Que regarder lors des primaires de Pennsylvanie et de Caroline du Nord : Trump, le Dr Oz et Kathy Barnette

Le mardi 17 mai sera jusqu’à présent l’un des plus grands jours de primaires du cycle électoral de 2022.

Cinq États – la Pennsylvanie, la Caroline du Nord, l’Idaho, le Kentucky et l’Oregon – organiseront des primaires pour les sièges du Sénat, les sièges du gouverneur et les districts de la Chambre, qui pourraient tous en dire plus sur la direction que prennent les deux parties.

Voici quelques-uns des thèmes que nous suivons.

L’influence de Trump fait face à certains de ses tests les plus difficiles à ce jour

Une autre semaine de primaires, un autre test de l’influence de Trump auprès des électeurs du GOP.

Jusqu’à présent, la plupart des mentions de Trump ont été couronnées de succès, à l’exception de son choix pour le gouverneur du Nebraska, l’homme d’affaires Charles Herbster. La course de mardi – qui comprend des célébrités, des personnalités d’extrême droite et un membre assiégé du Congrès – fournira de nouvelles indications sur la mesure dans laquelle le soutien de l’ancien président peut aider les candidats à surmonter une concurrence difficile et leurs faiblesses inhérentes.

Lors de la primaire du GOP au Sénat de Pennsylvanie, Trump a soutenu Mehmet Oz, un médecin célèbre qui a déjà fait l’objet d’un examen minutieux pour avoir colporté des traitements médicaux non prouvés et trompeurs. Oz a vu une augmentation des sondages depuis l’approbation de Trump, mais sa victoire est loin d’être assurée. L’homme d’affaires David McCormick ainsi que la commentatrice conservatrice Kathy Barnette l’ont suivi de près dans les récents sondages, alors que certains républicains se demandent si Oz est suffisamment conservateur.

Pendant ce temps, lors de la primaire du Sénat du GOP de Caroline du Nord, Trump soutient le représentant Ted Budd, qui bénéficie actuellement d’une forte avance dans les sondages. Budd, un républicain de la Chambre qui a voté pour contester la certification des résultats des élections de 2020, affronte l’ancien gouverneur Pat McCrory et l’ancien représentant Mark Walker, tous deux conservateurs. Cependant, Trump a critiqué McCrory pour avoir perdu les concours passés à l’échelle de l’État et a exhorté Walker à envisager de se présenter à nouveau à la Chambre.

Trump s’est également impliqué dans les primaires des gouverneurs du GOP dans deux États. Dans la primaire de l’Idaho, il soutient le lieutenant-gouverneur Janice McGeachin – un partisan d’une interdiction de l’avortement plus extrême que ce que l’État envisage actuellement, entre autres opinions d’extrême droite – sur le gouverneur sortant Brad Little. Et en Pennsylvanie, Trump a émis une approbation de dernière minute pour le sénateur d’État Doug Mastriano, un législateur qui était à l’extérieur du Capitole lors de l’insurrection du 6 janvier. Mastriano affronte un certain nombre d’autres candidats conservateurs, dont l’ancien représentant Lou Barletta et l’homme d’affaires David White.

Tous ces concours – et une multitude d’autres courses, y compris dans le 13e district du Congrès de Caroline du Nord, où Trump soutient l’ancienne recrue de football universitaire Bo Hines dans un champ bondé – indiqueront à quel point l’ancien président a encore de l’influence sur les électeurs. —Li Zhou

Les républicains de l’establishment s’inquiètent de la montée de candidats plus extrêmes

Plus tôt cette année, le chef de la minorité au Sénat, Mitch McConnell, a averti les républicains qu’une mauvaise sélection des candidats pourrait devenir un obstacle majeur dans les courses au Sénat malgré l’environnement politique positif dans lequel se trouve actuellement le parti.

“Au Sénat, si vous regardez où nous devons concourir pour obtenir une majorité, il y a des endroits qui sont compétitifs aux élections générales”, a déclaré McConnell lors d’un événement dans le Kentucky. «Donc, vous ne pouvez pas nommer quelqu’un qui est en quelque sorte inacceptable pour un groupe plus large de personnes et gagner. Nous avons vécu cette expérience en 2010 et 2012. »

En fait, McConnell voulait dire que les républicains ne peuvent pas nommer des candidats si extrêmes qu’ils ne pourront pas gagner une élection générale. Cette semaine, les primaires du gouverneur de Pennsylvanie et du Sénat obligent les républicains à affronter cette question de front.

Dans les deux cas, les candidats controversés ont une chance de gagner. Dans la course au poste de gouverneur, Mastriano, un législateur de l’État qui a été assigné à comparaître par le comité du Congrès du 6 janvier, a devancé le reste du peloton. Et dans la course au Sénat, Barnette, un commentateur qui a partagé des publications islamophobes, sonde de près aux côtés de candidats comme Oz et McCormick.

