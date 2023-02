Que regarder : les émissions sous-estimées que vous manquez

Il y a beaucoup de télévision à parcourir ces jours-ci. Comme, beaucoup trop de télé. Choisir quelque chose à regarder dans une mer de discours et d’options infinies peut sembler intimidant, mais c’est encore plus difficile quand vous avez déjà tout vu.

Chez Vox, nous adorons faire le plein avec quelque chose de bingeable pour nous aider à traverser les mois les plus froids, mais nous avons tout vu aussi. Nous avons donc rassemblé nos émissions de télévision sous-regardées préférées pour plonger dans cet hiver – celles que nous aimions mais dont nous n’avions personne d’autre à qui parler – pour ceux qui recherchent une nouvelle obsession. Ces joyaux de streaming cachés et parfois oubliés seront votre compagnon à travers le marasme hivernal.

Mort comme moi (2003–2004)



Il n’y a pas de spectacle que je tiens plus près ou plus cher à mon cœur que Mort comme moi. A ne pas confondre avec Netflix Mort pour moi, cette série a été diffusée sur Showtime pendant deux saisons bien trop brèves de 2003 à 2004. L’émission est centrée sur Georgia Lass (Ellen Muth), une jeune de 18 ans qui rencontre sa mort prématurée lorsqu’une toilette d’une station spatiale tombe sur elle du ciel. Elle rejoint ensuite un groupe de Grim Reapers des temps modernes qui sont chargés d’extraire les âmes des personnes sur le point de mourir et de les escorter vers leur vie après la mort. Les autres moissonneurs de George deviennent sa deuxième famille alors qu’ils lui montrent les ficelles des «morts-vivants», en l’aidant à gérer le temps dont elle n’a pas profité de son vivant.

C’est une série brillante qui s’attaque magistralement à la lourdeur de la majorité, à la mort et aux subtilités du chagrin, tout en étant à la fois hilarante et méditative. Deux décennies plus tard, Mort comme moi résiste à l’épreuve du temps.

(Diffusion sur la chaîne Roku, Prime Video et Apple TV.)

—Gabriela Fernandez, rédactrice en chef de la stratégie d’audience

Maître d’encre (2012-présent)



En tant que société, nous ne manquons pas d’émissions de télé-réalité. Autant de télé stupide que d’exposition d’art, Maître d’encre est intrinsèquement bingeable grâce à son courage et à sa dépendance intégrale aux visuels. Comme ses parents de compétition de réalité, Maître d’encre repose sur une formule – deux défis, une critique et une élimination – mais le cadre stable de l’émission vous permet de prêter attention à ce qui compte vraiment : les tatouages. Maître d’encre se concentre moins sur la dynamique des concurrents (bien que les alliances et les querelles jouent un rôle mineur) et plutôt sur la créativité et la capacité de chaque artiste – le processus de conception, la technique de dépôt d’encre dans la peau. Les critiques ressemblent parfois à une attaque palpitante contre le talent artistique d’un concurrent lorsqu’il va mal, un délicieux schadenfreude pour nous, les non-artistes. De plus, qui ne veut pas voir des adultes fortement encrés se disputer pour savoir qui a fait le plus beau tatouage ?

(Diffusion sur Paramount+.)

—Allie Volpe, journaliste principale

Entretien élevé (2012-2020)

Il n’y a peut-être pas d’émission plus rewatchable que cette belle série d’anthologies maladroite et sournoise. L’émission suit vaguement un seul marchand de mauvaises herbes de Brooklyn (“The Guy”, joué par le co-créateur Ben Sinclair), suivant sa clientèle variée à travers l’arrondissement et au fil des ans, racontant leurs histoires et racontant très, très, très lentement la sienne. Les épisodes contiennent à la fois une satire aiguë et aimante de la région dont on parle le plus des années 2010; certaines pures punchlines, d’autres profondément émouvantes, la plupart un délicieux mélange de drôle et de vrai. Il se trouve également que c’est un who’s who des acteurs new-yorkais alors en vogue et locaux : William Jackson Harper ! Greta Lee ! Pierre Friedman ! Zack Cherry ! Kate Berlant ! Même si vous ne connaissez pas ces noms, vous reconnaîtrez certains des visages. Sur une deuxième ou une troisième montre, il n’y a que plus à réaliser et à remarquer, reliant les points sur la façon dont cette grande ville est entrelacée au hasard.

