Que regarder lors des élections primaires du Massachusetts

BOSTON (AP) – Les républicains qui espèrent conserver le poste de gouverneur du Massachusetts choisissent entre un candidat soutenu par Donald Trump et un homme d’affaires plus modéré lors des élections primaires de mardi.

Le Massachusetts n’est que le dernier État bleu à proposer un concours haut de gamme entre un candidat conservateur soutenu par Trump et un adversaire plus centriste. Lors des récentes primaires dans le Maryland et le Connecticut, les électeurs du GOP ont opté pour les loyalistes de Trump, ce qui aggrave potentiellement leurs chances de remporter des élections générales.

Le vainqueur de la primaire du Massachusetts de mardi affrontera le procureur général démocrate Maura Healey en novembre. Si elle était élue, elle serait la première gouverneure ouvertement gay de l’État et la première femme élue gouverneur du Massachusetts. La républicaine Jane Swift a été gouverneure par intérim après le départ du gouverneur Paul Cellucci en 2001 pour devenir ambassadeur des États-Unis au Canada.

Le bureau du gouverneur est ouvert cette année parce que le populaire gouverneur du GOP, Charlie Baker, a choisi de ne pas se présenter pour un troisième mandat.

Que regarder:

L’ancien représentant de l’État Geoff Diehl, qui a l’approbation de Trump, affronte l’homme d’affaires Chris Doughty, un nouveau venu politique, lors de la primaire républicaine pour le poste de gouverneur.

Diehl, qui a lancé une campagne ratée pour le Sénat américain contre la sénatrice démocrate Elizabeth Warren en 2018, est populaire parmi les militants républicains. Il a remporté l’approbation du parti avec 71% des délégués à la convention de l’État partie en mai, mais il pourrait faire face à une ascension plus difficile lors d’une élection générale dans un État dans lequel Trump n’a remporté que 32% des voix en 2020.

Diehl s’est opposé aux mandats COVID-19, a faussement affirmé que la course présidentielle de 2020 était truquée, s’est battu contre l’extension du vote par correspondance et a déclaré qu’il soutenait la décision de la Cour suprême annulant Roe contre Wade.

Trump – un critique de Baker, qui a publiquement refusé de voter pour Trump en 2016 et 2020 – a approuvé Diehl en octobre dernier, déclarant dans un communiqué qu’il est «fort sur le crime, l’intégrité électorale, notre frontière sud maintenant assiégée, aime nos militaires, et met l’accent sur la prise en charge de nos vétérinaires.

Doughty s’est décrit comme modéré lorsqu’il est entré dans la course, mais a depuis adopté l’étiquette de conservateur alors qu’il tente de plaire aux électeurs primaires républicains. Doughty a déclaré que son expérience à la tête d’une entreprise manufacturière lui donne le savoir-faire nécessaire pour être un chef de la direction prospère.

Il a déclaré vouloir rendre le Massachusetts plus abordable pour les résidents et les entreprises. Il s’est décrit comme “pro-vie”, mais reconnaît que le plus haut tribunal de l’État a reconnu le droit à l’avortement et a déclaré qu’il n’avait aucun intérêt à changer cela.

Baker n’a approuvé aucun des deux candidats.

Healey, qui a remporté deux courses dans tout l’État pour le poste de procureur général, se présente pratiquement sans opposition, sa seule rivale abandonnant la course en juin, bien qu’elle reste sur le bulletin de vote. Healey espère briser une “malédiction” politique dans le Massachusetts, faisant référence à une série de campagnes infructueuses des procureurs généraux pour le poste de gouverneur.

Bien qu’il soit considéré comme un bastion démocrate, le Massachusetts a l’habitude d’élire des gouverneurs républicains pour contrôler une législature dans laquelle les démocrates détiennent une majorité écrasante. Ces gouverneurs républicains, dont Mitt Romney, ont généralement été fiscalement conservateurs mais socialement plus modérés.

Baker a déclaré en décembre qu’il avait choisi de ne pas se faire réélire afin de pouvoir se concentrer sur l’aide à l’État pour sortir de la pandémie. Il a crédité l’accent mis par son administration sur les questions de personnalité comme l’une des principales raisons de son succès auprès des électeurs, ce qui, selon lui, se démarque “de beaucoup de bruit bipartisan qui est créé dans la politique en général ces jours-ci”.

L’élection comprend également plusieurs primaires démocrates contestées dans tout l’État, y compris pour le procureur général et le secrétaire du Commonwealth.

Deux démocrates se disputent le plus haut poste de police : l’ancienne conseillère municipale de Boston, Andrea Campbell, et l’avocate des droits des travailleurs, Shannon Liss-Riordan. Une semaine avant les élections, un ancien procureur général adjoint, Quentin Palfrey, a annoncé qu’il suspendait sa campagne et a approuvé Campbell.

Le vainqueur affrontera le républicain Jay McMahon, un avocat qui a déjà couru contre Healey et perdu, en novembre.

Si elle était élue, Campbell serait la première femme noire à occuper ce poste dans le Massachusetts. Elle a gagné l’approbation de plusieurs élus de haut niveau, dont Healey, le sénateur Edward Markey et la moitié de la délégation du Congrès de l’État.

Liss-Riordan a le soutien de la sénatrice Elizabeth Warren, du maire de Boston Michelle Wu et de l’ancien maire par intérim de Boston Kim Janey.

Dans la course au poste de secrétaire du Commonwealth, le démocrate sortant William Galvin espère remporter un huitième mandat. Il relève un défi principal de sa collègue démocrate Tanisha Sullivan, avocate et présidente de la branche de Boston de la NAACP. Sullivan serait la première personne noire à occuper ce poste dans l’État.

Il y a aussi des courses disputées dans la primaire démocrate pour l’auditeur et pour les courses démocrate et républicaine pour le lieutenant-gouverneur.

Aucun des neuf membres sortants de la Maison démocrate des États-Unis n’est confronté à des adversaires principaux. Il y a deux primaires républicaines contestées, dans les 8e et 9e districts du Congrès.

La primaire du Massachusetts atterrit le lendemain de la fête du Travail, ce qui suscite des inquiétudes quant à un taux de participation potentiellement faible, bien que le vote anticipé ait commencé le 27 août.

Une nouvelle loi de l’État fait des bulletins de vote par correspondance «sans excuse» et des dispositifs permanents de vote anticipé lors des élections du Massachusetts. De nombreuses options de vote incluses dans la nouvelle loi ont été mises en œuvre au plus fort de la pandémie de coronavirus et se sont avérées populaires.

La loi augmente également l’accès au scrutin pour les électeurs handicapés, les militaires à l’étranger et les personnes incarcérées.

Steve Leblanc, Associated Press