La contestation des résultats des élections de 2020 et l’adoption d’opinions xénophobes et racistes sont devenues la norme dans un segment du Parti républicain, avec plus de 100 candidats d’extrême droite en lice cette année. Mais il n’est pas clair que les indépendants et les républicains plus modérés qui votent de manière fiable aux élections générales accepteront ce genre de candidats.

Pour cette raison, les républicains de l’establishment craignent que Mastriano et Barnette ne compromettent les chances du parti d’obtenir ces sièges aux élections générales, car la Pennsylvanie est toujours un État relativement violet.

“Gagner la primaire et perdre le général parce que le candidat est incapable d’obtenir les électeurs au milieu n’est pas une victoire”, a écrit le leader républicain du Sénat de Pennsylvanie, Kim Ward, dans un article sur Facebook à propos de Mastriano.

Une dynamique similaire peut être observée dans les prochaines courses du secrétaire d’État du Michigan et du Sénat du GOP de l’Arizona. Mais en Caroline du Nord, la fracturation du GOP est exposée d’une manière différente alors que les législateurs de l’État tentent d’évincer la représentante gaffe Madison Cawthorn dans le 11e district du Congrès. Cawthorn, qui a été cité deux fois pour avoir tenté de transporter une arme à feu dans un avion, fait face à des accusations de délit d’initié et été discipliné par des chefs de parti pour des commentaires sur des orgies du Congrès, fait maintenant face à une forte opposition de la part d’autres républicains. L’un des sénateurs de Caroline du Nord, Thom Tillis, fait partie de ceux qui ont soutenu le concurrent de Cawthorn, le sénateur d’État Chuck Edwards. Trump a cependant soutenu Cawthorn et a soutenu qu’il méritait une “seconde chance”.

En fin de compte, ces courses pourraient indiquer à quelle faction des électeurs primaires du Parti républicain sont plus étroitement alignés et offrir des indices sur les chances du parti de détenir et d’obtenir des sièges aux niveaux étatique et fédéral. —LZ

Concours houleux entre les différentes ailes du parti démocrate

Pour les démocrates, les idées progressistes et les candidats progressistes sont à nouveau sur le bulletin de vote après des victoires pour les premiers et des défaites pour les seconds aux primaires de l’Ohio et de l’Indiana. Cela signifie que les électeurs primaires démocrates auront à nouveau la possibilité d’envoyer un message sur le type de parti dont ils souhaitent faire partie. Dans les courses de mardi, ils auront le choix entre des visions concurrentes modérées et progressives.

Dans l’Oregon, la primaire démocrate pour le poste de gouverneur est une course très ouverte, avec Tina Kotek, l’ancienne présidente progressiste de la Statehouse, généralement considérée comme détenant un mince avantage sur un challenger modéré, le trésorier de l’Oregon, Tobias Read. Cependant, la plupart des démocrates sont indécis dans la course, selon un sondage effectué par l’équipe de Read.

Dans le cinquième district du Congrès de l’État, le représentant sortant Kurt Schrader, membre du Caucus des résolveurs de problèmes d’esprit centriste au Congrès, fait face à l’opposition de la gauche : Jamie McLeod-Skinner, ancien candidat au Congrès et propriétaire de petite entreprise, met en évidence dans ses annonces Les votes de Schrader contre les principales priorités climatiques progressistes dans l’échec du projet de loi Build Back Better.

Le lieutenant-gouverneur de Pennsylvanie, John Fetterman, a battu ses principaux rivaux démocrates du Sénat pendant des mois, en partie en faisant avancer des causes progressistes sans accepter l’étiquette « progressiste ». Du côté de la Chambre, les yeux sont rivés sur la représentante de l’État Summer Lee, une étoile montante progressiste. Elle a remporté sa course à la maison d’État avec le soutien des socialistes démocrates locaux en 2018, et se présente maintenant pour le siège ouvert dans le 12e district du Congrès et – si elle gagne – est considérée comme un futur membre du groupe progressiste de représentants connu sous le nom de Squad .

Dans le premier district du Congrès de Caroline du Nord, les électeurs ont un choix idéologique relativement simple : le sénateur d’État modéré Don Davis, qui a reçu l’approbation du représentant sortant GK Butterfield, contre une ancienne sénatrice d’État progressiste, Erica Smith.

Mais dans le quatrième district solidement démocrate de l’État, représentant Durham et Chapel Hill, il y a un combat primaire historiquement coûteux entre des progressistes convaincus: la favorite présumée, la sénatrice d’État Valerie Foushee, et sa principale rivale, la commissaire du comté de Durham Nida Allam. Leur principal point de désaccord porte sur la relation des États-Unis avec Israël. Allam a remis en question cette relation, qui a conduit à beaucoup de soutien du PAC pour Foushee, ce qui en fait une course de près de 3 millions de dollars. —Christian Paz