Une remarque : Il est impératif que vous commenciez par le Entretien élevé websérie – également disponible sur HBOMax, mais en tant qu’entrée séparée – afin que vous puissiez obtenir le plein impact des histoires, en particulier mon arc préféré, “The Assholes”, qui commence dans l’épisode 5, “Olivia”.

(Diffusion sur HBOMax, sous Entretien élevé et Maintenance élevée : série Web.)

—Meredith Haggerty, rédactrice en chef

Le Knick (2014-2015)



Peu de spectacles me hantent comme Le Knick, qui a fonctionné sur Cinemax pendant deux saisons à partir de 2014 et est si bon que je suis choqué qu’il ait jamais existé. La série est centrée sur le Dr John Thackeray (Clive Owen), chef de la chirurgie à l’hôpital Knickerbocker de Manhattan. Nous sommes en 1900 et Thackeray est à la fois un chirurgien talentueux déterminé à résoudre la maladie et la mort et, plus ou moins, à détrôner Dieu lui-même. La série traite de toutes sortes de problèmes sociaux et médicaux de l’époque, avec un casting de tueur; André Holland est particulièrement doué en tant que nouveau chirurgien-chef adjoint noir qui se heurte à des préjugés profondément ancrés. Steven Soderbergh a réalisé et tourné chaque épisode – il est sorti de sa «retraite» du cinéma pour le faire – et si vous aimez une bonne émission médicale mais que vous voulez quelque chose avec du mordant, alors les 20 épisodes de Le Knick est exactement ce que vous recherchez.

(À la vapeur sur HBO Max.)

—Alissa Wilkinson, journaliste culturelle principale

Détroiters (2017-2018)



Avant que Tim Robinson ne devienne une légende d’Internet avec Je pense que tu devrais partir – sa marque très particulière et à haut décibel de comédie de sketch absurde – et avant que Sam Richardson ne devienne That Guy From That One Show (Ted Lasso, L’Afterparty, Velma) les deux meilleures amies de la vie réelle créées et jouées dans Détroiters, une sitcom sur deux publicitaires courageux essayant de se frayer un chemin dans la Motor City. En partie lettre d’amour à leur ville, en partie lettre d’amour à leur amitié elle-même, Detroiters respire l’authenticité, élimine certains des aspects les plus rugueux de la comédie merveilleusement piquante de Robinson et met vraiment en valeur le talent de Richardson. Si nous avons de la chance, un jour nous aurons son propre spectacle.

(Diffusion sur Paramount +.)

—Marin Cogan, correspondant principal

Joe Pera parle avec vous (2018-2021)



Joe Pera parle avec vous est l’une de ces émissions que vous obtenez ou que vous n’obtenez pas. Si vous venez d’une petite ville ou du Midwest, vous l’aurez probablement compris ; il bouge au rythme de la vie des petites villes. Et si ce n’est pas le cas, mais que vous aimez les petites joies tranquilles et quotidiennes, vous pourriez aussi en avoir. Joe, un professeur d’orchestre de collège qui bouge et parle comme un homme de plusieurs années son aîné, vous explique les détails de la vie dans la péninsule supérieure du Michigan : dans un épisode, il propose une taxonomie du petit-déjeuner dans un restaurant local ; dans un autre, il vous raconte à travers un orage d’été ; dans un troisième, vous le voyez découvrir joyeusement la chanson « Baba O’Riley » des Who. Il n’y a aucune trace de snark ou de condescendance ici, envers Joe ou l’un des habitants de la petite ville – juste un humour doux, sans prétention, généreux et doux.

(Diffusion sur HBO Max.)

—Marin Cogan, correspondant principal, et Alanna Okun, rédactrice en chef

Serviteur (2019-présent)



M. Night Shyamalan’s Serviteur répond à la question : Et si vous mettiez en bouteille le genre de chagrin indescriptible et abject joué à la perfection par Toni Collette dans Héréditaire et l’a transformé en une émission de télévision de quatre saisons ? Comme le tristement célèbre film d’horreur d’Ari Aster, Serviteur devient plus déséquilibrée et plus surnaturelle au fur et à mesure que l’histoire se déroule – mais à la base reste l’histoire d’un parent essayant et échouant à compter avec une tragédie si énorme qu’elle la consume, et les retombées familiales qui en résultent. Le spectacle capture la nature suffocante de la douleur refoulée jusqu’au bout, se déroulant en grande partie à l’intérieur d’une maison de ville sombre et claustrophobe. C’est effrayant, drôle et profondément absurde. Mais ce qui est vraiment sous-estimé, c’est Lauren Ambrose en tant que mère et épouse Dorothy Turner. Elle n’est pas un fantôme, ni un démon, ni quoi que ce soit d’occulte (je ne pense pas), mais son angoisse de plus en plus aux yeux de baleine terrorise absolument tout le monde autour d’elle.

