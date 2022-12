Que regarder lors du second tour des élections au Sénat de Géorgie mardi

ATLANTA (AP) – La campagne prolongée du Sénat en Géorgie donne au sénateur démocrate Raphael Warnock et au challenger républicain Herschel Walker une seconde chance de persuader les électeurs de les envoyer à Washington. Mais sans le contrôle du parti sur le Congrès en jeu et en l’absence d’autres candidats sur le ticket, le second tour semble différent des élections générales de novembre.

Les résultats de l’enquête AP VoteCast illustrent certains des défis auxquels chaque candidat est confronté mardi. Walker devra créer une base du GOP qui n’était pas amoureuse de lui pour commencer, et le faire sans le gouverneur plus populaire Brian Kemp sur le bulletin de vote. Warnock doit faire voter sa coalition de certains groupes de vote à faible propension.

Et les deux candidats doivent motiver les électeurs malgré un rapport de force prédéterminé à Washington.

La vaste enquête VoteCast auprès de plus de 3 200 électeurs à mi-mandat dans l’État fournit un aperçu détaillé des coalitions Warnock et Walker et des attitudes qui ont défini leurs choix cette année. Les données révèlent des avantages – et des inconvénients – pour les deux candidats au second tour.

CE QUI EST EN JEU?

Cinquante-quatre pour cent des électeurs géorgiens à mi-mandat ont déclaré qu’ils considéraient le contrôle du parti sur le Sénat comme le principal facteur de leur vote aux élections générales. Mais ce n’est plus en jeu.

Les démocrates ont renversé un siège au Sénat détenu par les républicains en Pennsylvanie pour conserver leur mince avantage à la chambre sans compter sur le résultat en Géorgie.

Dans l’ensemble, de nombreux partisans des deux candidats étaient motivés par le contrôle du parti, et ils devront être persuadés de voter une deuxième fois lorsque cela ne sera pas en jeu.

C’est un défi pour Walker en particulier, dont les partisans étaient légèrement plus susceptibles que ceux de Warnock de dire que le contrôle du Sénat était leur principale considération, 57 % contre 52 %. Une victoire de Walker au Sénat maintiendrait le statu quo 50-50, mais les démocrates maintiennent le contrôle avec le vote décisif du vice-président Kamala Harris.

SOUTIEN RÉPUBLICAIN

Walker bénéficie des tendances républicaines de la Géorgie, mais Kemp n’a pas porté Walker lorsqu’ils étaient tous les deux en tête du classement il y a quatre semaines. En fait, le décompte des voix de Walker a été inférieur de plus de 200 000 à celui de son compatriote républicain, ce qui pourrait suggérer qu’il a plus de mal à faire sortir les républicains pour lui sans Kemp sur le bulletin de vote.

Alors que 7 électeurs de Kemp sur 10 ont déclaré qu’ils soutenaient avec enthousiasme le gouverneur, seulement environ la moitié des électeurs de Walker ont déclaré qu’ils soutenaient Walker avec enthousiasme. Parmi les partisans de Walker, environ 4 sur 10 ont déclaré le soutenir avec des réserves et environ 1 sur 10 ont déclaré qu’ils s’opposaient simplement aux autres candidats.

“J’ai quelques réserves, je ne suis pas à 100% Walker, mais il est bien meilleur que ce que nous avons là-haut maintenant avec Warnock là-bas”, a déclaré Donny Richardson, un Marine à la retraite qui a voté pour Walker. la semaine dernière à Marietta. “Les choses doivent changer.”

Warnock a encore du travail à faire dans un État qui a réélu Kemp de manière retentissante sur la double challenger démocrate Stacey Abrams et a élu des officiers constitutionnels exclusivement républicains à l’échelle de l’État.

C’est particulièrement vrai lorsque Warnock a peut-être été aidé par des républicains qui ont décidé de ne pas soutenir Walker mais qui se sont présentés au général pour voter pour d’autres républicains, y compris leur gouverneur. Quinze pour cent des républicains modérés et libéraux ont soutenu Warnock. Onze pour cent des électeurs de Kemp ont soutenu Warnock ou un autre candidat, y compris le libertarien Chase Oliver, contre seulement 3 % des électeurs d’Abrams contre Warnock.

