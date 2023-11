Que regarder : Virginia Tech contre Boston College

À l’approche de leur 32e rencontre, les Hokies et les Eagles cherchent chacun une victoire clé de la conférence lorsqu’ils se rencontreront à l’intérieur du stade des anciens samedi après-midi. Le coup d’envoi est prévu à midi HE, et le jeu sera diffusé sur le réseau ACC.

Rootin et Tuten

Revenir Bhayshul Tuten a maintenu son haut niveau de jeu depuis qu’il a pris la relève dans le champ arrière de Tech avant la campagne 2023.

Le transfert A&T de Caroline du Nord a accumulé 535 verges au sol en 121 courses jusqu’à présent cette saison, trouvant la zone des buts à quatre reprises et utilisant sa vitesse au sol en cas de besoin.

Cela ne parle même pas de sa menace dans le jeu de passes. L’arrière junior a capté 24 passes pour 218 verges et deux touchés en 2023, démontrant sa capacité à produire de multiples façons depuis sa transition au niveau Power Five.

Bien que toujours une menace, quelle que soit la concurrence, ce week-end présente une belle opportunité pour Tuten d’exceller. Les Eagles se classent au 100e rang national lorsqu’il s’agit d’arrêter la course, cédant près de cinq verges par course et près de 170 verges par match.

C’est le troisième pire de l’ACC, seulement devant Virginia et Georgia Tech, et cela se prête à un potentiel de gros match pour Tuten samedi après-midi.

Tuck prend le relais

Avec beaucoup de choses à dire sur le football technologique ces dernières semaines, quelque chose qui n’a pas retenu suffisamment d’attention est le receveur de deuxième année de la saison. Tucker Holloway se prépare en tant que retourneur de punt.

Le natif d’Andrews, en Caroline du Nord, a réalisé en moyenne 18,5 verges par retour jusqu’à présent cette saison, bon pour le plus haut de l’ACC et le cinquième meilleur de tout le football universitaire.

Considéré comme l’un des meilleurs retourneurs de bottés de dégagement que les Hokies aient vus de mémoire récente, Holloway a une chance ce week-end de réaliser une production décente. Boston College se retrouve au milieu du peloton lorsqu’il s’agit de défendre sur les retours, abandonnant plus de huit mètres par jeu en repoussant le ballon.

Les Eagles n’ont cependant pas accordé de touché cette saison, dans cette situation particulière, ce qui en fait un match intéressant contre un meneur de jeu dynamique dans le match de retour de botté de dégagement.

Avantages d’une seule possession

Tranquillement, le Boston College a conçu l’une des plus grandes histoires de retour dans l’ACC au cours de la saison 2023.

Les Eagles ont remporté cinq victoires consécutives après avoir commencé l’année 1-3 et ont déjà décroché leur éligibilité au bol après s’être absentés des séries éliminatoires il y a un an.

Cela ne veut pas dire qu’ils n’ont pas eu quelques erreurs. Sur les neuf matchs de la Colombie-Britannique jusqu’à présent cette saison, seulement deux d’entre eux ont été décidés par plus d’une possession. Les Eagles ont une fiche de 5-2 dans ces sept affrontements, qui comprennent des victoires contre Holy Cross, Virginia, Army, UConn et Syracuse, et des défaites contre le nord de l’Illinois et l’État de Floride.

D’un autre côté, les Hokies se retrouvent 0-2 dans les matchs à une possession jusqu’à présent cette année, et ont assez dominé lorsqu’ils sortent du côté gagnant des affaires.