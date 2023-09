Que regarder : Virginia Tech contre Pitt

À l’approche de leur réunion annuelle, les Hokies et les Panthers visent chacun leur première victoire de conférence lorsqu’ils se rencontreront au Lane Stadium samedi soir. Le coup d’envoi est prévu à 20 h HE, et le jeu sera diffusé sur le réseau ACC.

Commencer fort

Avec une longue histoire de succès depuis qu’il est devenu membre de l’ACC, il n’est certainement pas surprenant de voir comment Tech s’est comporté lors de ses ouvertures de conférence depuis qu’il a rejoint la ligue avant la campagne 2004.

Depuis qu’ils sont devenus membres à part entière, les Hokies ont une fiche de 14-5 lors de l’ouverture du championnat – à égalité pour le meilleur record avec Clemson sur cette période, et ont remporté quatre de leurs cinq derniers matchs d’ouverture de conférence depuis 2018.

Pour aller encore plus loin, Tech a remporté chacune de ses trois dernières compétitions qui ont débuté en conférence, les Hokies battant NC State en 2020, la Caroline du Nord en 2021 et le Boston College en 2022 pour aider à donner le ton de ce que nous espérons être. venez jusqu’au bout dans la liste de l’ACC.

Il est temps pour Payne

Ce n’est un secret pour personne que le transfert du Nebraska Pheldarius Payne a été un véritable ajout au front défensif de Tech pendant quatre matchs de la campagne 2023.

Après avoir été mis à l’écart pendant toute l’année 2022 en raison d’une blessure, Payne s’est bien intégré à l’avant des Hokies au milieu d’un groupe expérimenté, démontrant ses talents lors du revers 24-17 du week-end dernier contre Marshall samedi après-midi.

Le natif de Suffolk, en Virginie, a totalisé quatre plaqués au total, avec un arrêt en solo, lors de la défaite contre le Thundering Herd, accumulant deux plaqués supplémentaires pour une défaite qui ont été enregistrés comme ses deux premiers plaqués depuis qu’il a enfilé un uniforme Tech il y a plus d’une saison.

Payne a également eu toute une journée dans l’ensemble lors de sa plus récente apparition sur le terrain. Le 6 pieds 3 pouces et 276 livres a enregistré une note globale de 86,1, selon Pro Football Focus, terminant en outre l’après-midi avec une note de 82,8 pour l’aider à se solidifier comme l’un des joueurs les plus performants de la journée pour ceux qui portaient l’uniforme. dans le marron et l’orange.

Les roues continuent de tourner

Avec le quarterback Tech Drones Kyron En continuant à utiliser ses compétences sur le terrain, les Hokies ont réussi à déplacer le ballon de manière encourageante lors du match de course le week-end dernier.

Les drones se sont précipités sur 75 yards et deux touchés lors de la défaite sur un score, tandis que Bhayshul Tuten a trouvé le succès dans le jeu au sol avec une moyenne de 9,8 verges par course au cours de la compétition.

Non seulement cela, Tech a produit trois jeux au sol qui ont abouti à 20 verges ou plus pour la première fois cette saison, le touché de 31 verges des Drones servant d’un, et Tuten se déchaînant pour une course de 49 verges et un 27. -yard a éclaté dans une performance bien améliorée pour les Hokies qui couraient le ballon.

Avec Pitt n’accordant que 2,93 verges par course, c’est le moment idéal pour Tech de lancer le jeu de course. Et après avoir vu le potentiel du week-end dernier, les Hokies semblent enfermés et prêts à partir à l’approche du match de conférence.