama (…) car une grande partie du personnel travaille maintenant pour Joe Biden. » Malgré cela, il est convaincu que parce que Joe Biden « est un gars très sympathique », toutes les remarques précédentes de Johnson n’affecteront pas les relations futures.

Faire appel à un supporteur

Cependant, Bruen pense que tout accord commercial entre le Royaume-Uni et les États-Unis sera « presque impossible » parce que Biden « mettra la classe moyenne au cœur de sa politique étrangère, les gens dans les États de la ceinture de rouille ».

On s’attend à ce que Biden essaie de capter leur soutien et Bruen ne pense pas que cela soit compatible avec les accords de libre-échange avec le Royaume-Uni.

Qu’est-ce qui est en place?

Les États-Unis et le Royaume-Uni ont déjà signé Accord de reconnaissance mutuelle (MRA). Il définit les conditions dans lesquelles chaque pays acceptera les résultats de l’évaluation de la conformité de l’autre. Il couvre la compatibilité électromagnétique, les équipements de télécommunication et les bonnes pratiques de fabrication des produits pharmaceutiques. Ils ont également un ARM distinct pour les équipements marins. Ces accords couvrent certains aspects pratiques concernant les marchandises, mais ils sont loin d’être un accord de libre-échange lucratif.

Droits acquis

Peut-être que l’un des plus grands obstacles pour le Royaume-Uni se développera sur le sol national. Comme Nigel Bowles, un chercheur en politique de l’Université d’Oxford déclare: « L’agriculture, c’est un problème politique particulier pour un gouvernement conservateur en raison de sa dépendance à l’égard des votes ruraux ». Le compromis sur les normes alimentaires et agricoles sera une ligne rouge pour Londres. Selon Bowles, les petites circonscriptions ont eu un grand impact dans le cas de la pêche, autrefois un point de friction majeur dans le Accord de commerce et de coopération UE-Royaume-Uni. Dans le cas de tout accord relatif à l’agriculture, cet impact « sera multiplié plusieurs fois ».

Mais mis à part le commerce, l’alliance transatlantique durable pourrait devenir encore plus importante. De nombreux politologues affirment que le monde entre dans une ère post-américaine. En tant que tel, Brett Bruen pense qu ‘ »il y aura plus de confrontation » alors que des puissances intermédiaires commencent à apparaître.

Nigel Bowles a également déclaré que « la Chine présente des problèmes graves et profonds pour toute nouvelle administration américaine ». S’il admet que « le risque de guerre est raisonnablement faible, il n’est pas négligeable ».

Alors, où cela laisse-t-il le Royaume-Uni?

Bruen pense que le Royaume-Uni aura une place importante dans la nouvelle sécurité mondiale et la diplomatie. Il dit que «le Royaume-Uni peut jouer un rôle important en tant que membre d’une fédération de pays qui est un peu différente de la structure de nos anciennes alliances, que ce soit par le biais de l’OTAN ou de l’UE, mais maintenant comment faire venir des solidement démocratique où nous défendons un certain ensemble de principes, et le rôle du Royaume-Uni dans ce domaine sera extrêmement important.

Biden et Johnson ne sont pas les meilleurs amis du monde, mais seul le temps nous dira si les relations entre les États-Unis et le Royaume-Uni se dirigeront à la fois dans une direction diplomatique et économique.