CIRCONSCRIPTIONS

Warnock et Walker ont tous deux amassé des circonscriptions démocrates et républicaines familières lors des élections du mois dernier. Mais il y avait des signes que Walker a fait pire que son compatriote républicain Kemp parmi les groupes qui étaient au cœur du succès du gouverneur, y compris les électeurs blancs et les électeurs des petites villes et des zones rurales. Les hommes et les femmes diplômés d’université sans diplôme universitaire étaient également répartis dans la course au Sénat, mais les deux groupes ont opté de manière décisive pour Kemp dans la course au gouverneur.

Et la plupart des électeurs protestants blancs ont soutenu le candidat républicain dans les deux courses, mais Kemp les a remportées par une marge plus large que Walker.

Warnock a remporté des majorités de jeunes électeurs, d’électeurs noirs, de femmes, de diplômés universitaires et de banlieusards. Warnock a également recueilli environ les deux tiers des électeurs idéologiquement modérés.

CARACTÈRE ET INTÉGRITÉ

La dernière partie de la campagne comportait de dures insultes de la part de chaque candidat sur le caractère et l’intégrité de son concurrent. Les électeurs du général étaient plus sceptiques à propos de Walker que de Warnock, bien qu’aucun des candidats n’ait obtenu de notes élogieuses.

Cinquante-six pour cent des électeurs géorgiens ont déclaré que le sénateur sortant “a la bonne expérience pour servir efficacement” dans le poste, contre seulement 39% disant que Walker, un novice politique de 60 ans.

“Je pense que Herschel Walker est incompétent et Raphael Warnock a plus d’expérience, et je pense qu’il fera le travail”, a déclaré Lolita Baylor, assistante de direction chez JCPenney qui vit à Morrow. Elle a voté pour Warnock.

Les électeurs étaient également plus susceptibles de penser que Warnock a de fortes valeurs morales par rapport à Walker, 53% contre 43%.

Ces critiques de Walker n’ont pas empêché certains électeurs de le soutenir la première fois, bien que cela puisse éroder son soutien lors d’un second tour. Environ un tiers de ses propres partisans ont déclaré qu’il n’avait pas la bonne expérience et environ un quart ont déclaré qu’il manquait de valeurs morales solides.

TRUMP S’ATTAQUE

L’approbation de Walker par l’ancien président Donald Trump l’a aidé à gagner la nomination du parti, mais cela a peut-être retardé son succès parmi l’électorat général de l’État.

La victoire très mince de Biden en 2020 dans l’État a conduit Trump à prétendre à tort que les résultats étaient truqués et à suggérer que Kemp et le secrétaire d’État Brad Raffensperger « trouvent » les votes nécessaires pour donner la victoire à Trump. Les électeurs géorgiens ont réélu Kemp et Raffensperger malgré les tentatives de Trump de promouvoir d’autres candidats.

Alors que Walker a remporté à une écrasante majorité les électeurs «MAGA» à mi-mandat – ceux qui disent soutenir le mouvement «Make America Great Again» – 43% des électeurs le mois dernier ont déclaré que Walker soutenait trop Trump. Moins ont dit que Kemp ou Raffensperger soutenaient trop Trump, mais un peu plus ont dit qu’ils soutenaient trop peu Trump.

“Ce n’est pas un politicien”, a déclaré Kat Shreve de Walker. Le directeur à but non lucratif de Marietta a soutenu Warnock. Walker est “une marionnette de l’administration Trump”, a-t-elle déclaré.

Seize pour cent des électeurs républicains qui ne s’identifient pas comme partisans de MAGA ont soutenu Warnock dans le général.

Même si Trump n’est plus le tirage au sort qu’il était autrefois, l’opposition à son rival pourrait suffire à Walker pour convaincre les électeurs de retourner aux urnes.

Dans l’ensemble, environ la moitié seulement des électeurs de Walker ont déclaré que leur vote était censé signifier un soutien à Trump, mais beaucoup plus – environ les trois quarts – ont déclaré que leur vote était contre le président Joe Biden. Walker a souligné les liens de Warnock avec le président tout au long de la campagne.

« Disons simplement qu’il est bien meilleur que le gars de Biden. Warnock l’a été. “Oui monsieur, M. Biden”, a déclaré Jim Howle, un électeur à la retraite de Walker. Warnock « ne représente pas le peuple ».

___

Fingerhut a rapporté de Washington.

___

Suivez la couverture par l’AP des élections de mi-mandat de 2022 sur https://apnews.com/hub/2022-midterm-elections. Trouvez plus de détails sur la méthodologie d’AP VoteCast sur https://www.ap.org/votecast.

Hannah Fingerhut et Jeff Amy, l’Associated Press