(Diffusion sur Apple TV+.)

—Whizy Kim, journaliste principal

Toutes les créatures grandes et petites (2020-présent)



Vous êtes-vous déjà dit : « Wow, j’adore le charme britannique rétro de Appelez la sage-femme, mais j’aimerais pouvoir regarder une version de cette émission sans tout le sang, les cris et l’accouchement » ? Alors, mon ami, j’ai la solution pour vous. C’est appelé Toutes les créatures grandes et petites.

Basé sur une série de livres bien-aimée de James Herriot, Toutes les créatures grandes et petites se concentre sur un petit cabinet vétérinaire excentrique dans le Yorkshire rural dans les années 1930. Dans cette communauté agricole, les animaux malades peuvent perturber les moyens de subsistance de quelqu’un, mais rien n’est jamais aussi urgent que de perturber les détails douillets qui font Toutes les créatures une telle joie à regarder. Les personnages enfilent sans cesse des gilets en tricot épais et préparent une bonne théière devant une jardinière débordante de crocus, puis partent s’occuper d’un animal.

« Je n’ai pas tourné le dos aux horreurs du travail Appelez la sage-femme seulement pour les remplacer par de tristes animaux malades », dites-vous. Mon ami, je peux vous assurer : personne n’a jamais eu l’air moins pathétique que les animaux Toutes les créatures grandes et petites. Chaque fois qu’ils apparaissent, ils s’allongent sur le sol avec satisfaction, sachant qu’ils font du bon travail, tandis que les acteurs les caressent et ont l’air inquiets et les tuyaux de post-production dans de vagues bruits de détresse sur les images. Le résultat est complètement, délicieusement charmant.

(Diffusion sur PBS Passport et Amazon Prime.)

—Constance Grady, correspondante principale

L’amour entre fée et diable (2022)

Il est facile pour les fantasmes de xianxia – le genre fantastique populaire de Chine, mélangeant des mondes magiques avec la culture et le folklore chinois historiques – de se perdre dans la familiarité de leurs propres tropes : Si vous avez vu un cultivateur de magie courageux dans une quête, vous les avez vus d’accord? Mais la romance animée L’amour entre fée et diable a été un succès surprise l’été dernier, principalement grâce à la chimie excentrique entre ses deux vedettes, Dylan Wang (Wang Hedi) et Esther Yu (Yu Shuxin).

L’histoire suit la fée et le diable titulaires, elle un humble esprit de fleur, lui un démon légendaire qui a été scellé dans une autre dimension pendant des siècles, après avoir formé un lien d’âme accidentel. Maintenant, il a toutes ces émotions humaines gênantes, et une fée très gênante, faisant obstacle à ses plans pour conquérir le monde. C’est un spectacle très amusant et très mignon, rehaussé par des arrière-plans CGI fortement animés qui ressemblent un peu à Lisa Frank faisant de l’anime.

(Diffusion sur Netflix et Viki.)

—Aja Romano, journaliste culturelle

Paul T.Goldman (2023-présent)



Je ne suis pas sûr de me sentir bien d’avoir regardé Paul T.Goldmanmais j’aimerais que vous le regardiez et que vous m’en parliez.

C’est définitivement une situation “moins vous en savez, mieux c’est”, mais une chose que vous voudrez peut-être savoir concernant le documentaire relativement nouveau de Peacock est qu’il ne devrait peut-être pas exister du tout. La série en six parties suit la création de l’univers cinématographique Paul T. Goldman, basée sur ce que l’homme au centre – dont le nom est en fait Paul – dit être une histoire vraie. Au cours de 10 ans, et avec l’aide de vraies stars comme Dennis Haysbert et Rosanna Arquette, le réalisateur Jason Woliner (un ancien enfant acteur devenu metteur en scène des joyeusement malades Film suivant de Borat) a travaillé avec Paul pour créer des descriptions éclatantes de l’histoire de sa vie, soulevant des questions sur la vérité, la complicité, la colère, la misogynie, la culpabilité et le besoin humain de créer nos propres récits. Il a été comparé à La répétitionmais ici le vrai problème vient du problème de la soirée d’ouverture.

(Diffusion sur Peacock.)

—Meredith Haggerty, rédactrice en chef