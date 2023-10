À l’approche de leur troisième rencontre depuis leur arrivée à l’ACC, les Hokies et Orange cherchent chacun une victoire aux heures de grande écoute au Lane Stadium jeudi soir. Le coup d’envoi est prévu à 19 h 30 HE, et le jeu sera diffusé sur ESPN.

Profitez de la nuit pleine d’action à Blacksburg avec billets pour le match de jeudi à partir de 60$.

Drones en préavis

Depuis qu’il a pris les commandes en tant que signaleur de départ de Tech avant le match hors conférence avec Rutgers à la mi-septembre, Baylor a été transféré Drones Kyron a continué de briller lors des cinq premiers départs de sa carrière collégiale.

S’améliorant progressivement au fil du temps, les Drones ont atteint un nouveau plateau lors de la victoire 30-13 contre Wake Forest, totalisant la quatrième performance la mieux notée (87,6) de tous les quarts du football universitaire, selon Pro Football Focus.

En plus de cela, Drones est devenu le premier quart-arrière Tech à lancer plus de 300 verges depuis Jerod Evans l’a fait deux fois en 2016, trouvant la zone des buts à deux reprises dans les airs en route vers la victoire de 17 points.

Grâce au développement et aux améliorations continus démontrés, Drones s’est assuré un surplus de succès pour le reste de l’année. Et avec la défense de Syracuse abandonnant plus de 380 verges offensives par match, le ciel reste la limite pour commencer cette séquence avec une solide performance jeudi soir.

De retour à sa place

Constituant un élément essentiel de la tradition du football technologique, le football du jeudi soir est vénéré à Blacksburg depuis très longtemps. Et en 2023, cela ne fera certainement pas exception.

Le retour à ses racines en s’habillant jeudi soir est toujours prévu dans le programme des Hokies. Pour l’entraîneur-chef de deuxième année Brent Pry cela se démarque certainement.

“C’est Blacksburg. C’est Virginia Tech”, a déclaré Pry. “Cela a été formidable pour notre marque. Je pense que les gens ont fait la connaissance de Virginia Tech le jeudi soir, peut-être avant de toute façon. Encore une fois, il s’agit de notre score de 1-0. Mais tout le monde est excité à l’idée d’un match de jeudi soir à Lane.”

Les Hokies se retrouvent 23-12 de tous les temps dans les affaires de jeudi soir et 12-7 de tous les temps au Lane Stadium. Bien qu’historiquement réussi lorsqu’il s’habille sur le terrain pour un combat du jeudi soir, Tech vise sa première victoire de la journée depuis une victoire 39-36 contre Pitt en 2016 à Steel City.

Résilience en zone rouge

Bien qu’elle soit généralement une attaque puissante lorsqu’elle entre dans la zone rouge, l’offensive Tech sera confrontée à un défi de taille contre la solide défense de Syracuse lorsque les adversaires arriveront en position de but.

L’Orange occupe actuellement la huitième place du pays en matière de défense de la zone rouge, l’opposition ne marquant que 66,7 % (16 sur 24) du temps lorsqu’elle s’aventure à l’intérieur de la ligne des 20 mètres adverse.

Par rapport au côté offensif du ballon, les Hokies se sont positionnés au milieu du peloton. Tech a marqué 85,2 % (23 sur 27) du temps où il a atteint la zone rouge et a trouvé la zone des buts 48,1 % (13 sur 27) du temps.

Face à un solide front de Syracuse, il reste impératif de marquer des points lorsque les Hokies arrivent dans la zone rouge, et si Tech peut trouver un moyen d’en marquer sept lorsqu’on lui en donne l’occasion, cela changera probablement la donne pour le reste du match. campagne.

Inverser les marées

Les deux équipes étant d’anciens ennemis du Big East, Tech et Syracuse se rencontreront pour la 20e fois jeudi soir, l’Orange ayant remporté quatre des cinq derniers matchs de la série entre les deux équipes. Les Hokies se retrouvent également à 0-2 contre les Orange depuis que Syracuse a rejoint l’ACC et viseront leur première victoire dans la série depuis 2003.

Après avoir débuté 4-0, les Orange ont perdu trois fois de suite et ont été dominés 112-24 sur cette période. Malgré une attaque offensive dangereuse menée par le remarquable quart-arrière Garrett Shrader, les chances de remporter une victoire importante sont là.

Et avec une victoire jeudi soir, Tech se sera préparé pour l’arrivée qu’il avait anticipée jusqu’au bout en 2023.