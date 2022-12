Que remporte le gagnant de The Voice Kids 2022 ?

THE Voice Kids lance la carrière de chanteur de jeunes artistes.

Chaque enfant a les yeux rivés sur le prix, mais il ne peut y avoir qu’un seul gagnant. Découvrez ici ce que le gagnant obtient.

TVI

Torrin Cuthill a remporté The Voice Kids 2021[/caption]

Qu’apporte The Voice kids 2022 ?

Le jeune qui triomphera au programme recevra une bourse importante pour son éducation musicale.

Cela les aidera à progresser dans leur carrière musicale.

Mais le prix ne s’arrête pas là.

En plus de cela, le champion bénéficiera de vacances spéciales en famille à Disneyland, gracieuseté de Norwegian Airlines.





Combien vaut la bourse?

La bourse vaut 30 000 £.

Et il est destiné à soutenir et à encourager les ambitions musicales du gagnant – en jetant les bases d’un futur succès de chant à l’âge adulte.

Tout ce qui a changé depuis le prix du gagnant est la destination de vacances en famille.

Qui sont les anciens gagnants de Voice Kids UK ?

Au fil des ans, cinq personnes ont remporté la couronne depuis le début du spectacle en 2017.





Le dernier gagnant de l’émission était Torrin Cuthill, 14 ans, de l’Oxfordshire en 2021.

Elle a été encadrée par l’entraîneur Melanie C et a remporté le vote du public virtuel après avoir interprété Auld Lang Syne comme sa dernière chanson.

S’adressant à l’hôte Emma Willis à propos de sa victoire, elle a déclaré: “C’est tout simplement incroyable et merci à Melanie parce que je ne serais pas là sans toi!”

Justine Afante a été couronnée gagnante de The Voice Kids 2020.

Le joueur de 13 ans, entraîné par Pixie Lott, a déclaré: “Je ne pensais pas que j’allais être celui-là.”

Le vainqueur de la série 2019 était Sam Wilkinson.

Le jeune de 13 ans a interprété une chanson originale intitulée Everything’s Alright et un duo de la chanson des Beatles Hey Jude avec son entraîneur Danny Jones.





En 2018, la gagnante était Jess Folley qui a chanté une interprétation de Ain’t Got Far To Go de Jess Glynne pour son audition à l’aveugle.

Jess, qui avait 13 ans à l’époque, a chanté Tears de Clean Bandit avec Louisa Johnson et a donné une énorme performance qui l’a envoyée en finale.