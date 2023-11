Que regarder : Virginia Tech contre Louisville

À l’approche de leur deuxième rencontre depuis qu’ils sont devenus ennemis de l’ACC, les Hokies et les Cardinals cherchent chacun une victoire importante au L&N Federal Credit Union Stadium samedi après-midi. Le coup d’envoi est prévu à 15 h 30 HE, et le jeu sera diffusé sur le réseau ACC.

Protéger le ballon

Depuis qu’il a pris la relève en tant que signaleur partant de l’équipe il y a quelques semaines, le quart-arrière Tech Drones Kyron a fait un travail magistral en conservant la possession lorsque les Hokies ont le ballon.

Remontant à la défaite 35-16 contre Rutgers il y a un peu plus d’un mois, Drones a lancé 151 passes consécutives sans se faire intercepter, dépassant la marque précédente de Sean Glennon de 149 lancers consécutifs sans interception en 2007.

De plus, Tech n’a retourné le ballon que quatre fois au cours des cinq derniers matchs et ne l’a craché que huit fois au cours de l’année.

D’un autre côté, Louisville a réussi les 15 meilleurs plats à emporter de la ligue jusqu’à présent cette saison, récoltant neuf passes dans le processus.

“Cela commence par leur front”, entraîneur-chef de deuxième année Brent Pry dit. “Ils sont tellement actifs. Ils posent problème dès le départ, [they’re] perturbateur. Cela crée des problèmes sur le terrain. Nous devons être capables de protéger Kyron et de lui donner une chance de trouver un receveur ouvert.”

Une menace à contenir

Alors que les Hokies sont aux deux tiers de la saison, on peut dire sans se tromper que Tech a vu des menaces imposantes sur le terrain.

Bien qu’il existe des options respectables dans tous les domaines, peu se comparent au porteur de ballon vedette des Cardinals, Jawhar Jordan, qui continue d’impressionner en 2023.

Actuellement, à sa troisième saison dans le Bluegrass State, Jordan occupe la deuxième place de l’ACC avec 824 verges au sol jusqu’à présent cette année, trouvant la zone des buts à 10 reprises et avec une moyenne de 7,5 verges par course.

Ce n’est pas tout. Les 21 courses de Jordan pour un record en carrière de 163 verges et deux touchés lors de la victoire de la semaine dernière contre Duke ont marqué sa meilleure performance à ce jour, soulevant certainement quelques sourcils de la part du contingent des Hokies avant le match de samedi.

“Il joue comme un plus gros défenseur”, a déclaré Pry. “Il casse les plaqués. Il traverse les gars. J’ai été surpris quand j’ai vu qu’il avait 185 ans. [pounds]. Il joue plus gros que ça. … Il est rapide. Il est rapide. Il est dur.”

La technologie devrait cependant être bien équipée pour arrêter un arrière aussi talentueux. Les Hokies n’ont accordé qu’un total de 35 verges au sol au cours des deux dernières semaines lors des victoires contre Wake Forest et Syracuse et ont limité l’Orange à un énorme zéro verge au sol – le moins que le programme ait autorisé depuis 2012.

La défense contre la course dans son ensemble s’est certainement améliorée, et Tech devra poursuivre son jeu de haut niveau pour réussir samedi après-midi.

Galerie: (30-10-2023) FB : Sortie Halloween

Le groupe est de retour ensemble

Dirigé par l’entraîneur-chef de première année Jeff Brohm, Louisville a certainement connu toute une année lors de la saison inaugurale de Brohm à son alma mater.

Associez cela à l’acquisition du quarterback Jack Plummer sur le portail des transferts, et les Cardinals ont concocté toute une recette de succès pour la saison 2023.

Plummer n’est certainement pas étranger au plan offensif de Brohm. Le senior de sixième année a passé plusieurs années en tant que signaleur titulaire pour les Purdue Boilermakers pendant le séjour de Brohm à West Lafayette, disputant 21 matchs et effectuant 13 départs avant de se diriger vers l’ouest pour rejoindre les Cal Golden Bears.

Après avoir passé 2022 en tant que titulaire principal du futur ennemi de l’ACC, Plummer a décidé d’entrer à nouveau dans le portail et de retrouver Brohm à Derby City. Une décision qui semble avoir fonctionné facilement pour les deux parties.

Plummer a déjà accumulé plus de 2 000 verges dans les airs jusqu’à présent cette saison, complétant près de 64 % de ses passes et trouvant la zone des buts 13 fois au cours de l’année.

Le 6 pieds 5 pouces et 215 livres a parcouru un long chemin depuis qu’il a affronté Pry et sa défense de Penn State en 2019, les Hokies recherchant le même résultat que les Nittany Lions lors d’un score de 35-7 à Plummer. première année en chemise rouge.

Sacksburg revient

Le limogeage du quarterback est depuis longtemps l’une des traditions fondamentales de l’histoire du football technologique. Après avoir pris du recul en 2022, cette année ne fait pas exception.

Les Hokies ont accumulé un total de quinze sacs au cours des deux dernières semaines, et tout d’un coup, ils se retrouvent à égalité au quatrième rang du pays avec 30 sacs jusqu’à présent cette saison.

La remarquable Antwuan Powell-Ryland en est également une des principales raisons. Le transfert en Floride a totalisé les neuf meilleurs sacs de la ligue en 2023, servant de cauchemar aux quarts adverses tout au long de la campagne.

Bien que Louisville se situe au milieu du peloton, ayant accordé 17 sacs jusqu’à présent cette année, les yeux de Tech se tournent vers Plummer et le front des Cardinals ce week-end prochain.

Si les Hokies peuvent faire exactement cela, Tech visera la possession exclusive de la deuxième place de l’ACC avec le contrôle de son propre destin pour le reste du chemin.