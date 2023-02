Que regarder, quoi abandonner cette semaine dans les salles et OTT – Consultez les critiques de Farzi, You Saison 4 et plus

Le week-end est arrivé et tout ce que nous voulons faire, c’est nous asseoir et regarder certaines des meilleures nouveautés. Nous parions que vous voulez faire la même chose. Alors que Pathaan régnait sur les théâtres la seconde moitié de janvier, de nombreuses nouvelles séries Web et films sont sortis sur OTT. Février est un mois bien rempli avec des émissions Web comme Farzi de Shahid Kapoor-Vijay Sethupathi, You saison 4, Salaam Venky de Kajol et d’autres sorties. Voici donc une liste de toutes les meilleures nouvelles versions et si vous devriez les regarder ou non. Faites défiler !

Farzi sur Amazon Prime Vidéos

Farzi, la vedette de Shahid Kapoor et Vijay Sethupathi, est maintenant en streaming sur Amazon Prime Videos. La star de Bollywood a fait ses débuts OTT avec celui-ci. Réalisé par Raj et DK, c’est un drame policier qui vous gardera accro tout le temps. C’est un incontournable pour une forte dose de divertissement et de sensations fortes.

You saison 4 sur Netflix

La quatrième saison du thriller psychologique YOU est en streaming sur Netflix. Il a Penn Badgley de la renommée de Gossip Girl reprenant son rôle de Joe Goldberg. Si vous avez aimé les trois premières saisons, la quatrième est à ne pas manquer. Il contient une tournure majeure que personne n’a vu venir

Le drame Love Shaadi de Hansika sur Disney + Hotstar

C’est la saison des amours. Nous sommes en février et tous les grands mariages de Bollywood rendent tout le monde mou. Pour ajouter un peu plus d’amour, vous pouvez regarder Love Shaadi Drama de Hansika. C’est la série de mariage de Hansika Motwani avec Sohael Katuriya. C’est aussi rêveur que possible.

Chez toi OU chez moi sur Netflix

Le dernier film Netflix Your Place OR Mine a Ashton Kutcher et Reese Witherspoon dans les rôles principaux. Le film parle de connexion numérique. Avec le film a un casting stellaire, il n’a pas reçu de bonnes critiques. Peut être dans votre liste “abandonnons” pour ce week-end.

Salaam Venky sur Zee5

Le film de Kajol Salaam Venky est arrivé sur OTT et est maintenant diffusé sur Zee5. L’histoire parle d’un Venkatesh qui reçoit un diagnostic de dystrophie musculaire de Duchenne. Il essaie de vivre pleinement sa vie avant sa fin. C’est émouvant et vous émouvra jusqu’aux larmes. Regardez-le avec une boîte de mouchoirs.

Shiv Shatri Balboa au cinéma

Le film Shiv Shatri Balboa d’Anupam Kher et Neena Gupta est sorti en salles. Avec les critiques qui arrivent, on dit que le film est réconfortant et vous fera sourire. Pour vous détendre et passer un week-end divertissant, allez le voir dans les salles de cinéma.